Georgina Barbarossa reveló que un conocido comediante la acosó: "Me quedé helada"

4 de octubre de 2020 • 02:17

En los últimos años, las campañas de "Ni una menos" y "No es no" despertaron gran conciencia social sobre el acoso hacia las mujeres, sin embargo, no siempre fue así. Invitada a PH: Podemos Hablar, Georgina Barbarossa reveló que en uno de sus primeros trabajos fue acosada por un reconocido comediante argentino, y sin decir directamente su nombre, dio a entender de quien se trataba.

"Fue en la tele, yo era chica", comenzó. "No voy a decir el nombre porque ya está, se murió, pero la verdad es que la pasé muy mal", aseguró la actriz. "Era uno de mis primeros trabajos y me acuerdo que estábamos cantando, el director Pancho Guerrero estaba ahí y yo tenía un vestido de mexicana. Estábamos cantando Allá en el rancho grande y vino este artista, muy conocido, y me metió la mano en la cola mal. Yo estaba apoyada en una tranquera, tenía 25 años más o menos, y me quedé helada pero seguí".

Georgina recalcó que "él era muy conocido", aunque siguió sin decir de quien se trataba. "Terminamos de hacer el musical y me fui corriendo, porque me metió mal la mano, fue horrible, pero en el momento me quedé, no se... después me fui corriendo al camarín y me puse a llorar".

"Vino Carmen Vallejo, una actriz maravillosa, mamá de Selva Alemán, y me dijo, '¿Qué te pasa?'. Entonces le conté lo que me había pasado y le pregunté, '¿Qué hago?' No le podía decir al Vasco (Lecouna, su marido) porque lo iba a matar. Además no teníamos un mango y necesitábamos ese trabajo".

Vallejo no dudó en aconsejar y contener a la joven Barbarossa. "Me dijo, "Bueno, no te preocupes, a partir de ahora, en todos los sketches que vos grabes, yo voy a estar parada al lado tuyo'. Carmen era una divina, chiquitita, y me cuidó siempre, siempre, siempre, siempre".

Tiempo después, Georgina volvió a tener otro episodio de acoso con el mismo humorista. "Ya estando embarazada vuelvo a trabajar y digo, 'bueno, ya está, ya pasó'. Volví con una panza enorme, porque estaba embarazada de los mellizos, y cuando me acerqué a darle un beso me tocó la pierna, abajo".

"¿La misma persona?", quiso saber Andy Kusnetzoff. "La misma persona, sí. Me hice para atrás y dije, 'no lo puedo creer'. Fue el pan amargo, más amargo de mi vida, porque fueron los dos momentos en que realmente no teníamos un mango y se necesitaba el trabajo", aseguró conmovida. "Yo lloraba, pero bueno... nunca se lo dije al Vasco".

El conductor volvió a tomar la palabra para intentar revelar el nombre del comediante al que se refería Barbarossa, pero ella no quiso decirlo. "Está muerto, ya está, dejalo que Dios lo tenga en la gloria", le contestó. "Ya está, se murió, pero no es muy querido en el ambiente", agregó sin contar de quien se trataba. "¿Es el capocómico que trabajaba con Alberto Olmedo, por decirlo de alguna manera?, volvió a insistir Kusnetzoff. "Exactamente", respondió ella escuetamente, dando por cerrada la charla.

