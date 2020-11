Grecia Colmenares: de reina mundial de las telenovelas a empresaria de zapatos Crédito: https://www.instagram.com/greciacolmenares7

Fue una de las actrices de telenovela más famosas de la década del 80. Protagonista de éxitos como Topacio, María de nadie y Más allá del horizonte, sus novelas se siguen repitiendo en toda Latinoamérica y Europa. Su carisma, su semblante inocente y angelical y su larga cabellera rubia fueron su sello personal y convirtieron a Grecia Colmenares en la heroína perfecta para contar cualquier historia de amor.

Con más de 40 años de carrera, 20 telenovelas y varias obras de teatro en su haber, esta venezolana supo disparar el rating y emocionar a todos los televidentes a fuerza de llanto y desgracias. Sin embargo, lejos de la creencia popular, su vida personal siempre fue muy distinta a la de la pantalla. "Yo no me la paso llorando como ellas [en referencia a sus personajes]. Soy una mujer muy positiva, le busco la parte linda a las cosas, valoro cada momento de mi vida", afirma con un espíritu que irradia energía.

Radicada en Italia desde hace años, la actriz eligió alejarse de la televisión aunque no desapareció del todo, ya que se la puede ver muy activa en las redes sociales. A sus 57 años, Colmenares comparte sus rutinas de baile y ejercicios, sus nuevos emprendimientos y su tranquila vida fuera de los sets con mucho orgullo y alegría.

Una vida de novela

Grecia Dolores Colmenares Mieussens nació el 7 de diciembre de 1962 en Valencia, Venezuela. Bautizada de pequeña con el sobrenombre Lola, la muchachita de melena rubia impactante siempre manifestó sus ganas de ser actriz, aunque de chica sus padres le prohibían ver televisión. Jugaba todavía a las muñecas cuando empezó a estudiar actuación y le imploró a su madre que la lleve a conocer los estudios de Radio Caracas Televisión, uno de los medios más famosos de su país.

"Yo no iba a castings. Me invitaron a visitar el canal y uno de los directivos me vio en el pasillo. Me preguntó si me gustaba actuar y le dije que sí", recuerda sobre sus primeros pasos en la pantalla chica cuando le tocó interpretar a la joven Angélica, en la telenovela protagonizada por José Luis "El Puma" Rodríguez y Mayra Alejandra.

Su debut fue tan impactante que las ofertas no pararon de llover: Ileana, Zoraida, Sangre azul, Estefanía y Tormento, fueron algunos de los culebrones que le hicieron ganar un lugar en el medio. "Yo nunca vi la actuación como un juego. Quería ser actriz y sabía la responsabilidad que tenía. Yo me sabía mis libretos y al mismo tiempo sabía que tenía que estudiar en el colegio", explica sobre cómo fue empezar a trabajar desde tan chica.

Su primer protagónico llegó en 1978 con la miniserie Drama de amor en el Bloque 6, una versión de Romeo y Julieta, en la que estaba acompañada por Henry Zakka, con quien contrajo matrimonio a sus 17 años. Tras perder un embarazo, la joven pareja se separó y ella tuvo un romance fugaz con el periodista venezolano Santiago Pumarolla.

Concentrada plenamente en su trabajo, Colmenares encabezó en 1981 su primer éxito: Rosalinda, novela que fue un trampolín para lo que vendría después. Su gran reconocimiento internacional lo obtuvo de la mano de Topacio (1984), tira que interpretó junto a Víctor Cámara, quien años después confesó haberse enamorado de su compañera. "Me lo dijo en la última escena pero juro que nunca pasó nada. Nos quedamos con las ganas los dos", bromeó tras confirmar este rumor en una entrevista con un medio venezolano.

Con esta telenovela, Grecia traspasó las fronteras de su país para ubicarse en los primeros puestos de audiencia en Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica Colombia, Ecuador, Perú, Chile y gran parte de Europa. Si bien este papel le requirió una preparación intensiva de casi 18 meses ("Me tapaba los ojos y buscaba maneras de sentir lo que era estar ciega"), el esfuerzo valió la pena, ya que esta campesina no vidente la convirtió en una de las actrices más populares y le otorgó numerosos premios.

En 1985, un productor independiente le propuso radicarse en Argentina, país al que hoy considera su segundo hogar y del que tiene la ciudadanía, para protagonizar junto a Jorge Martínez la telenovela María de nadie. Su rol de sufrida mucama que se enamora y se empodera a lo largo de la historia no solo le deparó éxito en lo profesional, sino también en lo sentimental, ya que fue en esta tira que Colmenares conoció al joven empresario Marcelo Pelegri.

Al igual que en la pantalla, su vida personal se convirtió en un cuento de hadas. Luego de un flechazo a primera vista, y después de tan solo seis meses de noviazgo, la joven de 23 años se casó con el argentino. "Nos enamoramos a primera vista, yo no sabía ni quién era al principio. Nos casamos por civil porque estábamos con la novela y no había tiempo", comentó la actriz, que al tiempo se convirtió en mamá de Gianfranco.

Paralelamente, los éxitos televisivos no paraban de sucederse. Desde Grecia (1987), la tira que llevó su propio nombre y que protagonizó junto a Gustavo Bermúdez, pasando por Pasiones (1988), donde interpretó a una campesina enamorada de su patrón (Raúl Taibo) hasta títulos como Rebelde (1989), Romanzo (1990) y Manuela (1991)la llevaron a la cima del éxito.

Mientras que esta rubia de rostro angelical se dio el lujo de besar a los máximos galanes de la época, siempre tuvo muy en claro sus limitaciones y jamás se desnudó ante la cámara. "Es sabido. Nunca me voy a desnudar. ¡Ni por la plata más grande del mundo! Son mis partes, es mi intimidad. Son principios y no por eso soy menos actriz. Salir en traje de baño, insinuar una espalda, está bien. Con eso la gente ya se hace la película", repite cada vez que le preguntan sobre su pudor en las escenas íntimas.

En 1993, atraída por una propuesta de la cadena española Telecinco, la rubia hizo las valijas para estelarizar junto a Gabriel Corrado Primer Amor. Su fama y popularidad en ascenso hizo que la actriz obtenga un contrato en simultáneo con Italia para Más allá del horizonte, una gran ambientación de época junto a Osvaldo Laport y Luisa Kuliok que le valió dos premios Martín Fierro en 1995.

La exitosa dupla con el galán uruguayo volvió a repetirse en 1994, cuando Televisa -la mayor cadena de televisión de México- los tentó para hacer El día que me quieras. Después de dicha novela, Colmenares se distanció de los sets por casi dos años hasta que volvió a reaparecer para protagonizar Amor sagrado (1996), junto a Jorge Martínez, Cecilia Cenci y Miguel Habud.

Nuevos rumbos

Después de interpretar un éxito tras otro, la actriz buscaba un descanso o, al menos, un cambio de vida. El ritmo de su rutina laboral fue aminorando y cuando reapareció lo hizo en otro género: en 1999 se sacó el traje de heroína de telenovelas para sumarse al ciclo infantil Chiquititas, donde personificó a Ana Pizarro. Sin embargo, al terminar las grabaciones volvió a alejarse de los medios y comenzó una nueva vida en Miami.

"No sé lo que es el miedo. El miedo paraliza. Y yo no me he paralizado nunca. La vigencia la determina el público. Y el público me demostró que nunca me olvidó. ¡Todavía pasan mis telenovelas en el mundo! Amo mi profesión. El reposo de la TV no fue algo que busqué", confesaba por aquel entonces sobre su retiro momentáneo.

En 2010, la actriz recibió en Italia un reconocimiento que el público ya daba por hecho: la nombraron "reina mundial de las telenovelas". Sin embargo, sus intenciones de transitar otros géneros no se vieron opacadas por este título y la artista volvió a las tablas (hizo la obra 14 millones en Villa Carlos Paz), se animó al formato del reality show con un paso por el "Bailando por un sueño" y La isla de los famosos, y cantó y bailó en la versión venezolana del musical Cenicienta.

De actriz a empresaria

Grecia Colmenares: de reina mundial de las telenovelas a empresaria de zapatos Crédito: https://www.instagram.com/greciacolmenares7

Si bien en los últimos años no volvió a sorprender con ninguna nueva producción, sus telenovelas continúan siendo transmitidas en todo el mundo, por lo que su rostro nunca desapareció de la pantalla por completo. Colmenares reconoce que no le gustaría terminar su carrera sin hacer cine, pero su trayectoria es el claro ejemplo de alguien que supo reinventarse y construir un nuevo camino en base a sus necesidades. "Me retiré y es como si nunca lo hubiera hecho. Mis personajes siguen en la tele. No me han dejado ir", lanzó sorprendida pero contenta de permanecer vigente en el recuerdo de su público.

Ahora bien, ¿qué es de su vida lejos de la pantalla? Radicada en Italia desde hace un tiempo, la mujer que supo enamorar desde la ficción como pocas está soltera. Tras 17 años de matrimonio con el padre de su hijo, la actriz se divorció por diferencias de carácter y si bien tuvo varios romances con hombres muy guapos, estos nunca llegaron a buen puerto. El más comentado fue su fugaz affaire con Chando Erik Luna, un modelo español varios años menor que ella que, según las malas lenguas, le habría sido infiel.

Lo cierto es que su vida amorosa no ha corrido la misma suerte que con los galanes de la TV. A pesar de las continuas desilusiones amorosas, la abanderada de las historias de amor no se da por vencida y asegura que le gustaría casarse de blanco alguna vez. "No hay que perderle el valor al amor. Yo soy muy romántica, me gusta el respeto, la seducción de un hombre a una mujer, la delicadeza, la agarrada de mano y la elegancia antes de llegar a otra cosa. Eso no lo voy a perder nunca. Creo en los príncipes todavía", señala al tiempo que confiesa que a ella se la conquista con pequeños detalles.

A pesar de tener 57 años, parece que el tiempo no ha pasado para esta estrella de melena sedosa, figura esbelta y rostro angelical que encontró en las redes sociales una nueva vía de comunicación con su público. Diariamente comparte -con sus más de 65 mil seguidores- mini clips con pequeños momentos cotidianos, sus rutinas de baile y ejercicios y sus nuevos emprendimientos. De hecho, hace dos años fue noticia por el lanzamiento de su libro Lágrimas y sonrisas, todo lo que no sabes de la reina de las telenovelas y por su nueva faceta como empresaria, ya que se asoció con Slip Shoes, una marca italiana de calzado femenino.

