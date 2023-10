escuchar

Gérard Depardieu, el legendario actor francés, rompió el silencio sobre las alegaciones de violación y asalto sexual que pesan sobre él en los últimos años. A través de una carta publicada ayer en el diario Le Figaro, el intérprete de 74 años negó rotundamente las acusaciones vertidas en la demanda que le inició la actriz Charlotte Arnould en 2018. “No soy ni violador ni acosador”, escribió el actor reconocido en todo el mundo que hasta ahora no había hecho declaraciones respecto al caso Arnould ni sobre la investigación de publicada en abril de este año por el sitio Mediapart en la que otras 13 mujeres, incluyendo actrices, maquilladoras y asistentes de producción, revelaron que habían sido abusadas o acosadas por Depardieu.

Sin nombrar a Arnauld, en la carta el actor describe una situación en la que “una mujer vino a mi casa y voluntariamente entró en mi dormitorio. Ahora dice que fue violada ahí. Vino una segunda vez. No fue obligada, no hubo violencia ni protesta alguna. Me dijo que quería cantar conmigo las canciones de Barbara en el teatro Cirque d’Hiver. Me negué. Ella interpuso la demanda”, detalla el actor de Cyrano de Bergerac en la carta en la que hace referencia al espectáculo teatral musical Depardieu Chante Barbara, basado en las canciones de Barbara, la afamada cantante y compositora francesa, que lleva adelante hace un par de años con presentaciones en su país y el resto de Europa.

Gérard Depardieu en la piel del comisario francés Maigret, film de Patrice Leconte, su más reciente papel en cine.

Incluso después de haber sido formalmente acusado en 2020, Depardieu continuó trabajando tanto en teatro como en cine, sin hacer declaraciones sobre el caso. Tampoco las hizo en abril último cuando, tras la publicación de la investigación periodística, su gira musical fue suspendida. Ninguna de las 13 mujeres que participaron del informe –la mayoría de sus nombres se mantuvo en reserva– lo denunciaron luego ante la Justicia: los abogados del actor negaron que se hubiese cometido algún crimen, aunque la investigación detalla presuntos incidentes en once rodajes a lo largo de dieciocho años, entre 2004 y 2022, entre ellos ataques de orden sexual como el ocurrido durante la filmación de Big House, en 2014, cuando el actor puso su mano bajo el vestido de una extra e intentó quitarle la ropa interior. En esa oportunidad, la víctima, de 24 años, decidió quejarse ante el equipo de producción, como confirma Isabel Butel, una auxiliar de vestuario presente en el rodaje, que también habló con Mediapart. La reacción en el set, recordó Butel, la impactó: “Era del estilo: “Oh, es Gérard, es un poco provocador”. Lo cierto es que la agresión provocó la modificación de la escena en la que aparecían la estrella y la joven de 24 años para que no tuvieran que estar parados lado a lado”.

Depardieu negó las acusaciones sobre los supuestos abusos cometidos AFP - Archivo

“Ya no puedo ignorar lo que escucho y leo sobre mí en los últimos meses. Creí que no me importaba el que dirán pero no, no es así”, argumentó el actor de Novecento en la misiva que se dio a conocer ayer. En ella no menciona los testimonios revelados por Mediapart, publicación que también contó que el actor fue protegido por la industria del cine francés durante décadas. Su accionar, según se explica allí, era un secreto a voces que solo se hizo público luego de la denuncia de Arnould y en parte gracias al MeToo, un movimiento global que comenzó con las acusaciones mediáticas contra Harvey Weinstein. Movimiento que, sin embargo, no impactó de manera similar en Francia: el “caso Depardieu” expuso a la comunidad artística de ese país y su accionar.

Las mujeres que participaron de la investigación describieron comportamientos similares durante los rodajes: una mano en la entrepierna, sobre los glúteos o el pecho; frases de índole sexual y totalmente fuera de lugar y, algunas veces, gruñidos y resoplidos insistentes a unos centímetros de ellas. Según los testimonios recogidos por Mediapart, estos actos se cometían a la vista de todos, sin ninguna voluntad de esconderse. Las declaraciones también apuntan a reacciones risueñas o complacencia entre los equipos de producción. “Nunca abusé de una mujer. Lastimar a una mujer sería como patear a mi propia madre en el estómago”, escribió el actor en la carta que volvió a poner a la industria del espectáculo de Francia frente al poco halagador espejo de sus propios puntos ciegos.