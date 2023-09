escuchar

Sin dudas, Gisele Bündchen fue una de las grandes referentes del mundo de la moda en los 2000. Su belleza, su carisma y su rápida reacción a la hora de resolver problemas en la pasarela la convirtieron en la favorita de los diseñadores más top. De hecho, todavía hay un video que se volvió viral en TikTok que muestra a la modelo brasilera desfilando para Givenchy cuando de repente su zapato se rompe. Sin embargo, ella sigue caminando con tanta confianza que nadie lo nota. “Allí no había opción de desmoronarse. Sólo tienes que fingir que no pasó nada y esperar que nadie se dé cuenta”, confesó en una reciente entrevista con People mientras compara este hecho con los problemas de la vida. “ Creo que es una gran metáfora de la vida, porque cada vez que te lanzan bolas, ¿te desmoronas o te levantas? Es una elección, ¿verdad? Tienes que levantarte ”, afirmó.

Levantarse después de superar momentos difíciles es algo de lo que Bündchen sabe muy bien. Es que la brasilera tuvo que enfrentarse a continuos ataques de pánico, ansiedad y depresión cuando tenía 20 años. En el último tiempo, su separación del deportista Tom Brady, luego de 13 años de matrimonio, también la llevaron a atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. “ Ha sido muy duro para mi familia. Ha sido mucho, en todos los ámbitos de mi vida. Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros ”, confesó sobre los cambios a los que tanto ella como sus hijos tuvieron que someterse en el último tiempo.

La pareja anunció su divorcio en octubre del año pasado a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales Instagram/ gisele

Sin embargo, hay algo que la ayudó en los momentos de mayor desconsuelo: la meditación. “Es como dar un paso atrás y observar como en una película la situación que está sucediendo. Y aunque sientes las emociones, no estás apegado a ellas. No se trata de apegarse a las emociones, sino de observarlas. Esta separación te permitirá tomar aire y regresar desde un lugar donde no es reactivo, pero sí más proactivo ”, explicó quien combina esta práctica diaria con yoga, caminatas y ejercicios con pesas.

La alimentación y la decisión de eliminar el alcohol de su vida, también fueron fundamentales en esta transformación personal. “Creo que si no hubiera tenido todas estas herramientas para apoyarme durante estos momentos, habría sido muy difícil. Y creo que todos podemos identificarnos con eso, porque creo que todos hemos pasado por las montañas rusas de la vida”, señaló.

En este sentido, la supermodelo no sólo comenzó a trabajar en su bienestar personal sino que comenzó a ayudar a otros a través del lanzamiento de su primer libro de cocina titulado Nourish y su labor junto a Gaia Herbs como embajadora de bienestar. Allí comparte consejos y los distintos tipos de remedios herbales orgánicos con los que Bündchen creció en la zona rural de Horizontina, en Brasil.

Gisele Bündchen junto a su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente. Ante los rumores de romance, la modelo advirtió que son sólo amigos Backgrid/The Grosby Group

“A veces nos desconectamos tanto de nuestros cuerpos -porque estamos huyendo de nosotros mismos- que seguimos añadiendo más cosas que hacer. Dame cualquier cosa de comer, dame cualquier cosa de beber; estás simplemente en ese modo. Siento que cada vez que puedes volver a sentir tu cuerpo y simplemente estar presente, es genial. Estás respirando, te estás conectando”, expresó intentando concientizar a los demás.

Mientras reconoce que a los 43 se siente mucho mejor que a los 20, Gisele reveló que también dejó de consumir alcohol en su vida. “Después de cumplir los 40, sentí una gran diferencia entre cuando tomaba una copa de vino y cuando no la tomaba. Está socialmente aceptado tomar una copa de vino, la gente incluso dice: ‘Oh, es saludable para ti’. Bueno, para mí no lo es. Si quieres pedirle a tu cuerpo lo que yo le pido al mío (que es mucho), no puedo estar tomando todas estas cosas ”, advirtió quien a partir de esta decisión se volvió más presente y comenzó a notar cosas que antes no notaba.

“Cuando no bebo puedo dormir mucho mejor. Tienes que amarte a ti mismo. Le pides mucho a tu cuerpo, tienes que hacer un reinicio. Tienes que cuidar este único vehículo que tienes”, agregó, intentando contagiar al resto mientras compartía los beneficios de poner su bienestar en primer lugar. “ Nadie lo va a hacer por ti. La única persona que tomará esas decisiones eres tú. Porque, en última instancia, eres la primera persona que se verá afectada por ello ”, reflexionó.

Respecto a la creencia de que el cuidado personal es egoísta, la brasilera aclaró: “No es algo egoísta. La gente nos ha estado enseñando que es egoísta cuidar de uno mismo. ¿Cómo es eso egoísta? Cuando te sientes bien, eres una mejor madre, eres una mejor amiga, estás más tranquila, eres más paciente, eres más cariñosa. Así que no puedes sentirte culpable por priorizarte a ti mismo. Porque eso es amarte a ti y amar a las personas que más amas, las cuales se verán impactadas por lo bien que estés. Porque si estás enfermo, todo el mundo sufre”.

Gisele Bündchen reveló que es lo que más le gusta de vivir en la playa

Después de su divorcio con Brady, la vida de Bündchen ha sufrido algunos cambios. Ella y sus hijos se instalaron en Miami. “ Me encanta el sol. Dondequiera que esté el sol, siempre me siento más feliz. Sentir el sol, darme un chapuzón en el océano, correr sobre la arena y sentirla en mis pies. El solo hecho de estar en la naturaleza te da energía; te hace sentir bien ”, confesó.

Respecto a cómo se están adaptando sus hijos, reveló: “Están conociendo amigos en la escuela. Les gusta. Es todo nuevo”. Mientras que Vivi, de 10 años, se ha unido al equipo de natación del colegio y es fanática de la equitación, Benny, de 13, toca el piano y está siguiendo los pasos de su padre en el mundo del fútbol. “Él acaba de empezar. Me siento muy orgullosa de ellos. Son tan cariñosos. Están creciendo para ser muy reflexivos y considerados con los demás”, aseguró.

Gisele Bündchen junto a sus hijos, Vivian y Benjamin, en Miami TMZ

“Para mí, el éxito significa haber criado hijos con los valores correctos. Porque entonces, cuando esté lista para partir, sé que he dejado algo hermoso detrás (…). Me enorgullece ver cómo se están convirtiendo en su pequeño yo individual, pero cómo sus principios y valores son tan fuertes. Me hace muy feliz ver que están floreciendo en sus propios seres”, remató orgullosa.

