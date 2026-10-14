Girls regresa con una séptima temporada: quiénes participarán del elenco original

La historia de Hannah, Marnie, Jessa y Shoshanna tendrá nuevos capítulos. A diez años del final de Girls, HBO confirmó el regreso de la serie creada por Lena Dunham con una séptima temporada de cinco episodios.

La producción supondrá el reencuentro con los personajes de una ficción que supo abordar las relaciones sentimentales, las inquietudes y las contradicciones de una generación de mujeres jóvenes en Nueva York.

La nueva entrega comenzará a rodarse en 2027, a 15 años del estreno y una década del final. “Se me metió un GIRLS FUE RENOVADA para una nueva temporada en 2027 en el ojo”, se lee junto a un video que repasa una escena icónica de la serie, protagonizada por Dunham y su antiguo coprotagonista, Adam Driver, y compartido por la plataforma de streaming en su anuncio.

Si bien todavía hay interrogantes sobre quiénes formarán parte de esta nueva etapa, sí se ha confirmado que el proyecto contará con el regreso de buena parte de sus protagonistas originales. La actriz, guionista y directora volverá a ponerse al frente de la producción y retomará el papel principal de la escritora Hannah Horvath. Además de Dunham, buena parte del elenco principal ya está confirmado para los nuevos episodios: Allison Williams volverá a ponerse en la piel de Marnie Michaels; Jemima Kirke retomará el papel de Jessa Johansson; y Zosia Mamet volverá a interpretar a Shoshanna Shapiro. También estará Andrew Rannells, que se incorporó al elenco estable en la cuarta temporada, como Elijah Krantz.

Sin embargo, uno de los grandes interrogantes es la posible incorporación o no al proyecto de Adam Driver, quien interpretó a Adam Sackler, el novio de Hannah durante buena parte de la historia. Por el momento, no se confirmó su regreso.

Dunham y Driver, enfrentados

En la reciente publicación de su libro autobiográfico, Famesick, la propia Dunham hizo referencia a su problemática experiencia laboral con el Adam Driver, a quien describió como alguien que habría sido “verbalmente agresivo” durante los rodajes.

Lena Dunham y Adam Driver, en una escena de Girls

Según la versión de la actriz, los desencuentros entre ellos comenzaron durante las grabaciones de la primera temporada. Entre otros cuestionamientos, la directora llegó a afirmar que su compañero la zarandeó de un lado a otro durante su primera escena de sexo. “Me quedé atónita y sin palabras. No entendía qué había pasado: ¿había perdido la autoridad como directora? ¿Había permitido que la escena se descontrolara? ¿No había recibido las instrucciones adecuadas? ¿Me destituirían de mi puesto de mando inmediatamente?“, rememora en su libro. Y añade: “No es que me sintiera violada, y tampoco sabría decir si lo había sido, ya que en mi vida sexual casi todo lo había permitido, y sin cobrar. Pero sentí que algo íntimo, confuso y primitivo se había desatado en una situación que se suponía que yo debía controlar”.

La actriz y directora llegó a afirmar que Driver se comportaba de forma "verbalmente agresiva" en el set

La también guionista afirmó, además, que en una ocasión Driver se enojó con ella por olvidar sus diálogos durante el ensayo, lo cual lo habría llevado a reaccionar asimismo de manera violenta. “Recuerdo haber grabado una escena de lucha con Adam y lo aterrador que fue encontrarme con alguien tan presente y a la vez tan ausente”, contó. “Una noche, mientras ensayábamos nuestros diálogos en mi camarín, de repente me di cuenta de que los había olvidado. Sabía que los había escrito. Los sabía solo unos minutos antes. Pero cuando abrí la boca, solo salió un balbuceo, hasta que finalmente Adam gritó: ‘¡Decí algo de una vez!’ y lanzó una silla contra la pared que tenía al lado. Pensé que la intensidad de su ira hacia mí, una ira que podía llevarlo a escupir y lanzar cosas, era proporcional a la intensidad de nuestra conexión creativa”, escribe Dunham en Famesick.

En su relato, la actriz también señaló: “Un día, en su camarín, mientras me disculpaba por una ofensa que no recordaba haber cometido, se acercó a mi cara y me susurró: ‘Nunca olvides que te conozco. Te conozco de verdad, joder’. Yo le pregunté qué sabía. Y me respondió: ‘No vas a fiestas. Te encantan los animales. Y odias que hablen mal de vos a tus espaldas’. Y tenía razón”.