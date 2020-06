La menor de los Maradona-Villafañe destacó las cualidades de cada uno de los integrantes de su familia Crédito: Instagram

5 de junio de 2020 • 11:43

Los días de encierro para evitar la propagación del coronavirus le hacen replantear cosas a todo el mundo. Luego de contar en redes sociales la actitud de su ex, Sergio, el Kun, Agüero con su hijo Benjamín, a quien no participó para que fuera parte de su cumpleaños virtual número 30, Gianinna Maradona se quedó tranquila viendo cómo el futbolista se exponía solo al contar en un vivo que no había leído el mensaje de su hijo porque era "muy largo". Lejos de hacer referencia a eso, la menor de las Maradona-Villafañe destacó con una foto atributos de cada uno de los integrantes de su familia, quienes la acompañaron de diferentes maneras en estos turbulentos momentos.

La actitud del Kun despertó fuertes críticas en las redes sociales, ya que le dijo a su hijo que no había tenido tiempo de leer su mensaje y el niño escuchó esta respuesta en un vivo . Por su parte, Dalma Maradona se limitó a escribir un palito a su excuñado en su cuenta de Instagram pero sin mencionarlo.

Gianinna, quien había dicho sobre su ex que se "habían caído las caretas" , esta vez eligió hablar de valores con una imagen y unas palabras, sin mencionarlo.

Una foto retro, en donde se ve a Dalma y a Gianinna, de chiquitas, junto a sus padres, Claudia y Diego, sirvió de fondo para que la menor del clan destacara sus atributos. "De ustedes aprendí todo lo que soy. Prudente, como la Claudia, un fuego, como el Diego, protectora, como mi hermana. Soy real como ustedes. Me equivoco, sé pedir perdón, hablo y lloro mucho, digo lo que pienso a quienes amo, no puedo ser careta. Sensible nivel mil. Soy leal a mi forma de ser como lo son ustedes conmigo, aunque veamos la vida de diferentes colores", escribió.

"La familia feliz y perfecta con el jardín y el perro nunca estuvieron en mis dibujos y amo que así sea. Lo agradezco. No sería la mamá que soy hoy, no hubiese formado así mi propia familia de dos. Solo voy a decirles gracias una vez más. Desde el silencio de mi vieja hasta la foto mental de mi hermana y mi viejo subidos al Scania (ese con el que papá nos iba a buscar al colegio). Me enseñaron lo que sí, lo que no, lo que quería igual y lo que quería cambiar. Pero si de amor incondicional se trata, en las malas si levanto la mirada están ustedes. Cada uno como puede, a su ritmo... Nada es perfecto, ni los malos momentos son para siempre", sumó la mamá de Benjamín.

Además remarcó su actitud ante las críticas: "No me tomo nada personal. Cada uno recibe lo que lee y escucha como puede. Ya no me hago cargo del otro, sí de mí. Busqué mil formas de encontrarme y de encontrar mi paz en cada tempestad. Y así voy por la vida, dejando más huellas que cicatrices. Ya no me creo lo que dicen que soy, me basta con mirar a Benja. Acepto, avanzo y cierro. Abrazo a mi hijo, como ustedes me abrazaban, disfruto de ser su mamá".

Luego de tantas idas y vueltas entre sus padres y los conflictos que hubo con el mismo Diego Armando y sus hijas , las cosas parecen estar mejorando entre ellos. Y así lo deja ver Gianinna, quien concluyó el mensaje con las siguientes palabras: "Sé que los tengo y eso me basta. Los amo, ayer, hoy y siempre. Así como somos, nos celebro y nos amo".