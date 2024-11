Germán Paoloski y Sabrina Garciarena recrearon su primera cita y se besaron frente a cámara: “No se despegaba de mí”

En la noche del miércoles, Sabrina Garciarena recibió en Madres 5G, el programa de streaming que conduce junto a Belu Lucius, Paula Kohan y Viviana Puerta, al periodista Germán Paoloski, que es, además, su pareja hace 15 años. Allí los dos protagonizaron un tierno e inesperado momento frente a las cámaras: recrearon el apasionado beso de su primera cita y sorprendieron a los espectadores.

A lo largo del programa, el conductor recordó con simpatía los inicios de su relación con Garciarena y reveló detalles del primer encuentro. Si bien los dos se conocían del barrio y compartían un estrecho vínculo de amistad, Paoloski se enamoró de la actriz y develó al aire cuál fue su estrategia para conquistar el corazón de Garciarena.

Garciarena y Paoloski están juntos hace 15 años y son una de las parejas más queridas del medio HOLA

Ambos estaban solteros y Paoloski tomó la iniciativa con un sugestivo mensaje que buscaba explorar si existía algo más allá de la amistad. “Le escribí: ‘Hola, Sabri, ayer soñé con vos’. Era una prueba, una manera de tantear qué sentía ella. Y su respuesta fue increíble: Espero que sea lindo verme en los sueños y en la vida real’”, detalló Paoloski sobre aquel primer acercamiento, entre risas.

La charla entre Paoloski y Garciarena, que hoy tienen tres hijos en común, no terminó allí. El periodista aprovechó para invitar a cenar a la actriz y pasar un momento a solas por primera vez. Sin embargo, el bichito del amor les picó más entrada la noche, mientras bailaban en un boliche junto a otros amigos. “No se despegaba de mí. Y para mí eso ya era una señal ”, develó Paoloski.

El primer beso entre los padres de León, de 10 años, Beltrán, de 7 y la pequeña Mía, de 4 tuvo lugar hacia el final de aquella salida cuando Paoloski acompañó a Garciarena hasta su casa. “ Fue un beso de 15 minutos, pero parecía eterno. Fue único. Fue hermoso y con tanta intensidad que no se puede replicar en ningún medio de comunicación”, recordó con un brillo en sus ojos.

El periodista aprovechó el relato de aquellos primeros pasos de su relación para revivir la chispa y besar a su mujer frente a las cámaras con la misma pasión que aquella noche. El beso sorprendió por su intensidad y la actriz se mostró tan enamorada como desconcertada: “Nunca lo hice en público”, comentó risueña. La situación casi íntima entre Garciarena y Paoloski se produjo con las risas del panel como testigos.

El amor se multiplicó con la llegada de sus tres hijos y formaron una sólida familia de cinco Gentileza BOCA PR

No fue la primera vez que la pareja dio detalles sobre los inicios de su relación. En 2022, durante una entrevista de Paoloski a su mujer, en su programa No es tan tarde, que se emitía por Telefe, él le consultó sobre los besos en ficción: “En algún momento, besando a un actor, que besaste a muchos y muy facheros, ¿te confundiste?”, indagó el conductor.

Ella, sin vueltas, admitió que sí y la cara de desilusión de él lo dijo todo. “¡Pero, pará! ¿Esto fue antes o ya conmigo?”, quiso saber. Ella le respondió que fue antes y al advertir el gesto de alivio de su pareja, continuó: “Trece años atrás. Lo que quiero decir es que empecé a los 14 a trabajar. Imaginate que trabajé con un montón de compañeros y obvio que me pasó”. Si bien todo tuvo tono de broma, ella no dio ningún nombre.

“No se despegaba de mí. Y para mí eso ya era una señal”, develó Paoloski sobre su primera cita con Garciarena

El año pasado, en una entrevista con LA NACIÓN, Garciarena dio detalles sobre el día a día con su pareja: “Hablamos de todo, yo de mi carrera y él de la suya. Es muy criterioso y por eso siempre le pido que lea los guiones, porque se da cuenta si algo no va. Es muy cinéfilo. Cuando El secreto de sus ojos ganó el Oscar yo estaba en Europa y él fue cuatro veces a verla al cine y ya en la primera semana en cartelera me decía, ‘esta película va a ganar el Oscar’. Tiene una mirada muy interesante, me acompaña mucho al teatro, miramos series . En la pareja no hay celos, nos acompañamos, y tenemos nuestros momentos”.

Si bien la pareja todos los años demuestra una solidez inquebrantable, aún no sintieron la necesidad de sellar su amor frente al altar. “Este anillo de compromiso lo tengo hace mil años, o sea que venimos hablando del tema hace un montón. No sé bien cómo es, porque yo en un momento viajaba mucho, después nacieron los chicos y nunca aparece el momento”, explicó la actriz en una entrevista radial. Al parecer y por el momento, Garciarena no tiene intención de modificar su estado civil junto al padre de sus hijos. “Si no lo concretamos, ya tenemos una familia. No es una asignatura pendiente”, expresó la actriz.

LA NACION