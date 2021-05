Sabrina Garciarena explicó por qué todavía no se casó con Germán Paoloski

Después de más de 12 años de relación, Sabrina Garciarena (37) y Germán Paoloski (46) han conformado una hermosa familia junto a sus hijos León, Mía y Beltrán. Entrevistada recientemente, la actriz reveló las razones por las que aún no se casó con el periodista deportivo.

Este lunes, Juan Etchegoyen entrevistó a Garciarena para un nuevo Mitre Live (Radio Mitre). Durante la transmisión en vivo, la actriz dio detalles de por qué junto a Paoloski vienen demorando dar el “sí”.

“Este anillo de compromiso lo tengo hace mil años, o sea que venimos hablando del tema hace un montón. No sé bien cómo es porque yo en un momento viajaba mucho, después nacieron los chicos y nunca aparece el momento”, explicó la actriz.

Tomando como referencia el caso de sus colegas Mónica Antonópulos y Marco Caponi, que se casaron en secreto a finales de marzo de este año, Garciarena explicó que le gustaría hacer algo similar. “Yo soy más de las que se casaría y no lo contaría tanto. Haría primero algo íntimo y después, si la pandemia pasa, haría una fiesta, más adelante”, admitió.

Sin embargo, no se mostró muy preocupada por modificar su estado civil junto al padre de sus hijos. “Me encantaría compartir eso con mis papás, con Germán y con mis hijos. Es un sueño para los dos. Igual, si no lo concretamos, ya tenemos una familia. No es una asignatura pendiente”, expresó la actriz.

Sobre el final de la entrevista, reveló que Paoloski y ella se diferencian a la hora de planificar su boda. “De chica hice una publicidad donde invitaba a todo el país, más o menos. Algo así es lo que él quiere hacer y yo, algo más íntimo, familiar. Por ahí, porque no nos pusimos de acuerdo, eso que no nos casamos”, bromeó.

