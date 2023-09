El actor de 51 años conoció la pasión y estuvo muy bien acompañado durante gran parte de su vida; en los últimos años tuvo varios noviazgos, pero ahora asegura que está soltero y está muy bien

Liliana Podestá PARA LA NACION

Gastón Pauls evita hablar de su vida privada y las pocas veces que se refirió a sus parejas fue muy prudente. Sin embargo, le fue inevitable verse en las tapas de las revistas del corazón porque algunas de ellas fueron actrices. Su primera novia famosa fue Nancy Dupláa y la relación duró cuatro años . Se conocieron en 1994 mientras grababan Montaña rusa y su historia de amor fue furor entre sus fans, tanto en la ficción como en la vida real porque sus personajes, Mariana y Alejandro, se enamoraron al mismo ritmo que ellos. Los dos estaban dando sus primeros pasos en el medio y la exposición y el éxito fueron tan grandes que no supieron manejarlo. La prensa no los dejaba en paz, los seguía a sol y a sombra, y hace poco tiempo ambos lo contaron en Seres libres, el programa que conduce Pauls en Crónica: “Lo disfruté muy poco porque no sabía manejar el éxito y me sentía desamparada”, contó ella mientras él asentía. En ese ciclo ambos hablaron también de la adicción del actor, que comenzó por esos años: “Me cuidabas un montón. Yo no veía que lo que te pasaba era la droga. Tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación”, dijo ella, a lo que él respondió: “Creía que nadie se daba cuenta y yo tampoco estaba viendo claro”.

Gastón Pauls y Nancy Dupláa, en tiempos de Montaña Rusa

La relación se rompió en el 1998, pero Gastón y Nancy nunca dejaron de verse y aún hoy mantienen una linda amistad . “Con Gastón nunca dejamos de ser amigos. Además nos vemos con los chicos de Montaña Rusa y tenemos un chat muy activo. Gastón es el más melancólico y el que más material tiene y nos manda fotos”, detalló ella.

Agustina Cherri: un flechazo y un futuro compartido

Agustina Cherri, la mujer que acompañó a Gastón Pauls durante un período muy oscuro de su vida

Pauls y Agustina Cherri se conocieron en una fiesta de amigos en común en 2007 . La atracción fue mutua y el flechazo tan fuerte que a los tres meses ya probaron la convivencia. Estuvieron 7 años juntos y son padres de Muna (14) y Nilo (12). Se separaron en 2014 cuando el actor estaba atravesando un mal momento personal, inmerso en adicciones y deudas. En un momento, consciente de lo que le sucedía, Pauls reveló: “Estoy perdiendo a la mujer que amo. Estoy enfermo y necesito ayuda”.

En Seres libres él mismo contó cómo Cherri lo ayudó a enfrentar lo que le pasaba : “Por primera vez me miró, se levantó, agarró su agenda y me dio un número que tenía anotado y me dijo: ‘Ella trabaja con adictos, andá a verla’. Llamé a esta mujer y le dije: ‘estoy puesto, no puedo ir ahora’, y me contestó: ‘vení mañana’”.

En tanto, Cherri contó en LAM: “Fue realmente muy difícil. Yo me involucré, estudié y aprendí que es una enfermedad, qué es lo que uno como familiar tiene que hacer para saber en qué lugar ubicarse. Muchas veces me desbordaba, pero tengo que agradecerle a Dios que Gastón hoy esté bien. Fueron muchísimos años y la adicción es una enfermedad que no tiene cura. Estuve al lado de él y más allá de todas las cosas que se dicen, es un tipo que volvería a elegir cada segundo de mi vida . Es el tipo más leal, más sincero y más padre. Lejos, el mejor”.

Tras la separación, Cherri y Pauls siempre tuvieron buena relación y cada vez que pueden, ambos dejan en claro que forman “una gran familia ensamblada”. “Compartimos todo: cenas, encuentros, las fiestas, cumpleaños de los chicos. Tomás (Vera, actual pareja de Cherri) realmente es quien acompaña todo esto y el que lidia entre todos como mediador. Es un conciliador total. Gasti vive en el mismo barrio que nosotros, a tres cuadras. Los chicos van y vienen en bicicleta. Y Gastón y Tomás se llevan espectacular. Muchas veces a nosotros se nos complica y Tomás le pide a Gastón si puede cuidar un rato a nuestra hija. Otras veces llego a casa y están juntos tomando mates”, aseguró la actriz y agregó: “Me genera mucho orgullo ver cómo Gastón pudo girar la página, transformar el dolor y la enfermedad en un recurso de ayuda”.

Amores a escondidas

Liz Solari y Gastón Pauls, más que amigos Instagram: @gastonpauls22

Liz Solari y Gastón Pauls fueron grandes amigos antes de tener una relación de amor en 2020. Si bien nunca hablaron abiertamente del tema, se sabe que convivieron en Uruguay, mientras ambos grababan la serie Brarrabrava (Amazon). Se separaron a finales de 2021 y así lo contaron en Socios del espectáculo: “Se separó una pareja que tanto nos gustaba y que nunca hubo una confirmación pública. De ella lo último que supimos es que se había casado con un italiano, en México, y fue una relación a distancia que funcionó durante un largo noviazgo, pero parece que después de haber firmado los papeles, la cosa se complicó. A Liz Solari le tocó vivir una situación muy trágica a nivel familiar (...) y en todo ese proceso, Gastón Pauls la acompañó mucho. Eran íntimos amigos de toda la vida y ahí nació el amor, con ella ya separada de su marido italiano”. La relación se terminó, aunque ellos siguen manteniendo un buen vínculo.

Gastón Pauls y la actriz uruguaya Valentina Barrios Hackembruch Revista ¡HOLA!

En 2015 Pauls conoció a Valentina Barrios Hackembruch, una actriz uruguaya con quien filmó la película El sereno. Viajaron juntos a Brasil y luego, durante algún tiempo, el romance funcionó a distancia hasta que ella se mudó a Buenos Aires y se instaló en la casa de él. La actriz conoció a los hijos de Gastón y la pareja fue feliz durante algunos años, hasta que se separaron.

Cuatro años más tarde, en 2019, el actor tuvo una relación con Camila Canicoba Jaimes que fue muy criticada por la diferencia de edad: él tenía 47 y ella, 18. Pauls nunca habló de ella, pero se mostraron juntos en el estreno de la película El plan divino, que él protagonizó. Se separaron a mediados de 2020.

Hace algunos meses, Pauls le confió a LA NACION: “He tenido parejas que me acompañaron desde que me separé de Agus, en 2014. Ella vivió el primer año de mi consumo y después gracias a Dios vivió seis años de Gastón limpio, y mis parejas posteriores vieron a un Gastón sin necesidad de drogas. Ahora estoy solo, llevando adelante mis proyectos y disfrutando a mis hijos . Y me encanta”.