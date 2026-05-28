Las lágrimas de Xuxa por el homenaje sorpresa de su hija Sasha a su madre, que murió de Parkinson en 2018

La emoción de Xuxa (63) durante el desfile de su hija Sasha Meneghel (27) acaparó todos los títulos de los portales de Brasil y traspasó las fronteras. La “Reina de los Bajitos” no pudo contener sus lágrimas durante la presentación en San Pablo de la nueva colección de Mondepars (la firma de moda creada por su única heredera en 2024), la cual estuvo íntegramente inspirada en su madre, Alda, que murió de Parkinson en 2018.

Xuxa y Sasha Meneghel en el desfile de Mondepars que se realizó ayer en San Pablo. La hija de la conductora presentó una colección inspirada en su abuela Alda Mauricio Santana - Getty Images South America

La frutilla del postre se produjo hacia el final del evento, cuando apareció la voz de la madre de la conductora mientras sonaba la canción “Um Pequenino Grão de Areia”. Xuxa no pudo evitar romper en llanto al igual que sus acompañantes en la primera fila, el cantante y compositor João Lucas, marido de Sasha, y la modelo Bruna Marquezine, actual pareja del cantante Shawn Mendes y mejor amiga de Meneghel.

“Ella no sabía que la voz que cantaría en esa última estrofa iba a ser la de mi abuela Alda”, reveló la diseñadora en diálogo con Gshow, el portal de entretenimiento de TV Globo, y explicó que encontró esa grabación buceando entre los recuerdos familiares. “Logramos aislar su voz y crear un arreglo que encajara con el desfile. Recuerdo que la primera vez que la escuché lloré mucho porque hacía muchísimo tiempo que no oía su voz. No sabía que existía esa grabación, que la teníamos. Así que, para mí, fue muy especial”, remarcó la joven de 27 años.

La emoción de ese momento único que unió a las tres generaciones de la familia se replicó en las distintas entrevistas que dio Xuxa luego del desfile. “Son los dos amores de mi vida. Es tan grandioso que no hay palabras para describirlo”, dijo la actriz y cantante al medio Quem, visiblemente conmovida y con dificultad para hablar.

Xuxa entre lágrimas tras el desfile de su hija Sasha

Orgullosa por el trabajo de su hija, señaló a Gshow que no imaginaba que Sasha pudiera plasmar hasta el último detalle la rica historia de su madre. “Cuando me dijo que iba a rendirle homenaje a su abuela tuve una mezcla de sensaciones. Si ya estaba emocionada antes, imagínense ahora”, sostuvo.

Por su parte, la diseñadora explicó que el proceso creativo detrás de esta colección implicó una ardua investigación sobre la vida de su abuela, una costurera y pintora de Rio Grande do Sul que falleció en 2018, a los 81 años, por complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, la cual le habían diagnosticado una década atrás.

“Mi abuela, al igual que mi madre, siempre fue una gran narradora. Les contaba muchas historias a sus hijos y ellos me las transmitieron a mí. Era muy importante para mí tener este tiempo con mi familia para hablar de mi abuela. Son momentos que atesoro, porque rara vez nos reunimos para hablar de la persona que era el nexo de unión. La abuela Alda era ese nexo. Nos reuníamos todos los años en Navidad por ella; nos quería muchísimo”, dijo Sasha al citado medio brasileño.

De hecho, contó que su pasión por el mundo de la moda no solo proviene de su madre, sino también de la influencia de su abuela. “Ella siempre fue pintora, siempre fue cantante, siempre cosió muy bien, y las primeras prendas de mi madre, las botas blancas, las hombreras, todo era de su autoría. Ella es una gran fuente de inspiración“, expresó Meneghel en diálogo con Marie Claire Brasil.

La emoción de Xuxa por el homenaje a su madre

“Tenía una relación muy cercana con mi abuela. Ella me enseñó a pintar. Trabajaba mucho con arcilla y plastilina, y recuerdo que tenía un estudio en su garaje donde yo pasaba muchas de mis vacaciones. Siempre fue muy artística, aunque nunca fue reconocida como artista”, aseguró, a la vez que adelantó que para el verano lanzará la segunda parte de su colección inspirada en Alda.