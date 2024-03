Gisele Bündchen reveló que casi muere durante el rodaje de una publicidad en Islandia

Escuchar

La modelo brasileña Gisele Bündchen acudió como invitada al late night show del popular Jimmy Fallon para promocionar las bondades de su último libro de cocina, pero durante la entretenida charla no solo le dio lecciones de portugués al presentador sino que además confesó una dramática experiencia que vivió durante el rodaje de una publicidad.

El inesperado relato llegó durante uno de los habituales juegos del programa, titulado “Confesiones verdaderas”, en las que Wayne Brady, un integrante del equipo de Fallon, logra que los invitados hablen de experiencias íntimas.

En este caso, Brady le dio dos sobres a la modelo, uno que contenía una mentira sobre su vida y otro que tenía una verdad, pero parecía muy inverosímil. Así las cosas, lo que parecía más inverosímil resultó ser un gran e inesperada realidad, una noticia bomba que ocurrió 25 años atrás durante el rodaje de un spot publicitario en Islandia. En ese entonces, Bündchen se subió a un iceberg falso creado para la ocasión, pero situado en aguas árticas y en medio de la acción, resbaló y estuvo a punto de caer en el agua helada con solo un camisón puesto.

“El equipo de rodaje me observaba desde un barco y estaban todos vestidos con ropa térmica y plumíferos mientras yo estaba casi desnuda, con un camisón de raso”, explicó la modelo y continuó: “Si me hubiese caído al agua hubiese muerto en cuestión de segundos”.

Esta publicidad de la que se habló en el programa está disponible en YouTube y en ella se puede ver que, efectivamente, la modelo realiza movimientos acrobáticos en un contexto glacial para promocionar una fragancia llamada Oxigene.

El artista francés Bruno Aveillan dirigió la pieza para la compañía Lanvin, cuando Alber Elbaz era el director creativo. Al salir a la luz el spot publicitario tuvo gran repercusión entre los fieles seguidores de la moda, pero lo que no se supo en ese entonces era que Bündchen casi pierde la vida en el rodaje.

Una crisis y un cambio de vida

Gisele Bündchen junto a su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, quien es además su actual pareja Backgrid/The Grosby Group

El libro que está por lanzar la modelo, Nourish: Recetas simples para empoderar tu cuerpo y alimentar tu alma. Un libro de cocina para un estilo de vida saludable”, forma parte del giro que le dio a su carrera, tras separarse de Tom Brady y atravesar una crisis personal. “Ha sido muy duro para mi familia [la ruptura]. Ha sido mucho, en todos los ámbitos de mi vida. Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros”, dijo tiempo atrás sobre los cambios que tanto ella como sus hijos tuvieron que pasar.

Entonces Bündchen necesitó un refugio para su corazón en pena y allí aparecieron como respuesta la meditación y los cambios en su alimentación, además de dejar de tomar alcohol: “Después de cumplir los 40, sentí una gran diferencia entre cuando tomaba una copa de vino y cuando no la tomaba. (...) Si querés pedirle a tu cuerpo lo que yo le pido al mío (que es mucho), no puedo estar tomando todas estas cosas”.

Y respecto de la meditación, que combina con yoga, caminatas y ejercicios con pesas, explicó: “Es como dar un paso atrás y observar como en una película la situación que está sucediendo. Y aunque sientes las emociones, no estás apegado a ellas. No se trata de apegarse a las emociones, sino de observarlas. Esta separación te permitirá tomar aire y regresar desde un lugar donde no es reactivo, pero sí más proactivo”.

Así, en este camino personal también encontró que podía ayudar a otros compartiendo su recorrido y lo que había aprendido sobre una vida más saludable.

