La historia de cómo Gloria Estefan huyó de Cuba y saltó a la fama como latina en EE.UU.

Gloria Estefan es una de las figuras latinas más queridas y con una de las trayectorias más destacadas en la música. La cantante escapó de Cuba, alcanzó la fama en EE.UU. y, después de varias décadas, continúa siendo una artista vigente y admirada por el público

Gloria Estefan huyó de Cuba y saltó a la fama en EE.UU.

Gloria Estefan nació en La Habana, Cuba, en 1957, aunque tiene raíces españolas, ya que sus abuelos emigraron desde Asturias a la isla caribeña. La cantante contó en más de una ocasión que sus padres tuvieron que huir del país cuando Fidel Castro llegó al poder, informó Hola!.

Gloria Estefan tuvo que dejar su país de origen y comenzar una nueva vida en EE.UU.

La familia se estableció en Miami, específicamente detrás del estadio Orange Bowl. Desde ese momento, Gloria dio sus primeros pasos en el mundo de la música. Inició su carrera como solista con su primer disco, Cuts Both Ways, que vendió más de 24 millones de copias en el mundo.

Gloria y Emilio Estefan, una pareja que hizo historia en la música

Conoció a su marido, Emilio Estefan, en 1975. Él era percusionista y organizó un concierto en el que participó Gloria; quedó impresionado por su voz y la invitó a formar parte de Miami Sound Machine. Con el paso de los años, la pareja construyó una carrera que hizo historia dentro y fuera de los escenarios.

La pareja se casó el 2 de septiembre de 1978 y, dos años después, nació su primer hijo, Nayib. En 1994 llegó su segunda hija, Emily.

En 1990, durante un viaje en autobús con su banda, sufrió un accidente de tránsito en una ruta del este de Pensilvania. La cantante padeció la fractura de una vértebra en la mitad de la columna, un hecho que marcó su vida, ya que la recuperación fue lenta, detalló Univision.

Gloria Estefan es una de las voces más reconocidas a nivel mundial

Gloria Estefan forma parte de la industria musical desde la década de 1970 y su trayectoria resulta una de las más completas. Con más de 100 millones de producciones musicales vendidas en todo el mundo, se encuentra entre las artistas femeninas con mayores ventas de todos los tiempos.

La intérprete ganó tres premios Grammy y cinco Grammy Latinos. En 2015, Gloria y Emilio recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del entonces presidente Barack Obama, el reconocimiento más alto que puede recibir un ciudadano de EE.UU., destacó People.

“Soy conocida en el mundo hispano como alguien que ha mantenido su cultura. A pesar de que grabamos en inglés y tuvimos éxitos pop en todo el mundo, nunca permitimos que nadie cambiara nuestro sonido ni nuestra imagen, y mantuvimos el latinismo en nuestra música”, expresó Estefan a Hola!.

Emilio y Gloria Estefan tienen una carrera de éxitos y triunfos

Los hijos de Gloria Estefan siguen sus pasos

Nayib decidió continuar el legado de sus padres y también trabaja en el mundo del espectáculo. Siempre contó con el apoyo de su madre y, en el año 2000, debutó como actor. Tiempo después descubrió que la música despertaba su interés y, en 2014, consiguió un contrato para producir bandas sonoras de algunas películas.

En el ámbito personal, está casado con Lara Coppola-Estefan desde hace más de diez años y es padre de Sasha.

Por su parte, Emily, la otra hija de la cantante, también es artista. Debutó en 2014 en Los Ángeles y, desde entonces, desarrolló varios proyectos importantes.

La cantautora lanzó su álbum debut, Take Whatever You Want, en 2017, con un sonido completamente distinto al de las baladas con toques latinos que identifican a su madre. Además de cantar y componer, Emily toca la batería y la guitarra, produce música y conduce podcasts.