La historia de Emily, la “bebé milagro” de Gloria Estefan que también es cantante y deslumbra al mundo hispano

El legado de Gloria Estefan en la industria musical y en Estados Unidos es significativo. Tras abandonar Cuba junto con su familia para asentarse en Miami, consolidó una carrera con más de 130 millones de discos vendidos y más de 38 éxitos número uno en las listas Billboard. Esta trayectoria trascendió generaciones, ya que su hija Emily decidió seguir sus pasos para consolidar su propia carrera.

De ser un milagro a Berklee College of Music: la historia de Emily Estefan

Emily Marie Consuelo Estefan nació en Miami Beach, Florida, el 5 de diciembre de 1994. Cuatro años antes, Gloria Estefan sufrió un accidente en un autobús durante una gira en Pensilvania, que le provocó una fractura severa en su columna vertebral. Los médicos le advirtieron que no podría tener más hijos, por lo que el nacimiento de la joven fue considerado como un “bebé milagro” por la artista.

Gloria Estefan bautizó a Emily como su "bebé milagro" luego que los médicos advirtieran que no podría tener más hijos después del accidente Instagram/@emily_estefan

Emily Estefan estudió en el Miami Country Day School, donde destacó en baloncesto y música. Con respecto a este último punto, a los ocho años pidió su primera batería y aprendió a tocar la guitarra y el teclado de oído.

Con la música en sus raíces, solicitó el ingreso a Berklee College of Music, la escuela privada de música más grande del mundo. Durante el proceso de audiciones, la joven no creía tener la capacidad de ingresar a la institución.

“No pensé que iba a ir a la escuela de música”, dijo Emily desde su estudio dentro de Crescent Moon Studios, en una entrevista con Miami Herald. “No pensé que fuera lo suficientemente buena”, reconoció.

Emily se graduó de Berklee en 2016 y se especializó en composición, arreglos, producción y filosofía Colgan Johnson

Pese a sus bajas expectativas, fue aceptada en la universidad y estudió arreglos, composición, producción y filosofía. “Todos los días me preguntaba: ‘¿Por qué estoy aquí?’. Obviamente, querrían que estuviera aquí por mis padres, pero yo decía: ‘Al diablo con eso’. Quiero estudiar. Quiero aprender las herramientas”, sostuvo.

Su carrera musical y otros proyectos

Emily se graduó de la universidad en 2016. Dos años antes, debutó como cantante en la presentación de Where The Boys Are en el Hollywood Bowl.

En 2017, Estefan escribió, grabó, y produjo su álbum debut Take Whatever You Want. Alcanzó las listas de Billboard y obtuvo buenas críticas por parte de algunas agencias como Associated Press, que lo catalogó como una combinación de la “rectitud de Lorde y el free jazz de Ornette Coleman”.

Además del estreno de su primer álbum, la joven fundó el sello independiente Alien Shrimp Records, para producir su propia música y la de artistas nuevos y emergentes. En 2022, estrenó su podcast In Our Own Worlds en conjunto con su novia, Gemeny Hernández.

La historia de aceptación de Gloria Estefan con su hija Emily

Gloria Estefan goza de una buena relación con su hija. Sin embargo, en Red Table Talks: The Estefans, Emily explicó que su madre tuvo problemas para reconocer su sexualidad. “Dije: ‘Oye, estoy enamorada de esta chica’. Y lo primero que dijiste fue: ‘Si le dices a tu abuela y ella muere, la sangre quedará en tus manos’. Simplemente, no estaba lista para eso", detalló la cantante de 30 años.

“De verdad pensé que eras muy fuerte, porque toda tu vida has hecho lo que querías en tu camino. En mi mente eres la mujer más fuerte y ruda. Perdón por no darme cuenta”, explicó la cubana.

A pesar de los conflictos por los que pasaron, madre e hija acudieron a terapia para charlar y resolver todo como familia. “Sabes que te acepto y te amo”, le remarcó Gloria a Emily.