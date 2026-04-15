Graciela Borges: su gran amor, una relación que enfrentó prejuicios y una historia que mantiene en secreto

Pocas veces Graciela Borges habla de sus amores y, aunque tuvo parejas del mundo del espectáculo y del deporte, prefiere mantener un perfil bajo. Se casó muy joven con un corredor de autos que fue el padre de su único hijo. Estuvo muchos años junto a un director de cine y otros tantos con un arquero varios años menor que ella. Se dice también que tuvo romances secretos con colegas y hasta un affair con el “Beatle” Paul McCartney. Ella nunca confirma ni desmiente nada, pero su sonrisa y sus ojos brillantes encierran todas las respuestas.

Su gran amor

Juan Manuel Bordeu y Graciela Borges Gentileza archivo Bordeu. Libro Bordeu

Conoció a Juan Manuel Bordeu en los 60 cuando ella tenía apenas 18 años y era una estrella incipiente del cine argentino, y él un piloto reconocido del automovilismo. Se casaron dos años después y en 1970 nació Juan Cruz, el único hijo de la actriz. Dicen que fue Juan Manuel quien la vio primero y se enamoró perdidamente, tanto que le pidió a amigos en común que se la presentaran. El flechazo sucedió en esa primera cena compartida. Alguna vez, Borges contó: “Fue mi gran amor. Tuve el marido más ideal que haya tenido nadie en la vida. Él conocía a una amiga mía y le dijo ‘te regalo mi mejor buzo si me presentás a Graciela Borges’. Entonces nos conocimos en una cena que armaron, y no nos separamos más. Estuvimos juntos durante 14 años. Me casé siendo muy joven; tenía 18 años cuando me enamoré de Juan Manuel. Y tuvimos una vida maravillosa. Fui muy feliz. Solo tengo recuerdos amorosos de ese tiempo…”. Sin embargo, también pasaron momentos difíciles: “Con él perdí tres chicos, uno se trató de un embarazo extrauterino y fue un proceso muy difícil…. Después hice un tratamiento feroz y a la vez maravilloso, gracias al cual nació Juan. Dejé todo y me dediqué a ese proceso… Fuimos muy felices el tiempo que lo fuimos, luego decidimos separarnos y seguimos siendo amigos hasta el último momento de su vida. Los hijos de Juan Manuel son como hijos para mí también y, por otra parte, soy muy amiga de su última mujer, la adoro y festejamos cumpleaños juntas…. Juan fue un caballero en las carreras y en la vida. Nunca tuvo problemas con ningún colega. Era muy noble, y conmigo fue un gran compañero. Me alentó mucho para que yo actuara. Le gustaba el arte y el movimiento que tenía por los estrenos y los eventos. Y si nos separamos, jamás fue por algo que nos haya hecho mal. Fue un estado de ánimo. La gente se sigue queriendo de otro modo".

El bautismo de Juan Cruz; los padrinos fueron Socorro González Guerrico y Juan Manuel Fangio Gentileza archivo Bordeu. Libro Bordeu

Y así fue hasta la muerte de Bordeu, en 1990. Siempre mantuvieron una buena relación y hablaban con cariño el uno del otro. Eran familia. La actriz también tuvo buena relación con las otras parejas del piloto y todas lo acompañaron en los años difíciles de la enfermedad y en el final. “Un día nos dijo: ‘Chicas, no puedo más’. Entonces nos unimos y lo cuidamos entre las tres. Todo fue muy natural… Algunas personas que se anclan en el corazón de algún modo, y Juan Manuel es uno de ellos. Le estoy muy agradecida por cómo fue conmigo. Pudimos dejar de estar juntos, pero nunca dejamos de estar con el corazón".

El amor intelectual

A Raúl de la Torre lo conoció filmando Crónica de una señora, que ella protagonizaba y él dirigía. Fue su actriz fetiche en muchas películas y fueron grandes amigos durante muchos años antes de enamorarse. Esta vez no hubo flechazo, sino admiración, compañerismo y entendimiento. “Tenemos una conexión intelectual muy fuerte”, contó ella alguna vez. Estuvieron juntos durante casi una década y cuando se separaron siguieron siendo grandes amigos. Ella, incluso, lo acompañó cuando falleció en 2010, y sigue manteniendo contacto con la familia.

Raúl de la Torre, guionista y director de cine argentino Redes

Poco después de la muerte del director contó en TN: “Estaba con deficiencia para respirar, y en los últimos días permanecí muy cerca de él… Estaba escribiendo un guión muy lindo; siempre estaba en pie, aferrado a vivir… Hizo películas gloriosas, y en Pubis angelical se animó a hablar de Perón cuando nadie lo hacía. Se murió alguien que amé mucho, que me dedicó muchas cosas. Era uno de esos seres que se llevan en el corazón…. Somos familia, y su hija es como mi hija".

Qué importa el “qué dirán”

Su relación con el arquero Marcos ‘Anguila’ Gutiérrez dio mucho que hablar porque Graciela le llevaba más de 30 años. Pero no les importó la mirada ajena y vivieron su amor a su manera. Primero fue secreto hasta que los paparazzi los encontraron en una cena y no los dejaron en paz por un largo tiempo. Estuvieron juntos algunos años y ella viajó a Jujuy a conocer a la familia de él. Aunque siempre muy reservada, contó que tuvieron una hermosa relación que le dio estabilidad emocional en una etapa más serena en su vida. “Con él salí un poco del ambiente del cine y disfrutábamos de las pequeñas delicias cotidianas… Marcos es una persona entrañable que me impactó con su manera de ser. Juan Cruz, mi hijo, lo aprecia mucho. Sí, mi propio hijo dio la aprobación (risas)”.

Estuvieron juntos algunos años y se separaron también con el cariño intacto. Muchas veces la actriz dijo que sus relaciones fueron todas muy transformadoras, y que cada vínculo dejaba una marca importante en su vida. “Con Marcos me sentí muy a gusto, vivimos el momento… Pero no pudimos tener proyección. No teníamos futuro. Mientras duró, fue una relación muy hermosa, muy válida”.

Marcos ‘Anguila’ Gutiérrez, arquero y expareja de Graciela Borges X.com

Un Beatle y un misterio

Cuando le preguntan sobre su affair con Paul McCartney, ella sonríe. Dicen que el encuentro sucedió durante los meses que ella vivió en Inglaterra. Viajó para filmar El rey en Londres, junto a Palito Ortega, y conoció el Beatle de casualidad. “Paul fue un amigo del ‘66 cuando éramos muy chicos todos, en un Londres maravilloso. Si yo no supiera que es Paul McCartney y lo volviera a cruzar en la calle capaz no lo reconocería ni él a mí, pero fue muy divertido salir con él. Era un grupo de jóvenes muy divertido, en un Londres muy divertido, pero como es él, exponerlo cada vez que me lo preguntan... No hay que explicar las intimidades, fue lindo”, le confesó hace algunos años a LA NACION.

También se rumoreó que tuvo romances con Alfredo Alcón cuando eran muy jóvenes y compartían sets de cine y escenas de amor; con el actor y humorista Martín Bossi, aunque ellos aseguran que son grandes amigos; y hasta con el periodista Cecilio Flematti. Pero todos esos rumores quizá sean apenas un mito.