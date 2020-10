Los Estefans: un matrimonio marcado por el exilio, la enfermedad, el amor, los escándalos y el éxito. Emilio y Gloria Estefan. Crédito: https://www.instagram.com/gloriaestefan/

Emilio y Gloria Estefan consolidan una de las uniones musicales más exitosas del mundo. Juntos han logrado llevar la fusión de la música latina con el pop más allá de las fronteras y, antes de que el reggaetón se apoderara de todos los mundos, ellos se imponían en los charts con canciones como "Conga", tema que le dio a Miami Sound Machine, la banda que integraban, la proyección que necesitaba. Pero ellos no son solo un dupla musical que ha recaudado, según se dice, más de 500 millones de dólares a lo largo de 40 años de carrera. Ellos, además, son una de las parejas más duraderas del ambiente. Pero no todo ha sido fácil para estos cubanos que triunfaron en una tierra que no les pertenecía: desde enfermedades, un accidente que casi deja a Gloria sin movilidad hasta el milagro de poder concebir a su segunda hija, Emily, cuando le habían dicho que no podría tener más hijos, son capítulos de esta historia que comienza en los 70 y que fue llevada a Broadway, en un musical (OnYourFeet! The Musical: TheStory of Emilio & Gloria Estefan) que planea convertirse en película.

Gloria y una adolescencia marcada por su padre

Gloria María Milagrosa Fajardo García nació el 1 de septiembre de 1957 en La Habana, donde vivió hasta los dos años. La cantante pertenece al grupo de cubanos que se exilió cuando Fidel Castro se hizo cargo del poder de la isla, tras derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. Su padre, en ese entonces, se convirtió en preso político por algunos meses, algo que quedó en la memoria de la cantante ("Recuerdo que fui a la cárcel con mi madre y mi abuela para visitarlo", dijo en una nota con CBS).

"Cuando estaba creciendo, él no estaba cerca", recordaría Gloria años más tarde sobre su padre

Luego conseguir la libertad, la familia se mudó a los Estados Unidos, donde comenzaron una nueva vida. Aunque, las cosas no mejoraron para ellos: su padre volvió a ser apresado, luego de ser parte de la invasión de la Bahía de los Cochinos, un plan orquestado por los cubanos disidentes con la CIA para sacar a los Castro del poder. Si bien a los 20 meses fue liberado, la carrera militar de José Fajardo continuó en el ejército del país que le dio refugio. La familia -que había sumado en Florida una nueva integrante, Rebecca- se trasladó a Texas y él partió hacia Vietnam en 1967. "Cuando estaba creciendo, él no estaba cerca", recordaría Gloria años más tarde.

Fue a la vuelta de la guerra, cuando la cantante se enfrentó a una de las primeras adversidades: su padre se enfermó gravemente y ella, casi sin conocerlo, tuvo que cuidarlo. El famoso agente naranja (el napalm, una sustancia muy tóxica que usaron los norteamericanos contra los asiáticos) había hecho estragos en el cubano, que tuvo que ser asistido por su hija mayor mientras su esposa trabajaba como maestra. José murió a los 47 años en 1980, tras ir perdiendo casi toda la movilidad. "Desarrolló esclerosis múltiple y comenzó a perder su capacidad de hablar, así como sus habilidades para tomar decisiones. Mi mamá tuvo que trabajar porque se dio cuenta de que mi papá solo se enfermaría más. Era un tipo muy grandote y se caía", contó Gloria sobre esos duros tiempos.

Gloria (de pie) junto a sus padres y su hermana menor, Rebecca

Si bien su adolescencia estuvo marcada por la enfermedad de su padre, fue justamente por esa época cuando se topó con el segundo hombre de su vida: Emilio Estefan. Emilio también había huido de Cuba años atrás. Él había nacido al otro lado de la isla, en Santiago de Cuba, el 4 de marzo de 1953. Primero vivió junto a su padre en España, pero en 1968 se mudaron a Miami donde, en los primeros tiempos, compartieron un departamento con más de 10 personas. Si bien trabajaba en una fábrica de ron en la ciudad estadounidense, la música era su gran pasión. Por eso no es raro que fuera justamente ese arte lo que lo uniría a Gloria.

El amor y la música

Emilio era percusionista y tenía una banda. Era el año 1975 y Gloria fue invitada por un grupo de amigos a una sesión de música. "Emilio estaba tocando el acordeón en pantalones tan cortos que parecía que estaba desnudo. Esa fue la primera impresión que me llevé de él", reveló la cantante en su aniversario número 40 a revista People. "Dos semanas después me lo encuentro en una boda y cuando lo veo es parte de la banda de la ceremonia. Me persiguió. Tuvimos química, eso sí. Pero él tenía una novia mayor y también era mi jefe", agregó.

Luego de descubrir la hermosa voz de Gloria, Emilio la invitó a ser parte de su banda y 3 años más tarde, en septiembre de 1978, se casaron. Si bien Gloria sabía que la música era su camino, su madre, Gloria, no estaba tan segura. En una entrevista con el Herald, en 1995, contaba: "Tenía miedo de que se olvidara de su educación". Juntos, con Miami Sound Machine conquistaron al público. Más tarde, Emilio se convirtió en productor y es uno de los más reconocidos en su rubro. 1-2-3" y "Rhythm Is Gonna Get You" y "Mi tierra" son algunos de los hits de esta virtuosa dupla que además con su música y sus arreglos, fueron parte de 28 películas en Hollywood (entre ellas: Top Gun, Pocahontas y Anastasia).

Gloria y Emilio Estefan llegan a la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 1999 en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach, Florida, el jueves 22 de abril de 1999. Fuente: Archivo - Crédito: AP / Amy E. Conn

Sin embargo, Gloria, que había estudiado psicología, encontró en la música mucho más que un pasatiempo y junto a Emilio se convirtieron en los latinos más exitosos de los Estados Unidos. Con más de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo, ella es considerada la "madre del Pop Latino", ha ganado siete premios Grammy y posee una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, entre tantos otros méritos; Emilio, en tanto, ganó 19 premios Grammy y ha producido artistas como Shakira, Ricky Martin, Carlos Vives, Cristian Castro y Jennifer Lopez.

En 1980, en medio de su gran expansión musical, se convirtieron en padres de Nayib, hoy actor y padre de Sasha Argento Estefan Coppola. Ese mismo año, Gloria comenzó con sus primeros trabajos como solista y al poco tiempo fue contratada por CBS, al tiempo que se hizo conocida en América Latina.

El accidente

Corría el año 1990 y los titulares la daban por muerta. "Gloria Estefan murió en un accidente", leyó su madre en el graph de un noticiero. No era el caso, no había muerto, pero sí había sufrido un accidente muy grave que estuvo cerca de dejarla sin movilidad, como su padre. La cantante sufrió la fractura de una vertebra en la mitad de la columna cuando el bus donde viajaba con la banda fue impactado por un camión con remolque en una ruta nevada al este de Pensilvania. También viajaban Emilio y Nayib, pero ellos, comparado a lo que le sucedió a la cantante, salieron casi ilesos. Gloria se encontraba durmiendo una siesta en un sillón cuando salió disparada del vehículo tras el impacto. Los médicos no le dieron buenas noticias: no le podían garantizar que volviera a caminar, porque la lesión presionaba la médula. "Espero que al menos puedas caminar con cuidado, pero no creo que vuelvas al escenario", le dijeron. Además, le advirtieron que a raíz de las lesiones no podría tener más hijos. Algo que le rompió el corazón: después de la gira, querían darle un hermanito a Nayib.

"Lo más valiente que he hecho en mi vida ha sido sobrevivir a la parálisis casi completa que padecí tras mi accidente. Aunque tenía asumido que lo más probable es que no pudiera volver a andar nunca más, no dejé que esa idea pesimista me invadiera y perjudicara mi rehabilitación", dijo a Daily Express sobre esa traumática experiencia.

Tras mucha voluntad y un fuerte trabajo ["Hice de seis a siete horas diarias de rehabilitación para tratar de evitar lo que decían que era inevitable: que iba a terminar en una silla de ruedas", dijo en ese entonces], Gloria, quien siempre se mostró muy agradecida por el apoyo y las oraciones de sus fans, logró recuperarse y hasta subir otra vez a los escenarios, pero todavía le quedaba un pendiente: tener otro hijo. Antes tenía que reencontrase con su cuerpo al que, según reveló, lo sentía extraño ["Mi cuerpo ya no era mío", expresó en una nota con The Guardian] y le costaba reconocerse como mujer. En 1992 comenzó con la búsqueda, luego de que el equipo médico le diera el visto bueno. El camino fue mucho más duro de lo que pensó, y fue tras muchas frustraciones que descubrieron que el choque había corrido de lugar sus trompas de Falopio. "Durante el primer año seguimos intentándolo, sin saber si algo andaba mal", contó sobre ese proceso.

"Mi tierra", por Emily Estefan 04:27

Video

Emily, la hija milagrosa

"Después del accidente me dijeron que no iba a poder tener hijos", lanzó en Red Table Talk: The Estefans y agregó: "Emily es la hija que nunca pensé que tendría". Emily Marie Consuelo Estefan nació el 5 de diciembre de 1994, luego de algunos tratamientos y de nunca bajar los brazos.

Los Estefans -más bien Gloria, Emily y Lili, la hermana de Emilio y conocida conductora del ciclo El gordo y la flaca, de Univision-, debutaron semanas atrás en un ciclo por streaming. En este contexto surgieron historias de la familia que estaban guardadas bajo varios candados: desde la infidelidad que vivió Lili a la sexualidad de Emily fueron las temáticas que se trataron en los dos primeros episodios de este programa producido por Jada Pinkett Smith y transmitido por Facebook Watch.

"Tres generaciones de mujeres que se reúnen para una nueva serie de conversaciones francas con la familia, amigos famosos y más", promete la presentación de este mesa roja que se transmite desde la mansión de los Estefans en Miami.

The Estefans, el nuevo red table talk de la famosa familiia 02:06

Video

El despertar sexual de Emily y la muerte de su abuela

En el segundo episodio de la mesa roja, Gloria y su hija menor recordaron un momento muy íntimo que los llena de orgullo. "Hace 4 años, Emily nos dice a mí y a su padre, íbamos en el auto: '¿Ustedes piensan que seré gay?' Tenía 21 años", detalló la cantante. A lo que ella le respondió: "Solo vos podés saberlo". Así, madre e hija regresaron a ese momento. Para Emily fue una prueba, tenía miedo y quería ver la reacción de sus padres. "Estaba metida en mis pensamientos: '¿Quién soy?¿Qué es todo esto?¿Dónde encajo?'. Estaba aprendiendo que me sentía atraída hacia las mujeres. Para que se entienda: tuve mi primera experiencia sexual con una mujer y dos semanas después con un hombre. Estaba viendo qué me pasaba", explicó la joven música, que hoy está felizmente en pareja con Gemeny Hernández.

Emily Estefan y su novia. Crédito: https://www.instagram.com/emily_estefan/

Fue recién cuando se topó con Gemeny cuando entendió lo que realmente le pasaba. Al ser algo tan fuerte decidió hablar con su familia. Pero en ese momento, Gloria, su abuela, estaba muy enferma y su madre pensó que la noticia de que su nieta era homosexual no le haría bien. Cuando Emily quiso gritar a los cuatro vientos que estaba enamorada de una chica, su madre le dijo: "Si le contás a tu abuela y se muere, su sangre está en tus manos". Ese comentario no fue lo que ella esperaba de una persona tan abierta devenida en ícono de la comunidad LGTBQ+.

"Estaba muy frágil, sé que vino desde la protección", lanzó Emily al tiempo que se mostró dolida y enojada. Gloria trató de explicar su punto: ella estaba en el medio de dos generaciones y su madre era una persona muy conservadora. Además, en el ciclo se escuchó la voz de Emilio, quien tuvo una actitud totalmente diferente al enterarse de la sexualidad de su hija, la abrazó y aceptó

"Me acuerdo haberte preguntado si eras gay y decirte que si lo eras iba con vos y con la bandera a los Desfiles del Orgullo", dijo, viendo las lágrimas en los ojos de su hija. Y agregó: "Estaba preocupada por la familia, por la reacción de tu abuela: vos era las fuerte".

"No me importaba que el mundo se enterara que era gay. Me preocupaba mi abuela que estaba vieja y enferma y que me dijeran que eso la podía matar", contestó Emily y sumó: "Me pidieron que no me muestre con mi novia porque me podían sacar fotos, no me podía mostrar en público por ser la hija de una celebridad. Se murió mi abuela y no le pude contar", sumó Emily, que era muy cercana a su abuela y solía divertirse con ella rapeando y grabando videos. Gloria murió a los 88 años, en 2017.

Madre e hija hicieron terapia y superaron estos temas. Sin embargo, las heridas reflotaron en la mesa roja. Para Gloria fue la forma de proteger a todos: tenía miedo que si le llegaba a pasar algo a su madre justo después de que Emily le contara su verdad, su hija se sintiera culpable para siempre. "Nosotros los padres amamos a nuestros hijos incondicionalmente", concluyó, tras prometerle a Emily que su abuela sabía la verdad.

Emily Estefan contó la reacción de su madre cuando le dijo que tenía novia 01:09

Video

La muerte de Gloria fue un golpe para toda la familia. "Hoy, a las 8:19 PM, perdimos a mi querida madre, la inimitable Gloria Fajardo. Se fue tranquilamente, rodeada de sus hijas, nietos, yernos, una sobrina y tres amorosas enfermeras, otros familiares y sus amigos más íntimos", informó la cantante por Instagram, sobre la mujer que la inspiró. "Mi madre fue mi maestra", dijo Estefan al Nuevo Herald y agregó: "Cuando yo era niña, ella me cantaba canciones de cuna para dormirme. Así es como empezó todo".

El divorcio de Lili

Lili Estefan, la mujer que descubrió que su vida no era perfecta Crédito: https://www.instagram.com/liliestefan/

En el primer programa, Lili hizo un descargo sobre su escandaloso divorcio, tras 25 años en pareja con el empresario cubano Lorenzo Luaces. "Fue un divorcio muy público, de una persona con la que pensé que tenía una vida perfecta, una familia perfecta, todo perfecto. La vida simplemente te enseña que no es así", expresó. Y contó cómo se enteró de que su esposo tenía un affaire: fue poco antes de salir al aire, y tras un huracán, cuando él le confesó que no solo la había engañado sino que lo estaban extorsionando con fotos.

Lili Estefan habló de la infidelidad de su exmarido 00:52

Video

Lili se abrió como nunca antes. Su vida se cayó a pedazos y su familia fue su bálsamo. Después de defenderlo ante las cámaras y ante sus hijos [Lorenzo Jr. y Lina], se separó y hace más de 2 años que no lo ha vuelto a ver. La presentadora televisiva reveló que si bien estaba dispuesta a seguir y perdonar, cambió de opinión después de entender que su exesposo tenía algo serio. Además contó que todos lo sabían antes que ella: al primero que recurrió su ex fue a Emilio, quien le dijo que tenía que decirselo él mismo a su mujer, después a Gloria, quien le dio la misma devolución. Más tarde, Lili se enteró de que las fotos habían llegado a Univision diez días antes de que ella se enterara y que el paparazzi las había ofrecido a otros lados, motivo por el cual decidió contarlo.

Del ciclo también participó su hija Lina, quien sufrió depresión después de la separación de sus padres. La joven dijo que tenía sospechas de que algo raro pasaba por algunas actitudes del empresario cubano cuando su madre viajaba por trabajo.

Lili, además, dio detalles de la noche en que despareció. Sin avisar a nadie, tomó su auto en su casa en Miami y en pijama manejó hasta las 4 de la mañana, cuando se dio cuenta había llegado a Orlando. "¿Por qué decidió eliminarme de mi posición como esposa?", dijo Lili que pensaba al manejar. Más allá de la humillación, los Estefan consideran a Luaces parte de la familia. "Rezo todas las noches para que mis hijos conozcan al increíble hombre con el que me casé y no del que me divorcié", concluyó.

