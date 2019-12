El inesperado reencuentro de Diego Maradona con Claudia Villafañe

El DT posó para la foto con su exmujer, en un evento profesional de Gianinna Crédito: Instagram Gianinna Maradona

Con una foto subida a su cuenta de Instagram, Gianinna Maradona registró un hecho que -hasta hace solo unos meses atrás- era completamente impensado: el reencuentro de sus padres, Diego Maradona y Claudia Villafañe.

La joven, quien se encontraba en un evento organizado por una marca de accesorios para la cual realizó una cápsula, calificó como "la sorpresa más linda del mundo" a ese momento único.

"SOMOS NOSOTROS. Gracias por acompañarme en este nuevo desafío. ¡Necesitaba de ustedes! ¡Fui y soy muy feliz! ¡GRACIAS! ¡LOS AMO!", escribió Gianinna en su posteo que en pocas horas superó los 50 mil likes. "@tatimalhasian me diste la sorpresa más linda del mundo! ¡GRACIAS amiga de mi alma!", remarcó, y luego señaló que en la foto falta su sobrina Roma, "para poder decirles que ellos son mi vida entera".

En la imagen se puede ver a Villafañe abrazada a Dalma, a Gianinna en el centro, y Maradona a su lado. Asimismo, su hijo, Benjamín Agüero, también fue de la partida. De esta forma, la presencia de Claudia y Diego juntos estuvo signada por el deseo de acompañar a su hija, más allá de sus diferencias personales.

A comienzos de noviembre, Villafañe se había manifestado duramente contra su exmarido, luego de que él comunicara que no le dejará herencia a sus hijas. Claudia también subrayó que así como se atrevía a hablar virtualmente a sus hijas, también esperaba que se presentara en los tribunales, donde tienen que dirimir causas judiciales, entre ellas, la que le inició Diego por la supuesta apropiación indebida de 458 objetos obtenidos por el exfutbolista a lo largo de su carrera.

Las palabras del DT sobre su herencia surgieron luego de que Gianinna expresa preocupación en las redes por la salud. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. ¡Por favor! ¡Gracias!", había escrito en Instagram.

El video de Maradona en el que aseguraba que no dejaría herencia a sus hijas enojó a Villafañe, quien hizo público su malestar al salir de Tribunales tras una audiencia fallida con su ex.

"A mí no me importa lo que él haga con sus cosas, yo lo que no quiero es que él hable mal de su hija que es mi hija también, por eso salté", explicó, al ser consultada por los cronistas. "No me importa, es un problema de él, no es un problema mío. A mí lo que me enoja es que él hable así de una hija, sea la mía o de quien sea. Él no puede hablar así de un hijo. Siempre voy a salir a defender a mi hija con uñas y dientes como cualquier mamá", concluyó Claudia.