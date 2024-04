Cinco historias de amor que fueron tapa, pero hoy pocos recuerdan

Escuchar

Hay algunos amores que nacen en el trabajo o en un lugar de estudio, mientras que otros comienzan de una cita con amigos. Y el mundo del espectáculo no es la excepción. Los romances surgen como flechazos y su duración varía, incluso algunos llegan a hablar de casamiento e hijos. En esta nota repasamos algunos ejemplos de amores apasionados que fueron tapa de revistas hace ya algunos años, pero que hoy pocos recuerdan.

Un flechazo, celos y una abrupta separación

Tomás Fonzi y Juana Viale trabajaron juntos en Costumbres argentinas

Juana Viale y Tomás Fonzi se conocieron en 2003 grabando Costumbres argentinas, que emitió Telefe. Fue un flechazo, tanto que enseguida blanquearon la relación. Iban a todos lados juntos: fiestas, eventos y reuniones. Se los notaba felices y la relación iba tan en serio que se presentaron a sus respectivas familias. Sin embargo, los íntimos de la pareja contaban por lo bajo que eran demasiado celosos . La ruptura sucedió en 2004, en el cumpleaños número 22 de Juanita. Fonzi apareció en la casa de su amada con un enorme ramo de flores amarillas. Todo parecía ir sobre rieles hasta que tuvieron una discusión tan fuerte que el actor se dio media vuelta y se fue. No volvieron a hablar hasta muchos años después , en un encuentro casual. Así de abrupta fue la separación.

Hace algunos años, el actor recordó en PH Podemos hablar (Telefe) el día en que conoció a Mirtha Legrand. “Estábamos en su casa, en una reunión. Había trabajado mucho, fue un día largo y yo era muy cachorro también. Me tomé dos whiskies y medio que me desmayé. Me acosté en el sillón y me quedé dormido. Me desperté con la escarcha de la mañana. Hubo un momento en que pasó la señora Mirtha y me tocó en el hombro y me dijo: ‘Señor Fonzi, señor Fonzi’. Intentó traerme a la vida. Y yo junté mis petates y me fui”.

Después de esa relación, Viale conoció a Juan De Benedictis, padre de su hija Ámbar, y estuvieron nueve años juntos. Por su parte, Fonzi se enamoró de Leticia Lombardi, madre de sus hijos Violeta y Teo, y aún siguen en pareja.

De la ficción a la vida real

Lali Espósito y Mariano Martínez, un amor intenso Archivo

En 2015, Lali Espósito y Mariano Martínez protagonizaban Esperanza mía (eltrece) y se enamoraron al mismo ritmo que en la ficción. En la novela, él era un sacerdote que se sentía atraído por una joven que fingía ser novicia para salvar su vida de unos mafiosos que la perseguían. Al principio intentaron mantener la relación en secreto porque no querían que lo supieron sus compañeros de trabajo, pero las miradas, las risitas y las complicidades los delataron pronto. Estuvieron juntos un año, pero la separación fue escandalosa . Nunca hablaron abiertamente del tema, pero dieron algunas pistas y la más fuerte es que la relación no funcionó por culpa de los celos.

Muchos años después, Espósito contó en La Once Diez: “La relación tuvo cosas lindas también. Salí con Mariano en un momento en que yo estaba aprendiendo mucho sobre el amor y aprendí muchas cosas con él. No hablamos, pero me alegro que siga formando su familia”.

En tanto, el actor habló en Socios del espectáculo (eltrece): “Es la vida misma. Pasó tanto tiempo. Siempre opto por los mejores recuerdos de las cosas. Por mi lado, está todo más que bien. Tengo buenos recuerdos y lo que nos hicieron doler... son cosas que pasan en las parejas, en las relaciones. Nunca más conversamos”.

Entre rumores de infidelidad

Isabel Macedo y Facundo Arana salieron 10 años

Isabel Macedo y Facundo Arana se conocieron de adolescentes porque ella asistía a la misma escuela que una de las hermanas de él. Se reencontraron unos años después estudiando teatro y se flecharon . Estuvieron juntos diez años, soñaron con casarse, tener hijos y formar una familia. Llegaron a comprometerse y a convivir, pero los rumores de infidelidad terminaron con la confianza y minaron el amor. Las versiones fueron cruzadas porque de la actriz se dijo que había tenido un affaire con un vecino mientras que de Arana, que se veía a escondidas con María Susini, su actual pareja y madre de sus tres hijos. Sin embargo, el actor aseguró en su momento que conoció a Susini casi un año después de separarse.

Años después, Arana contó en Intrusos (América): “Con Isabel estuvimos en pareja durante diez años, que es un montón de tiempo en la vida de la gente. Y no desaprovechamos ni un solo día de esos diez años. Fueron extraordinarios. Cuando se cortó, se cortó”.

Un amor a escondidas

Florencia Peña y un romance con un abrupto final

Flor Peña y Diego Olivera se conocieron en 1992 cuando ella era compañera de elenco de Federico Olivera en Son de Diez. Un día, en una reunión casual, Federico le presentó a su hermano Diego, que por entonces era parte del elenco de Montaña rusa. La relación iba muy en serio y en los primeros tiempos se veían a escondidas . El amor creció al mismo ritmo que la fama de ambos. Llegaron a convivir en un dúplex del barrio de Belgrano y hasta hablaron de casamiento. Estuvieron cinco años juntos. La separación fue sorpresiva y todavía hoy es una incógnita. Nadie sabe bien qué sucedió. La pareja terminó de un día para el otro y ninguno de los dos contó demasiado al respecto.

Una separación... ¿cerca de la boda?

Soledad Fandiño y su romance con Cabré, que terminó mal Archivo

Soledad Fandiño y Nicolás Cabré se conocieron haciendo Por amor a vos, que emitió Canal 13 en 2008 . Estuvieron tres años juntos y alguna vez planearon casarse . Pero apenas llegaron a comprometerse. Hace algunos años, la actriz lo contó en el programa de Mirtha Legrand: “Estábamos comprometidos y pensábamos casarnos, y no lo hicimos porque pasaron cosas en el medio. No tenía que ser. No tengo constancia de que me haya engañado, pero justo en ese momento había salido el rumor de Isabel Macedo . Ellos trabajaban juntos en Botineras (Telefe) y se empezaron a comentar cosas, y después de eso, nos separamos. Las cosas no venían bien. Llegamos a convivir; primero él se mudó a mi casa y después fuimos a la de él. Pero fueron pasando un montón de cosas en la relación que ya no nos hacían bien. Ese rumor rebalsó el vaso, nos separamos y listo. No llegamos a organizar el casamiento”.