Gary Sinise revela por qué no ha vuelto a trabajar en Hollywood tras la muerte de su hijo: “Es más difícil dejar mi casa”

En los últimos años, Gary Sinise, de 70 años, y su familia han vivido los peores momentos de sus vidas. En 2020, el actor reconocido mundialmente por interpretar al teniente Dan en Forrest Gump (1994) tomó la decisión de abandonar Hollywood. Pero no fue hasta el pasado mes de noviembre, en una entrevista con Fox News, cuando reveló los motivos de esa marcha: su mujer, Moira Harris, y su hijo, McCanna Mac Anthony Sinise, fueron diagnosticados de cáncer con solo dos meses de diferencia . La atención médica que requería su hijo -padecía cordoma, una forma poco común de cáncer que afecta a la columna vertebral- se convirtió en un trabajo a tiempo completo debido a que la enfermedad lo dejó cada vez más incapacitado, hasta su muerte el 5 de enero de 2024, a los 33 años.

Ahora, el actor de Mentes Criminales concedió una entrevista a la revista estadounidense People en la que revela más detalles de cómo se enteraron del diagnóstico y de cómo vivieron él y sus seres queridos todo el proceso. “ Parecía un monstruo agarrándole la columna a mi hijo ”, afirma sobre la resonancia que descubrió el cordoma. Tanto su hijo como su mujer empezaron a recibir tratamiento: ella, ocho de quimioterapia y 35 radioterapias después, fue declarada libre de cáncer; a Mac le extirparon el tumor, pero reapareció y su estado empeoró.

En 2020, el joven estuvo ingresado durante seis meses en el hospital, momento en el que Sinise decidió centrarse en su familia: “Fue entonces cuando dejé de actuar. Empecé a poner todo mi empeño en encontrar un milagro para Mac” . Y añade: “No quería que Mac pensara en el siguiente tratamiento ni que se preocupara. Así que pensaba en el cáncer todo el tiempo. Intentás aliviar el dolor. A veces sentía que no podía hacer lo suficiente, o que no sabía qué hacer . Rezás una pequeña oración, te levantás y volvés a la lucha”.

Nada parecía funcionar. Los tumores paralizaron a su hijo del pecho hacia abajo y dejó de poder utilizar los brazos: “Se le veían los tumores en el cuerpo. Sabías que los medicamentos no estaban funcionando. Pero no pensé que fuéramos a perderlo” , recuerda en People. A partir de ese momento, se apoyaron en la fe católica para no perder la esperanza.

"A veces sentía que no podía hacer lo suficiente, o que no sabía qué hacer", dijo Sinise en una entrevista con People instagram.com/garysiniseofficial

Hasta el diagnóstico, el joven trabajaba en la Fundación Gary Sinise, creada en 2011 y centrada en apoyar a los veteranos de guerra y sus familias, donde componía música para los videos promocionales. También fue baterista en la banda que su padre había creado años antes -la Banda del Teniente Dan, en honor a su papel en Forrest Gump-. A finales de 2023, un amigo de la universidad lo ayudó a arreglar algunas de sus composiciones, que llevaban tiempo en el olvido, y pudo cumplir el sueño de publicar un disco antes de morir. Un proceso creativo que la familia vivió en Tennessee, donde se mudaron tras conocer la enfermedad porque “querían gastar menos”, ya que en ese momento apenas tenían ingresos económicos luego de que Sinise dejara la actuación. “ Quiero que la gente escuche su música. Quiero que la gente la comparta. Tengo una misión ”, dice ahora Gary, quien espera que algún día una orquesta toque en directo las composiciones de su hijo.

El joven era un talentoso baterista, en palabras de su padre

El 30 de diciembre de ese mismo año, Mac regresó al hospital, donde falleció seis días después rodeado de sus seres queridos. “Quería quedarse. No quería irse. Pero sé que Mac estaba en paz al final . Lo afrontó con humor y valentía ”, recuerda Sinise. Entonces comenzó el duelo: “Puede destruirte o unirte. Pero nos unimos mucho”. En este último año, el actor se centró en revivir todos los proyectos que su hijo comenzó y no pudo terminar, algo que le permite seguir cerca suyo. “El otro día pensé: ‘¿Qué pasará cuando terminen todos estos proyectos?’. Bueno, voy a alargarlos todo lo que pueda", afirma.

Por el momento, Sinise no sabe cuándo volverá a la actuación, ni si volverá en algún momento. “Puede que surja algo y esté bien, pero ahora es más difícil dejar mi casa. Solo quiero estar con mi familia . Desde que perdí a Mac, abrazo mucho más a mis hijas. Pensás en las cosas que realmente son importantes”.

Gary Sinise junto a su hijo

En el reportaje para la revista People también ocupa una parte del protagonismo su hija Sophie, de 36 años, quien también revela cómo su padre está afrontando la vida tras la pérdida. El actor, asegura, está enfocado en el cuidado de sus cinco nietos, de entre uno y ocho años: “Los mima muchísimo. Saben que les dará un montón [de helado] cuando vengan”.

Desde la década de los ochenta, cuando comenzó a participar en sus primeras producciones, Sinise trabajó en más de 50 proyectos. En 1994 estuvo nominado al Oscar a mejor actor de reparto gracias a su papel en Forrest Gump, pero no se llevó la estatuilla. El actor hizo de su historia -tanto la personal como la profesional- un ejemplo de superación y de solidaridad, pero a sus 70 años decidió que es el momento de parar, estar con sus seres queridos y continuar con el legado de su hijo. “Marc nos dejó cosas hermosas. Quiero que la gente sepa quién era”.