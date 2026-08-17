Grandes figuras y el rumor de un regreso estelar en la ceremonia de las nuevas Leyendas de Disney

ANAHEIM, California.- Johnny Depp es desde 2015 una de las 300 personalidades que recibieron de Disney el mayor premio honorífico otorgado por la compañía, el título de Leyenda. No estuvo presente este domingo en la ceremonia, tradicional dentro de la última jornada de la Expo D23, en la que se sumaron 11 nuevos nombres a esa lista.

Pero Depp estuvo presente de otra manera. En las últimas horas circularon con insistencia rumores de conversaciones muy bien encaminadas para que el actor retome por sexta vez el papel más celebrado de toda su carrera, el del capitán Jack Sparrow en una nueva entrega para el cine de Piratas del Caribe.

¿Vuelve Johnny Depp como Jack Sparrow?

El rumor fue confirmado poco antes de la ceremonia por el productor de toda la serie, Jerry Bruckheimer, una de las flamantes Leyendas incorporadas este año a la galería. Lo que Bruckheimer no dijo y trascendió en la prensa de Hollywood es que Depp podría regresar en un papel secundario al servicio de una historia que se convertiría en el gran relanzamiento de Piratas del Caribe con una nueva protagonista: Margot Robbie.

Como una suerte de señal para el público, Depp paseó su imagen de Sparrow desde el comienzo y hasta el final del momento del reconocimiento a Bruckheimer, invitado al escenario por otro de los protagonistas de Piratas del Caribe, Orlando Bloom.

Jerry Bruckheimer junto a Orlando Bloom Image Group LA - The Walt Disney Company

La ceremonia se abrió con un vistoso momento musical que tuvo como eje la carrera del primero de los homenajeados de este año, el compositor y actor Lin-Manuel Miranda, que concibió para Disney la mayoría de sus éxitos musicales, de Hamilton a Moana, pasando por Encanto y la secuela de Mary Poppins. El propio Miranda agradeció el reconocimiento con palabras que fue elaborando como versos y estrofas entonadas con el sonido de temas musicales clásicos, como el de La bella y la bestia.

Anne Hathaway se mostró súper agradecida por el reconocimiento de Disney Kevin Mazur - Getty Images North America

Una radiante Anne Hathaway regresó para convertirse en Leyenda de Disney al mismo escenario en el que apareció menos de 48 horas atrás para anunciar la tercera película de El diario de una princesa, su plataforma inicial para su consagración como estrella. “Soy la chica con más suerte del mundo”, dijo al recorrer sus logros artísticos.

La vimos conmoverse en el escenario mientras escuchaba un largo saludo que dejó grabado en video nada menos que Anne Wintour, musa inspiradora de El diablo viste a la moda, una de las películas que explican que Hathaway sea en este momento una de las reinas indiscutidas de Hollywood.

Dwayne Johnson improvisó su discurso, cargado de emotividad Image Group LA - The Walt Disney Company

Otra figura icónica de las producciones de Disney, Dwayne “The Rock” Johnson también se convirtió este domingo en Leyenda de Disney. Lo presentó Emily Blunt, que entró al escenario justo en el momento en que Hathaway (su compañera de elenco en El diablo viste a la moda) se retiraba. El saludo entre ambas fue muy efusivo.

Johnson improvisó su discurso, cargado de emotividad, y lo cerró con el saludo de cumpleaños (cantado por todo el público en el gigantesco escenario del Honda Arena) para su hija mayor.

Dwayne Johnson y Emily Blunt y un sentido abrazo Image Group LA - The Walt Disney Company

Hubo reconocimientos para el actor de voces Alan Tudyk, la imagineering (creadora de las atracciones de los parques temáticos) Kim Irvine, la cantante Susan Egan (primera intérprete de La bella y la bestia en Broadway) y el carismático comentarista deportivo Chris Berman. También los Jonas Brothers, presentados por Vanessa Hudgens (High School Musical), adquirieron su lugar en el Olimpo de las Leyendas de Disney.

Vanessa Hudgens presentó a los Jonas Brothers, Joe, Nick y Kevin, quienes adquirieron su lugar en el Olimpo de las Leyendas de Disney Image Group LA - The Walt Disney Company

Pero las mayores ovaciones las recibieron dos hombres de la casa. Primero, el extraordinario animador Eric Goldberg, que desde su lápiz de creador tradicional inventó personajes como el Genio de Aladdin, y Bob Iger, CEO de Disney hasta hace muy pocos meses, que recibió el tributo de su sucesor Josh D’Amaro.

También llegaron al escenario para sumarse a esta suerte de despedida pública y multitudinaria de un ejecutivo que a lo largo de los últimos 20 años tuvo una influencia clave en la configuración actual de Disney (gracias a la incorporación de marcas como Pixar, Marvel y Lucasfilm), grandes figuras como Harrison Ford, Ellen Pompeo y Robert Downey Jr.

No se recuerda en la historia contemporánea de la economía corporativa global que un alto ejecutivo haya recibido tantas ovaciones del público como Iger. En este caso, una audiencia integrada en un 100% por fans incondicionales de Disney, que reconocieron de esta manera su aporte.