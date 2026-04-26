Gwyneth Paltrow: del orgullo por su más reciente papel a su recuerdo de su paso por la Argentina

Gwyneth Paltrow volvió con Marty Supremo a las grandes ligas cinematográficas. La actriz y cantante venía de un paréntesis en Hollywood, durante el que comenzó a desarrollarse como empresaria de bienestar personal y decoración a través de su compañía Goop, hasta que decidió volver a poner el foco en su primer amor: la actuación.

Recordada por sus roles en propuestas tan diversas como Seven: Pecados capitales (1995), Emma (1996), Shakespeare apasionado (1998), El talentoso Sr. Ripley (1999) y Los excéntricos Tenenbaums (2001), a lo largo de su carrera fue convocada por directores que sabían de su talento y entrega para componer personajes.

Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet en la premiere de Marty Supremo en Los Ángeles MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más tarde, se alejó de los flashes, para seguir de cerca el crecimiento de su empresa,fundada en 2008, y antes de su vuelta al cine, Ryan Murphy la llamó para la serie The Politician. Este año, y luego de pasar por Marty Supremo [que ya se encuentra disponible en Prime Video], la volveremos a ver como Pepper Potts, la eterna enamorada de Tony Stark/Iron Man, en Avengers: Doomsday, dirigida por Anthony y Joe Russo. En diálogo con LA NACION, Paltrow repasó su trabajo junto a Timothée Chalamet en la película de Josh Safdie, y también rememoró las veces que pasó por nuestro país.

-En Marty Supremo encarnás a Kay Stone, una figura poderosa que, a comienzos de los 50, consigue lo que desea. ¿Cómo te sentiste en ese rol?

-Es muy interesante, porque cuando pensaba en la historia de fondo de este personaje, Josh y yo hablamos mucho sobre cómo sentíamos que ella era del Medio Oeste y encontró su camino a Nueva York porque tenía talento. Kay tuvo un camino muy duro y luego, de alguna manera, se estableció en el estrellato, pero para ello había tenido que comprometerse en muchos sentidos.

-Era una pionera en muchos sentidos…

-Las mujeres de aquella época no podían tener una cuenta bancaria, así que dependían mucho de sus maridos. Y creo que eso le creó una cierta limitación, lo cual, especialmente para un espíritu libre y una artista como ella, era algo muy, muy difícil. Así que creo que cuando conoce a Marty aparece este reconocimiento de sí misma a una edad temprana. Y me encanta cómo compuse el papel, pensando en el momento en que la encontramos: la ves por primera vez en el vestíbulo del hotel y está tan dura y triste; se nota que ha pasado por muchas cosas.

Paltrow como Kay Stone, en Marty Supremo

-Y luego cambia...

-Claro, ella tiene esa llamada telefónica de Marty, lo empieza a conocer y se nota que empieza a despertar un poco. Y luego, en el restaurante, está fumando y decide: “Voy a acostarme con este chico”. Se ve cómo muy pronto va a estar lista para arriesgarse a lo grande, que volverá a soñar con su carrera. Aunque luego, por desgracia el mundo le dirá que no, es un arco de personaje muy bonito de interpretar.

-¿Cómo fue el trabajo con Josh Safdie como director? Sé que es muy apasionado...

-Sí, es muy apasionado. Es increíble. He tenido la oportunidad de trabajar con directores tan geniales como Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, David Fincher, Anthony Minghella, y así sucesivamente. Y es que estos tipos, todos los grandes, tienen algo en común: saben exactamente lo que quieren. Ven lo que quieren y saben cómo conseguirlo. Y es tan interesante formar parte de una película así, donde hay tanta visión. Josh tiene esa visión y tanta emoción y entusiasmo por lo que está haciendo. Así que era muy contagioso. Me encantó estar en esta película.

La actriz junto a Francis Mallmann, durante una de sus visitas a la Argentina Instagram

-¿Qué recuerdos tenés de Argentina? Estuviste para el rodaje de Siete años en el Tibet, y en 2016 acompañaste a tu ex, Chris Martin, durante las presentaciones de Coldplay en Buenos Aires...

-¡Me encantó estar allí! Recuerdo a la gente, el vino y la comida. Es una cultura tan hermosa y hace unos 10 años que no voy a Argentina, pero es un lugar muy especial.