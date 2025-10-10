Gloria Estefan contó el caso: ganó la lotería de visas hace 25 años e hizo su vida en EE.UU., pero el ICE la arrestó

En el marco del lanzamiento de su sencillo Raíces, la estrella cubana Gloria Estefan reveló que la esposa de su técnico de guitarras fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una entrevista migratoria. La mujer llegó hace 25 años a Estados Unidos tras ganar la lotería de visas y ahora podría ser deportada.

Gloria Estefan contó como el ICE detuvo a la esposa de un miembro de su equipo

Si bien no reveló su nombre, ni el país de origen. La cantante cubano-americana se refirió a la situación migratoria en Estados Unidos y compartió el caso de la esposa de uno de sus técnicos que se encuentra bajo custodia del ICE en Louisiana.

Gloria Estefan reveló que la esposa de uno de sus técnicos fue detenida por ICE durante una entrevista migratoria (AP Foto/Erin Hooley) Erin Hooley - AP

En una entrevista exclusiva con el diario ABC, Estefan contó: “La mujer de nuestro técnico de guitarras, que lleva en Estados Unidos 25 años y se ganó la lotería de visa legal, era residente, pero la última vez que fue a Inmigración, tratando de hacerse ciudadana y mantener sus papeles, ¡se la llevaron!“.

La artista aseguró que la migrante se encuentra detenida hace meses en un centro de Louisiana. “Lleva meses ahí, sin que sepamos nada de ella”, lamentó.

En ese sentido, explicó que sus seres queridos intentaron liberarla. “La persona con quien ella trabajaba envió cartas diciendo que es una ciudadana increíble”, comentó.

Y afirmó: “No es una criminal (...) Eso es lo que estamos viendo y me preocupa, me preocupa muchísimo”, expresó sobre la realidad de los migrantes en el país norteamericano.

“No podemos irnos”: Gloria Estefan afirmó que no abandonaría EE.UU. por política

La cubanoamericana, que llegó al país cuando tenía apenas dos años y obtuvo la ciudadanía estadounidense a sus 17, afirmó sobre la posibilidad de abandonar Estados Unidos: “Para mí irme de Miami es lo que fue para mis padres irse de Cuba”.

“Tenemos que defender lo que ha hecho a este país grande y no podemos irnos, hay que buscar la forma de que las cosas que se vuelvan a regular. Y ahí estaremos”, manifestó sobre la comunidad cubana.

Gloria Estefan afirmó que no planea irse de Miami por cuestiones políticas Anthony Devlin

Sin embargo, admitió que si tuviera que mudarse una de sus grandes opciones sería Madrid, España.

“Temo por su futuro”: el miedo de Gloria Estefan por su hija

La cantante, además, señaló que se encuentra preocupada por el futuro de su hija y los avances contra los derechos LGTBQ+. “Temo por su futuro”, manifestó.

“Estamos viendo unas cosas… Están quitando arcoíris que había pintados en las calles. ¿Cómo puedes sentir miedo de un arcoíris, que incluye todos los colores, que para un niño es simplemente alegría? De nuevo, es el miedo. Es el ‘te voy a quitar esto’. Es absurdo", consideró.

Gloria Stefan aseguró que teme por el futuro de la comunidad LGBT en Estados Unidos Cortesía Sony Music

Y remarcó: “Somos seres humanos y somos de muchos colores, de muchos sabores, de muchos lugares, pero en la base somos iguales. Todos queremos amor, respeto y darle una buena vida a nuestras familias”.

Solo días antes, la artista brindó una entrevista a El Hormiguero, donde admitió que camina “con miedo” por las calles de Estados Unidos, de acuerdo con HuffPost. “Me da un poco de miedo, te digo la verdad. Cargo con mi pasaporte por si acaso... eso sería increíble, que me arresten por hablar español”, expresó.