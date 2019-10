Ginette Reynal: "Mis hijos me rescataron de las drogas"

Ginette Reynal contó como sus hijos la ayudaron a salir de las drogas

Una noche más, las rondas de preguntas de PH: Podemos Hablar, llevaron a los famosos a revelar aspectos de su vida que siempre trataron de mantener lejos de las cámaras. Este sábado, Ginette Reynal habló sobre la muerte de su marido, Miguel Pando, y cómo recurrió a las drogas para calmar el dolor que sentía en ese momento.

"Pasen al punto de encuentro aquellos a los que la vida les dio una piña y se levantaron", pidió Andy Kusnetzoff, y la modelo avanzó. "Mi piña es una piña bastante conocida, la muerte trágica de mi marido por cáncer de cerebro, se murió en un año", comenzó diciendo ella.

Miguel falleció en enero del 2011. "Se murió en casa, le armé un cuarto con toda su familia. Era muy joven, tenía 43 años y era deportista, re sano", contextualizó. "Costó mucho levantarme porque yo elegí la negación. En vez de encarar el duelo y tirarme en una cama a llorar y ser una viuda, me fui por otro lado, me zambullí a drogarme".

Reynal admitió que las drogas la llevaron a aislarse mucho. "Me puse oscura, nocturna. Me metí para adentro, pintaba sola y encerrada", expresó. "Consumí drogas duras, no era que me fumaba un porro. La pasé mal".

" Me rescataron mis hijos que un día me sentaron y me dijeron, 'Mamá, basta, hacé algo. Internate, pero hacé algo'", contó la modelo, que también aseguró que nunca utilizó drogas frente a los chicos. "No hubo situaciones en las que ellos estuvieran en peligro, porque eso lo cuidé un montón. Pese a mi locura tenía registros de sanidad. Lo que sí sufrían era el día después, los torturaba con mi mal carácter porque estaba de bajón. La resaca la tenía muy seguido".

Gracias al planteo de sus tres herederos, Ginette comenzó a salir de las drogas. "Lo que hice fue recurrir a un amigo que había entrado a grupos, y fui a Narcóticos Anónimos", contó sobre su rehabilitación, aunque admitió que siempre está atenta para no volver a caer. "La adicción es una enfermedad que no se cura nunca".