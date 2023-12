escuchar

En medio de las acusaciones de violación y agresión sexual presentadas por trece mujeres en su contra, Gérard Depardieu ha recibido el apoyo de 56 figuras en Francia que pusieron su firma a una carta abierta en defensa del actor. El gesto provocó indignación entre las personalidades que condenan los actos de violencia de género en el país.

La actriz británica Charlotte Rampling, la exprimera dama y cantante francesa Carla Bruni y la expareja de Depardieu, Carole Bouquet, figuran entre las celebridades que sugieren que el actor es víctima de un “linchamiento” público.

La carta se titula No canceles a Gérard Depardieu y fue publicada esta semana en el diario Le Figaro. El escrito señala que la estrella del cine francés de 75 años es víctima de un “torrente de odio” y postula que, al atacar al artista, se ataca también “al arte”. Además agrega: “Francia le debe mucho. El cine y el teatro no pueden prescindir de su personalidad única”.

Los firmantes consideran que el intérprete “es probablemente el mejor de todos los actores” y señalan: “Cuando atacás así a Gérard Depardieu, estás atacando al arte. Con su genio como actor, él contribuye al brillo artístico de nuestro país”.

Sin embargo, varias voces se han expresado en contra del escrito por considerar que coloca al actor por encima de la ley intentando silenciar los reclamos del movimiento #MeToo. La carta también avivó el debate acerca de la separación entre el artista y su obra.

La novelista Samira Sedira reaccionó con enojo ante la sugerencia de que el arte es más importante que las acciones. “No sabía que Gérard Depardieu representa el arte en Francia”, escribió en el medio Liberation. Y resaltó: “Es urgente recordar a sus 50 defensores que Gérard Depardieu es, ante todo, un hombre, un ciudadano, un individuo responsable de sus actos”.

La activista Emmanuelle Dancourt, del grupo #MeTooMedia, se mostró “horrorizada” por la carta mientras que la profesora de estudios cinematográficos Geneviève Sellier consideró: “En Francia, el talento artístico confiere un poder que no existe en ningún otro lugar. Tenemos la impresión de que la religión del arte ha sustituido a la religión con este deseo de elegir a ciertos individuos para situarlos por encima de otros”. En declaraciones a The Huffington Post, añadió: “Quienes afirman haber sido agredidos son la gente común, técnicas, los maquilladoras, diseñadoras de vestuario, las jóvenes actrices, aquellas que no tienen poder social”, opinó.

En tanto, la profesora Bérénice Hamidi, de la Universidad Lumière de Lyon, también opinó al respecto. En diálogo con la emisora pública France Info Culture, mencionó: “La escala de valores es clara: las vidas de las mujeres que dicen ser víctimas de Depardieu no valen nada en comparación con lo que vale Depardieu como artista, y, a su entender, denunciar las acciones de esta persona es atacar el arte. Según esta idea, las leyes ordinarias no se aplican a los artistas”.

Depardieu elogió la carta de apoyo que recibió y calificó de “valientes” a los firmantes. “Me pareció hermoso”, dijo a la emisora RTL. Aclaró también que tuvo conocimiento de la carta antes de su publicación, pero insistió en que no había pedido que la escribieran.

El actor fue acusado de violación en diciembre de 2020 después de que la actriz Charlotte Arnould, hija de uno de sus amigos, afirmara que la había atacado en dos ocasiones en 2018 cuando tenía 22 años. Luego, más de una decena de mujeres expusieron públicamente testimonios sobre presuntos casos de acoso y agresión sexual por parte del actor, que se enmarcan dentro de varias investigaciones en curso.

En una carta que envió a Le Figaro en octubre, el actor negó todas las acusaciones y dijo, en relación con la primera de las denuncias, que cualquier encuentro con Arnould había sido consensuado. ”Nunca, jamás, he abusado de una mujer”, aseguró.

En el documental Depardieu: la caída de un ogro, lanzado recientemente, se muestran imágenes del actor en un viaje a Corea del Norte en 2018 haciendo comentarios obscenos hacia y sobre varias mujeres. Mientras que el propio presidente francés, Emmanuel Macron, saltó en su defensa, provocando la ira de varios sectores, la ministra de Cultura francesa, Rima Abdul Malak, consideró que el artista había avergonzado a su país con sus comentarios sobre las mujeres y las niñas y mencionó que se inició un procedimiento disciplinario para retirar al artista su Legión de Honor.

LA NACION