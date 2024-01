escuchar

Georgina Barbarossa tuvo un gran amor, Miguel ‘Vasco’ Lecuna. Un gran amor que duró 26 años y que tuvo un tristísimo desenlace: el Vasco fue asesinado en 2001 en medio de un robo del que fue víctima. Padres de los mellizos Juan y Tomás, hoy de 34 años, Georgina y Miguel se conocieron en 1975 por una de esas casualidades del destino. Ella tenía apenas 20 años, había empezado a estudiar teatro y trabajaba en una agencia de viajes en la avenida Callao. Él tenía una disquería muy cerquita de ese lugar, también sobre la misma avenida. Georgina solía comprar discos allí, pero fue un cliente en común quien los presentó formalmente. Vasco enseguida la invitó a salir y fue original con la propuesta: fueron al Luna Park a ver boxeo y luego a cenar a una cantina, con tanta mala suerte que entraron ladrones y él, caballero, quiso salvar el costoso reloj que tenía Georgina, se lo sacó de la muñeca y lo escondió en la panera. Ese acto de valentía enamoró a la actriz, que aceptó una segunda cita. Esta vez fueron a la cancha de River a ver un partido y en la tercera salida asistieron a una obra de Pepe Soriano, en la calle Corrientes. Nunca más se separaron.

Al poco tiempo se fueron a vivir juntos, pero nunca se casaron. “Soy madre soltera y viuda soltera”, bromea, a veces, Barbarossa. Fue una relación apasionada, con muchas ideas y vueltas, con discusiones, peleas y reconciliaciones. “Estuvimos 26 años juntos, peleándonos y yéndonos. Éramos la única pareja que vivía, por momentos, en casas separadas. Eso solamente sucedía cuando estábamos muy peleados. Tampoco era tan cama afuera porque Vasco se iba a cinco cuadras de casa”.

Estuvieron mucho tiempo sin tener hijos: Vasco seguía con su disquería y Georgina crecía como actriz. Él ya tenía una hija de un matrimonio anterior, Lucrecia, a quien la actriz quiere como a una hija. Los mellizos Juan y Tomás nacieron en 1989.

La felicidad se truncó el 2 de noviembre de 2001. Barbarossa estaba conduciendo su programa Venite con Georgina, por entonces en Azul Televisión, cuando recibió la triste noticia. Miguel Lecuna fue asesinado cuando iba en un taxi por la calle Mario Bravo y fue interceptado por una camioneta de la que bajaron dos hombres que se subieron al taxi e intentaron robarle. Durante el forcejeo, Lecuna recibió varias cuchilladas que le causaron la muerte, que se produjo poco después, ya cuando estaba en el Hospital Rivadavia. Durante una entrevista radial, hace algunos años, Barbarossa recordó: “Ese día el Vasco se tomó un taxi de la calle y yo siempre le decía que no lo hiciera. Y discutía con él porque salía a la calle con el Rolex”.

Por el crimen de Lecuna fueron apresados cinco delincuentes y la condena fue 21 años de prisión. Sin embargo, en 2017 quedó libre por buena conducta el último asesino que todavía estaba en la cárcel. “Realmente me pone muy triste. Tengo una gran impotencia, una gran tristeza. No puedo hablar mucho. Pero ya está. Ya está hecho. No podemos hacer nada. Lo que necesitamos son leyes que se cumplan”, aseguró la actriz en ese momento. Y hace un tiempo en PH. Podemos hablar, por Telefe, comentó: “Estoy indignada, si me los encontrase cara a cara les diría que nos arruinaron la vida. No me gustaría encontrarlos. Lo peor que me pasó en la vida fue el juicio. Mi abogado me dijo: ‘Miralos de otra manera porque te van a echar’. Me quería abalanzar. Me tiré sobre uno de ellos y le dije: ‘Te voy a matar, hijo de p...’. Me agarraron, en el momento lo quería matar, y no estoy a favor de la pena de muerte”.

Cuando se cumplieron 20 años de la muerte de su marido, Georgina escribió en sus redes: “Hoy 20 años y mi amor sigue intacto. Todo el tiempo te recuerdo y te siento conmigo. Gracias por los maravillosos hijos que tenemos y la familia que supimos formar. Gracias mis hijos divinos por todos estos años. Lo extraño cada día más. Fuimos muyyyyyyyyy felices y luchamos mucho por formar esta maravillosa familia. Muchas discusiones, mucha pasión, mucho amor. No sé cómo sería ahora, quizá un viejo cabrón, pero era mío, era nuestro, y lo amábamos. Y lo amamos. Cuánta falta me hace”.

En los días en que concursó en Mastercheff Celebrity, en uno de los programas Georgina contó: “Cada día lo extraño más a Vasco. Fue el gran amor de mi vida, y mirá que nos peleábamos y discutíamos. Le sigo hablando, le sigo diciendo: ‘Vasco, los chicos tal cosa, Vasco, tal otra’. Antes de salir a escena lo invoco. Siento que está a mi lado”.

Para el Día de los enamorados de 2022, Georgina realizó un emotivo posteo que lo tuvo al Vasco como destinatario. “Amor de mi vida, ese día nos quedamos embarazados. Santinho, Brasil. Me acuerdo como si fuese hoy. Hasta te puedo oler, escuchar tu voz, sentir. Engendramos lo más maravilloso de nuestras vidas, nuestros negritos hermosos y sabios: Juan y Tomás. El motor de nuestras vidas junto a Lucrecia. Gracias por la familia tan eclética que supimos formar. Te abrazo hasta el cielo. Sé que estás a mi lado cuidándonos permanentemente. Te extraño siempre. Te amo como el primer día. Gracias por hacerme tan feliz. Feliz día de los enamorados”.

Amores sin pena ni gloria

Cada vez que le preguntan a Georgina Barbarossa si le gustaría volver a enamorarse, ella responde: “Yo creo que no, que ya está. No sé, nunca digas nunca”, arriesga. De hecho, en estos 22 años tuvo algunos romances que pasaron sin pena ni gloria. Aunque hay uno para destacar: Alejandro Diehl. Se conocieron en 2009 y estuvieron juntos durante tres años. En medio de una temporada de verano en Mar del Plata, donde hacía Deslumbrante, Georgina declaró: “Estoy feliz, enamoradísima, con sensaciones nuevas. Es todo tan nuevo, pero siento que es amor verdadero. Si no, no podría estar. En pleno verano, cuando las hormonas se disparan, me llega este hombre que es un divino, tiene un humor increíble, es caballero, educado. Nos presentó un matrimonio amigo, Luz Bonomi y Alejandro Giordano. Se llama Alejandro y es empresario, aunque trabajó como modelo mucho tiempo y su hermana tiene una agencia de modelos en Francia. Sé que Vasco estaría muy feliz por mí”.

Tras esa relación, muy pocas veces se supo de noviazgos o salidas, al menos que hayan tomado estado público. Hasta el año pasado, cuando se dijo que había tenido un affaire con Alfa (Walter Santiago), ex Gran hermano. Con el rumor en boca de todos, Barbarossa se encargó de aclarar las cosas: “No fue mi novio pero tuvimos un vínculo cultural, digamos. Me ha contado de su infancia, lo he visto enojado y emocionado también. Nos vimos varias veces en tiempos de pandemia. No se podía hacer mucho. Lo conocí por una aplicación que, aclaro, no era de citas. Fue por redes. No durmió en casa ni nada, de hecho mis hijos no lo conocen, pero mi sobrina sí. Un día hablamos y me dijo que estaba haciendo empanadas de tripa gorda. Le dije que era un asco pero él me dijo que no, que algún día me las iba a preparar para que las pruebe y lo hizo. Vino a casa y comimos empanadas”.