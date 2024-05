Toto Kirzner recordó cómo vivieron Adrián Suar y Araceli González su situación de abuso: “Me dolió que los criticaran”

Escuchar

Mientras continúa construyendo una carrera artística y se destaca en el mundo del streaming, Tomás “Toto” Kirzner volvió a abrir su corazón para revelar detalles acerca de una de las experiencias más dolorosas de su vida: el abuso que sufrió cuando era chico.

El hijo de Araceli González y Adrián Suar ya había hecho pública esta traumática vivencia años atrás, pero al ser consultado por esta problemática en medio de polémica que generó que Jey Mammon estuviera sentado en la mesa de Juana Viale tras la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven volvió a reflexionar sobre las repercusiones y el impacto que el episodio tuvo en su familia.

En diálogo con el programa LAM (América), el actor recordó aquel momento y destacó lo difícil que fue enfrentar las críticas que sus padres recibieron cuando él decidió denunciar el abuso . “Fue desagradable. Es feo porque inevitablemente uno piensa la situación al revés. Yo no tengo hijos, pero me dolió más que los hayan criticado en ese momento porque no tiene nada que ver. Es una idiotez total porque mis dos papás me cuidaron toda la vida y me siguen cuidando”, remarcó.

Aunque el joven hizo hincapié en que le restó importancia a ese tipo de señalamientos: “Tampoco iba a decir nada porque, al fin y al cabo, son comentarios, me cruzo y me voy a comer una pizza. Y mis papás estaban más ocupados en ver qué necesitaba yo, que en ver comentarios de afuera”.

Toto Kirzner destacó el amor que recibió en todo momento tanto de su papá, Adrián Suar, como de su madre, Araceli González instagram.com/elchuecosuar

A pesar de las críticas y el dolor, Kirzner enfatizó la importancia de haber dado a conocer su experiencia , tanto para su propio proceso de sanación como para brindar apoyo a otras víctimas de abuso. “Es un tema muy complejo porque, a uno que le sucede, tiene que aprender cómo lo comunica. Es un tema muy sensible para toda la gente. También es un tema pandémico, lamentablemente. Es trágico, pero pasa muchísimo, es una realidad, es terrible y es desgarrador”, opinó.

El actor también considera que son temas delicados, que deben tratarse públicamente con el cuidado que merecen. “Hay que ser muy prudente para poder comunicarlo, más allá de que sea mi historia, es mi realidad y yo puedo decirla como quiera, pero al mismo tiempo es un tema a comunicar complicado, pero está bueno hacerlo para que todos aprendan de esto y poder llegar a un buen puerto con respecto a estas cosas que suceden”, subrayó.

En relación con las críticas que recibió por la forma en que él lo contó, Kirzner concluyó: “Yo lo dije públicamente y, cuando hablás algo así, sabés que va a venir una horda de inadaptados a decirte cosas desagradables, o no, hay gente que te va a dar cariño, que fue lo que pasó. Hubo un montón de gente que me dijo: ‘Che, sabés que me sirvió lo que contaste’. Yo ni loco lo ubicaba en ese lugar. No quise hacer demagogia y decir ‘estoy acá por ustedes’. Para nada. Yo conté mi historia, a algunas personas les sirvió, a otras las horrorizó, otras comprendieron y otras simplemente dejaron que pase”.

El actor, junto a su mamá, Araceli González

Kirzner rompió el silencio acerca de los abusos que sufrió en 2021, con una fuerte revelación en el programa PH: Podemos Hablar. Ante la consigna de a qué momento de su vida le gustaría volver, el joven respondió: “No hay un momento concreto al que diga, ‘quiero volver acá’, hay varias cosas. Hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día’. Le insistiría en que lo puede ver mañana o esperar unos días más”, comenzó relatando. Fue entonces cuando, visiblemente nervioso, reveló: “En dos oportunidades abusaron de mí”. Y agregó: “No sé ni cómo se dice ni como se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”.

Toto relató en aquella oportunidad que los abusos habían ocurrido varios años atrás. “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto”, detalló y entonces explicó lo que había querido decir antes. Si hubiese podido, habría evitado aquella situación. “Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué, pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, contó. “No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, aclaró.

Este hombre era alguien que trabajaba en el barrio. “Lo conocían en los lugares que yo frecuentaba. Me acuerdo de que me fui corriendo y llorando, no sabía a quién decirle. No lo vi más por un tiempo, pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla”, confesó. Y agregó: “Ocurrió una segunda vez y después nunca más”.

