La reacción de Germán Paoloski ante una revelación de Sabrina Garciarena sobre los besos en ficción: “¿Eso fue antes de mí?”

En la medianoche del miércoles, Germán Paoloski recibió en su programa No es tan tarde (Telefe) a la actriz Sabrina Garciarena, que es, además, su pareja hace 13 años. Así fue como la entrevista pasó de momentos en que la invitada hablaba de su profesión, hasta un segmento dedicado a un “careo” íntimo. Allí, el conductor le preguntó a la intérprete si se había “confundido” al besar a un actor en la ficción. Al recibir una respuesta positiva, el periodista preguntó: “¿Eso fue antes de mí?”.

La situación casi íntima entre Garciarena y Paoloski se produjo en un momento de No es tan tarde en el que el conductor abandonó su habitual puesto detrás de un escritorio desde donde lleva adelante el programa y se sentó al lado de la actriz. Mientras en el zócalo del programa se leía “El careo entre Germán y Sabrina”, Paoloski pidió al control: “Bajame la luz”, para indicar que haría una pregunta íntima.

La revelación de Sabrina Garciarena sobre los besos de ficción que alarmó a Paoliski

Entonces, el conductor disparó: “Te voy a hacer una pregunta. En algún momento, besando a un actor, que besaste a muchos y muy facheros, ¿Te confundiste?”. “Sí”, fue la directa respuesta de Garciarena, que, ante la cara de desilusión del conductor, agregó: “¡Obvio!”.

“¿Con quién?”, inquirió Paoloski. “Con este, con este, con este”, replicó la actriz, en tono de broma. “¡Pero pará! ¿Esto fue antes o ya conmigo?”, volvió a preguntar el conductor. “No, antes”, respondió ella, y ante el gesto de fuerte alivio de su pareja, agregó: “Trece años atrás para todo. Antes. Lo que te quiero decir es que empecé a los 14 a trabajar. Imaginate que trabajé con un montón de compañeros y obvio que me pasó”.

Anticipándose a otra posible pregunta del conductor, Garciarena aclaró, entre risas: “Pero no te voy a dar nombres”.

Pero la charla de pareja entre Paoloski y Garciarena, que tienen tres hijos en común, no terminó allí. Es que el periodista hizo otra pregunta a su mujer relacionada con la convivencia. “¿Hay algo que te gustaría cambiar de mí?”, dijo. “Sí, un montón de cosas”, replicó ella. “Sabri, volvé a la mentira”, bromeó el conductor. “Una, por ejemplo, es que sos neurótico, con un montón de cosas”, aseguró la actriz, ante lo cual, el conductor fingió un ataque de ira y preguntó a los gritos: “¿Pero qué decís? ¿De qué hablás?”. Y luego se rió.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski son pareja hace 13 años y tienen tres hijos en común

Finalmente, llegó el momento en que ella pudo tomar una revancha y preguntarle al conductor algo también relativo a las cuestiones de pareja. “A ver -dijo Garciarena-. En estos tiempos, ¿Te hablás con alguna ex? Novias hubo pocas, pero hay ex”.

“No asiduamente. Por ahí, en algún momento puedo hablar con alguien por algo puntual, pero no tengo diálogo”, respondió él. “Algo puntual, ¿Tipo qué?”, quiso saber ella. “Un encuentro”, replicó él entre risas, pero luego, más serio, aclaró: “No, algo fortuito. Nos hemos cruzado con una de mis ex hace un tiempo”. “Sí, yo no tengo problemas, pero me gusta saber”, cerró la actriz, que actualmente se encuentra trabajando en la obra musical Madres.