Difundieron el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva

La salud de Pata Villanueva genera preocupación después de que trascendiera que permanece internada en terapia intensiva desde este lunes. Tras varios días de especulaciones sobre su estado, el Hospital Alemán difundió el primer parte médico oficial sobre la situación de la exvedette, quien continúa bajo el seguimiento de los especialistas.

En el programa LAM (América TV), la periodista Pilar Smith contó inicialmente que la exmodelo se encontraba hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. A partir de entonces, comenzaron a multiplicarse las consultas y comentarios por parte de colegas, allegados y seguidores para conocer más detalles acerca de la situación de Villanueva.

Algunas versiones señalaron primero que la artista de 74 años se encontraba estable y que su cuadro se habría originado a partir de una infección urinaria que requirió atención médica y controles. Sin embargo, no trascendió mayor información sobre la complejidad de su estado.

En medio de la creciente repercusión mediática, el Hospital Alemán decidió emitir un comunicado oficial para informar sobre la salud de la paciente, aunque sin dar demasiadas precisiones sobre los motivos por los que tuvo que ser ingresada al centro médico.

La exvedette se encuentra internada en el Hospital Alemán

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que la paciente María del Carmen Villanueva se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestra institución, bajo estricto control clínico”, señala la dirección médica de la institución en el parte.

El texto no especifica las causas concretas que derivaron en la internación, los estudios realizados o el tratamiento que estaría recibiendo Villanueva, así como tampoco los plazos estimados de recuperación o su posible alta médica.

Además, el comunicado hace hincapié en la necesidad de preservar la intimidad de la exvedette y su círculo cercano. “El Hospital Alemán reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, concluye el escrito.

El parte médico que difundió el Hospital Alemán

Un accidente que cambió su vida

La preocupación actual por la salud de Pata Villanueva se suma al largo historial médico que la exmodelo arrastra desde hace cinco años. Su estado de salud comenzó a convertirse en un tema delicado en febrero de 2021, cuando sufrió un grave accidente doméstico en su casa de La Barra, en Punta del Este, Uruguay.

La caída por una escalera le provocó una fractura de cráneo y obligó a su internación de urgencia en el Sanatorio Cantegril, donde permaneció varios días en coma. Aquel episodio marcó un antes y un después en su vida. Semanas más tarde debió atravesar una intervención quirúrgica para reemplazar parte del hueso craneal y, durante el proceso de recuperación, enfrentó nuevas complicaciones: contrajo un virus intrahospitalario mientras permanecía internada.

Una vez estabilizada, los médicos autorizaron su traslado a Buenos Aires para continuar con la rehabilitación. En octubre de 2021 volvió a ser internada de urgencia en el Hospital Alemán, donde fue operada por divertículos. A ese cuadro se sumó luego una hemorragia intestinal que agravó su situación clínica y volvió a encender las alarmas entre familiares y amigos, quienes incluso impulsaron cadenas de oración ante la gravedad de su estado. Con el paso de los meses, Villanueva mostró signos de mejoría. Recién en julio de 2022, recibió el alta definitiva para continuar el proceso desde su hogar.

En febrero de 2021, Pata Villanueva sufrió una fractura de cráneo tras caerse de las escaleras, lo cual derivó en una larga internación y múltiples intervenciones quirúrgicas Instagram

En febrero de 2025, la propia Villanueva habló sobre su estado de salud en una entrevista con Puro Show (eltrece), donde describió el largo camino que transitaba. “Estoy mejor. Ya recuperé la voz. Caminar, no camino todavía, pero me estoy recuperando. Estoy haciendo la rehabilitación”, explicaba.

Además, reconocía las dificultades del proceso que atravesó tras el accidente: estuvo dos años y medio en cama, sin poder hablar, comer ni movilizarse por sus propios medios.