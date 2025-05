Emma Watson explicó por qué es su propia “autopareja”

Emma Watson es conocida en todo el mundo no solo por interpretar a Hermione Granger en la saga Harry Potter, sino por su gran activismo por los derechos de las mujeres, el medioambiente y, además, su deseo de seguir estudiando en la universidad a pesar de haber alcanzado la fama. Recientemente, se volvió viral la frase que la actriz utilizó para describir la situación amorosa en la que se encuentra.

La revista estadounidense Teen Vogue publicó la conversación entre Emma y Valerie Hudson, la autora de Sex and World Peace, sobre feminismo. Ambas mujeres hablan sobre el movimiento #MeToo, el trabajo no remunerado de las mujeres y el sistema patriarcal. El libro es el motivo que une a Watson y Hudson. Se trata de una obra pionera que analiza cómo la seguridad de las mujeres influye directamente en la estabilidad y la paz mundial. A través de una amplia recopilación de datos, la autora demuestra que las naciones que permiten o toleran la violencia de género suelen ser menos pacíficas y más propensas a tener conflictos.

En 2014, Emma Watson se graduó de la licenciatura en literatura inglesa en la Universidad de Brown (Foto: X @EmmaWatson)

Con respecto a la palabra “autopareja”, Emma Watson contó: “Hace un par de meses hablé de cómo, al llegar a los 30, sentí una ansiedad y presión repentinas e increíbles por tener que casarme, tener un bebé o mudarme". Y continuó: “No había una palabra para describir este tipo de mensajes subliminales, ansiedad y presión que sentía acumularse, pero que no podía definir, así que usé la palabra ‘autopareja’“. También dijo que para ella no se trataba tanto de inventar una palabra, sino que “necesitaba crear una definición para algo que sentía que no tenía lenguaje”.

Sobre el impacto que la palabra “autopareja” tuvo en los medios y en la sociedad, comentó: “¡Y fue interesante porque irritó mucho a algunas personas! Para mí, no se trataba tanto de la palabra en sí, sino de su significado: la idea de que necesitamos recuperar el lenguaje y el espacio para expresarnos, porque a veces no los tenemos“.

El discurso que Emma Watson dio en Naciones Unidas sobre el feminismo (Video: TikTok @promujerint)

Incluso, la actriz, que también es graduada en literatura inglesa en la Universidad de Brown, reflexionó sobre el patriarcado: “Supongo que no debería sorprender que los hombres crearan sistemas legales que, en general, favorecían el éxito y los intereses productivos masculinos. Por eso tenemos leyes que tipifican el adulterio como delito para las mujeres, pero no para los hombres”, aseveró.

Fiel a su estilo, Watson puso sobre la mesa las diferencias que existen en la actualidad entre hombres y mujeres: “Hasta hace poco, y aun en muchos países, la violación conyugal no se consideraba delito; en algunas zonas, el divorcio es fácil para los hombres y casi imposible para las mujeres. ¿Acaso aumentar el número de mujeres en puestos de poder o nombrar a más juezas es la única manera de que estas leyes sean injustas?“, reflexionó.

Es una activista por los derechos de las mujeres (Foto: Instagram @emmawatson)

Suele suceder a veces que las figuras femeninas reconocidas son cuestionadas por sus elecciones en relación con su vida personal y amorosa, y el caso de Emma Watson no es la excepción. Sin embargo, la actriz, lejos de quedarse callada, aprovecha su visibilidad para expresar lo que siente, hablar sobre el feminismo y, de algún modo, derribar los patrones socialmente impuestos.