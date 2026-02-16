TV: Telefe mueve su grilla con algunas novedades y un regreso potente para desafiar al rating del verano

Tras el peor enero de los últimos años en materia de rating, el canal líder suma una novela y estrena una nueva edición de Gran Hermano, en la búsqueda de conseguir mayor audiencia.

Lejos quedó el tiempo en que cuando un programa medía menos de 15 puntos de rating quedaba fuera de Telefe. El canal que comanda Dario Turovelzky sigue siendo líder, pero sus números bajaron significativamente como los de toda la televisión. La pantalla chica está dejando atrás un verano para el olvido, aunque hay un par de señales que aún dan esperanza.

El lunes, día clave

Telefe decidió que el lunes próximo fuera su día D: desde cambios en las escenografías hasta el resonado estreno de Gran Herrmano, llegarán varias novedades a la señal que recientemente cambió de dueños. Buen Telefe, el noticiero de la mañana, tendrá otra estética, un estudio renovado y nuevas secciones para poder seguir siendo líderes en su horario. Siempre con la conducción de Érica Fontana, Adrián Puente y el equipo informativo de Telefe Noticias.

Georgina Barbarossa tendrá nuevo estudio y ahora saldrá desde Martínez Fabian Marelli

En A la Barbarossa, su conductora inaugurará nueva casa. El éxito de las mañanas tendrá nuevo estudio y escenografía, al dejar su lugar habitual en los estudios de Kuarzo para pasar al edificio de Telefe en Martínez. En medio de rumores sobre si vuelve o no de Nancy Pazos, el equipo lo completan: Analía Franchín, Pía Shaw, Paulo Kablan, Diego Brancatelli y Mariana Brey. La franja de la mañana se recalentó con la llegada de Moria Casán a la pantalla de eltrece. Y si bien el ciclo de la diva no logra ganarle, muchas veces, en el minuto a minuto de rating incomoda.

En tanto, Cortá por Lozano, el programa líder de la tarde, cumple diez años y su conductora arrancará los festejos con nuevas incorporaciones: Marixa Balli y Evangelina Anderson. Siguen firmes en el panel Juariu, Paola Juárez, Hernán Drago, Costa y Augusto Telias. Será el inicio de una temporada con muchas celebraciones recordando los mejores momentos de la década y a lo largo de los días irán invitando panelistas que formaron parte del programa en etapas anteriores. Cabe destacar que, en esta televisión donde todo es tan efímero, es un mérito de la producción y de Lozano sostenerse en pie con buenos números de rating durante tanto tiempo. Encontraron la fórmula para detectar lo que el público quiere ver en ese horario y eso no es poco.

Además Telefe sigue apostando a las novelas extranjeras que son lo más visto de la tarde: Pasión prohibida, Bahar y La traición. El lunes estrenará Todas las flores, a las 17.30, la ficción brasileña del creador de Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro. Este drama cuenta la historia de dos hermanas enfrentadas por el destino y la ambición. Maíra (Sophie Charlotte) es una joven perfumista con discapacidad visual que descubre que su madre no estaba muerta y que tiene una hermana, Vanessa (Letícia Colin), quien necesita un trasplante de médula para sobrevivir. Lo que comienza como un acto de amor puro, pronto se revela como una red de engaños. Atrapada en las mentiras de su propia familia, Maíra deberá luchar por su libertad para regresar a Río de Janeiro, recuperar lo que le arrebataron y lograr justicia.

La mayor apuesta: el prime time

El prime time es la apuesta más grande del canal: MasterChef Celebrity cambia su horario a las 21.30 y competirá directamente con Hija del fuego, la venganza de la bastarda. Nuevamente Wanda Nara y la China Suárez, con sus últimos capítulos, estarán frente a frente. El concurso de cocina de Telefe está en instancias decisivas de la competencia y el próximo lunes se podrá ver una nueva eliminación, en un episodio de alta tensión.

Pero el plato fuerte de la noche será el estreno de Gran Hermano Generación Dorada, a las 22.15. Santiago del Moro regresa con el reality más famoso de la TV en una edición en la que mezclarán ignotos y famosos. El 23 se podrá ver la primera tanda de participantes que ingresen, el martes se verá la otra mitad parte y el miércoles será la primera gala de nominaciones, junto al debate. Seguramente, todas las miradas estarán puestas en cuánto mida la vuelta de los hermanitos a la pantalla chica, ya que de ello dependerá que los bajos números de rating del verano sean solo un mal recuerdo.