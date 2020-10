Gwen Stefani y Blake Shelton se comprometieron

Gwen Stefani y Blake Shelton están comprometidos Crédito: Instagram

Con una publicación en redes sociales, Gwen Stefani y Blake Shelton le anunciaron al mundo que están oficialmente comprometidos. Los músicos, que llevan cinco años en pareja, finalmente pasarán por el altar para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor.

"Sí, por favor", escribió ella al subir en su perfil de Instagram una foto en donde se la ve mostrando el anillo y besando a su amado. "Gracias por salvar mi 2020... y el resto de mi vida. Te amo. ¡Escuché un sí!", publicó él en su propia cuenta, en la que compartió la misma imagen.

Según la revista People, Stefani, de 51 años, y Shelton, de 44, se comprometieron durante el fin de semana en Oklahoma, el estado natal de él a donde viajaron para pasar unos días de relax en el rancho del cantante.

La pareja se conoció en el 2015 en los estudios de grabación de la versión estadounidense del reality La Voz, en donde ambos eran jurados y líderes de equipos. Los dos músicos estaban recientemente separados y atravesando un proceso de divorcio. Eso los acercó y fue derivando lentamente en una relación.

"Cuando estás en el lugar en el cual estábamos nosotros, te sentís traicionado y en el punto más bajo. Esa conexión que se formó cuando nos enteramos de lo que le estaba pasando el otro, todavía está", reconoció él durante una entrevista con la revista People.

A pesar de las agitadas agendas de ambos, que incluyen las giras de él, los shows de ella en Las Vegas, las grabaciones de La Voz y las largas jornadas de composición y grabación en estudio, siempre se han mostrado muy compañeros y se apoyan en sus elecciones profesionales.

No es extraño encontrar posteos en redes sociales en donde se declaren su amor, así como tampoco es inusual verlos paseando juntos o acompañándose en las largas jornadas de trabajo.

"Lo más importante para Gwen es estar con alguien que la apoye y sea un gran amigo, y así fue como comenzó todo. Pareciera que esta relación se vuelve cada día más fuerte", confesaba él. "No cambiaría ni una cosa de mi vida en este momento. Soy feliz. A veces la felicidad parece que se da en momentos que pasan rápido, pero este se ha quedado por mucho tiempo, y es maravilloso".

Además de acompañarse, la pareja también se dio el gusto de cantar a dúo lanzando dos sencillos: "Go Ahead and Break My Heart", que salió en el álbum que Shelton sacó en el 2016, y "If I'm Honest", publicada en el disco navideño que lanzó ella en el 2017.

Si bien en diciembre del 2019 Stefani aseguró que no tenían apuro en casarse, sus planes parecen haber cambiado. "Después de haber atravesado muchos momentos difíciles, siento que por fin llegué a un lugar en donde encontré a alguien que se terminó convirtiendo en mi mejor amigo, alguien en quien puedo confiar, apoyarme y con quien compartir la vida. Estamos tratando de disfrutar del momento lo más que podamos", explicó Gwen cuando le preguntaron por una posible boda.

Este será el tercer matrimonio para Shelton, quien estuvo casado con Kaynette William desde el 2003 al 2006 y con Miranda Lambert durante el 2015. Gwen, por su parte, se divorció en el 2015 del padre de sus hijos, Gavin Rossdale, con quien había pasado por el altar en el 2002.

