Gillian Anderson dedicó un episodio de su podcast a las trabajadoras de una fábrica argentina y comió alfajores

Con un retrato suyo saboreando un alfajor, Gillian Anderson anunció ayer el tema abordado en profundidad en una nueva entrega de su podcast What Do I Know?, disponible en la plataforma Curio. La actriz decidió sumergirse en el tejido productivo de la fábrica recuperada La Nirva y puso voz a un relato que tiene como eje el empoderamiento de las trabajadoras de la cooperativa.

“En el episodio de esta semana de @curio.io nos encontramos con las valientes mujeres de la fábrica de La Nirva, en Argentina... Y probamos unos deliciosos alfajores”, anuncia la protagonista de Sex Education en un posteo en un posteo en su cuenta de Instagram, donde se muestra degustando la típica golosina nacional.

En el podcast, la actriz que encarna a la ex primera ministra británica Margaret Tatcher en The Crown, aborda semanalmente junto a diversos invitados historias humanas que buscan la interconexión y el conocimiento de experiencias de lucha en distintas latitudes. “ ¿Qué harías si tu empleador dejara de pagarte? Bueno, esto le pasó a los trabajadores de la fábrica de galletas de La Nirva, en Argentina. En el episodio de esta semana, Gillian comparte la inspiradora historia de cómo la fuerza laboral, en gran medida femenina, contra todo pronóstico, se defendió y tomó el control de toda la operación ”, reza el posteo con el que se promociona el episodio en cuestión.

“ Cuando las mujeres se encuentran entre la espada y la pared, juntan fuerzas, determinación y apoyo comunitario para enfrentarse a todos los obstáculos, en pos de la justicia”, se la escucha decir a la actriz en el adelanto. “Hoy hablamos sobre la fábrica de galletitas Revolución, sumándolas a la larga lista de mujeres inspiradoras que usan la acción colectiva para generar un cambio ”.

En este caso, portavoces de la cooperativa de trabajadoras de la fábrica conversaron con la actriz acerca de la dinámica de trabajo colectivo. La Nirva es una fábrica recuperada que produce alfajores y que está ubicada en el barrio de La Matanza, en Lomas del Mirador. Del total de su personal, aproximadamente un 80 por ciento son mujeres.

Los trabajadores de La Nirva fueron los protagonistas de una gran lucha para que no los desalojaran de la planta tras haber sido abandonados por los propietarios. Recuperaron la producción y en la actualidad alcanzan los 30.000 alfajores mensuales, que estiman que es poco menos del 30 por ciento de su capacidad. Hoy son 50 asociados y esperan seguir creciendo e incorporar a más trabajadores.

En cuanto a las últimas novedades de la planta, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social informó el pasado agosto que la Cooperativa llevó a cabo este año la primera producción de un producto innovador: se fabricaron galletas “con un alto poder nutritivo y de menor costo a partir del reciclado de malta y cebada que utilizan las cervecerías artesanales. La historia parte del trabajo conjunto de La Nirva y Perlecop, unidas por las Mesas del Asociativismo del INAES y el departamento de nutrición del INTI”, se señala.

En relación a las reacciones de los seguidores de Gillian Anderson en las redes sociales por el espacio concedido por la actriz a la experiencia de la cooperativa, los comentarios dieron muestra del furor generado entre los fans al ver a la artista comiendo alfajores. “Te esperamos en la ‘república de Córdoba’, en el corazón de Argentina, con más alfajores, mate, asado, empanadas, milanesa, Fernet con Coca”, escribió un usuario con humor, al que se sumaron otros tantos con mensajes similares.

