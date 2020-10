Georgina Barbarossa se mostró arrepentida de haberle creído a Juan Darthés: "Le pedí perdón a Calu porque me mandé un moco"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 19:35

Georgina Barbarossa y Juan Darthés compartieron elenco en Dulce amor, la novela que terminó generando polémica después de que Calu Rivero denunciara al actor por haberla acosado durante las grabaciones. En su momento, Barbarossa le creyó a Darthés, pero con el paso del tiempo y de los testimonios recogidos, la actriz terminó por arrepentirse.

"Cuando Calu lo denunció yo no lo podía creer. Es más, yo salí a defenderlo y me mandé un moco, porque me puse a todo el Colectivo de Actrices en contra. Después le pedí perdón a Calu", dijo durante una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Según Georgina, Darthés siempre se comportó muy bien con ella, por lo cual le parecía imposible de asimilar lo que escuchaba. "Con Juan convivíamos en el trabajo; su camarín estaba en frente del mío. Si bien no estaba dentro del universo de mi familia en la novela, venía muchas veces a verme y cuando me enteré dije: 'No'", recordó.

"O sea... cuando mi mamá se quedó ciega Juan me ayudó y me consiguió un cura divino, sanador, carismático. Fui a dos curas que me mandó Juan", reveló sobre su trato con el actor. "Un horror, la verdad es que fue de un dolor profundísimo", agregó. "Me dolió porque no es el Juan que yo conozco, no es el Juan que yo conocí".

Consternada, ni bien se enteró de lo que estaba pasando, lo primero que atinó a hacer fue a comunicarse con Darthés. "Cuando me enteré de las denuncias lo llamé. Me atendió, me agradeció al principio y después no lo llamé más ¿Sabés qué me da mucha pena? Su mujer y sus hijos. Y él... bueno, ya está, se arruinó la vida, qué se yo".

Durante esa charla telefónica, el actor le habló con calma. "Lo noté tranquilo, decía cosas como: 'Mirá que locura'", rememoró. "Y después le pedí perdón a Calu porque me mandé un moco".

Hace unos días, invitada a PH: Podemos Hablar, Georgina recordó el momento en que ella sufrió acoso por parte de otro actor. "No voy a decir el nombre porque ya está, se murió, pero la verdad es que la pasé muy mal", aseguró la actriz en ese momento. "Era uno de mis primeros trabajos y me acuerdo que estábamos cantando, el director Pancho Guerrero estaba ahí y yo tenía un vestido de mexicana. Estábamos cantando 'Allá en el rancho grande' y vino este artista, muy conocido, y me metió la mano en la cola. Yo estaba apoyada en una tranquera, tenía 25 años más o menos, y me quedé helada, pero seguí".

Intentando revelar el nombre del comediante al que se refería Barbarossa, Andy Kusnetzoff comenzó a hacerle algunas preguntas. "Está muerto, ya está, dejalo que Dios lo tenga en la gloria", le contestó ella. "Ya está, se murió, pero no es muy querido en el ambiente", agregó sin contar de quien se trataba. "¿Es el capocómico que trabajaba con Alberto Olmedo, por decirlo de alguna manera?, volvió a insistir el conductor del ciclo de Telefe. "Exactamente", respondió ella escuetamente, dando por cerrada la charla.

Conforme a los criterios de Más información