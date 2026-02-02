Halle Berry reveló la razón por la que hace diez años que no da entrevistas: “Me cansé”

Durante diez años, Halle Berry evitó dar entrevistas en los medios por una particular razón: el rechazo que le causó la cobertura mediática de su vida sentimental.

La actriz, de 59 años, brindó este lunes 2 de febrero una nota a The Cut, en donde explicó la razón de su distanciamiento con los medios. “Prácticamente dejé de conceder entrevistas durante una década porque me cansé de la misma historia de siempre”, dijo haciendo referencia a la cobertura de su vida amorosa. “Siempre era lo mismo: ‘Pobre Halle, otra vez sin suerte en el amor’“, afirmó.

Berry es madre de dos hijos: Nahla Ariela Aubry, de 17 años, fruto de su relación con su exnovio Gabriel Aubry, y Maceo-Robert Martinez, de 12 años, fruto de su relación con su exmarido Olivier Martinez.

Su primer matrimonio fue con David Justice, jugador retirado de la Major League Baseball, con quien estuvo casada durante cuatro años en la década de 1990. Su segundo esposo fue el cantante y actor Eric Benét, con quien estuvo de 2001 a 2004. Entre 2005 y 2010, mantuvo una relación con el modelo Gabriel Aubry y, en 2013, se casó con el actor francés Martínez, ahora de 60 años, pero la pareja se separó en 2015. Desde 2020, Berry mantiene una relación con el músico Van Hunt.

Durante la entrevista a Berry, el medio le pidió que creara su propio titular para describir su vida actual. “Mmm. ‘Halle Berry no es una damisela en apuros’”, respondió. “‘Halle Berry no es víctima de relaciones fallidas’. ‘Halle Berry nunca ha dicho que la culpa sea de otra persona’”, continuó bromeando.

“Después de mi tercer divorcio, la gente empezó a decir: ‘¿Qué le pasa? Está loca. No es capaz de mantener a un hombre’“, dijo durante la entrevista. ”Y yo siempre respondía: ‘¿Quién dice que quiero retener a un hombre si no es el adecuado?’“. En cuanto a lo último sobre su relación con Hunt, Berry declaró al medio que está ”en la mejor relación" que ha tenido en su vida.

Hunt, de 55 años, y Berry se conocieron durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y solo hablaron por teléfono durante cuatro meses antes de conocerse en persona. La pareja hizo pública su relación más tarde ese mismo año. En junio, Hunt declaró a Today.com que ya le había pedido matrimonio a Berry, aunque Berry afirmó que ninguno de los dos “siente que tenga que casarse para validar su amor de ninguna manera”.

A lo largo de la nota, la estrella también reveló que sigue manteniendo una particular relación con algunas personas que fueron importantes en su vida, como sus maestras. “Tuve una profesora, Yvonne Sims, que sigue siendo una amiga íntima y es la madrina de mis dos hijos”, reveló sobre el fuerte vínculo que construyó con ella. “Era una de las dos únicas profesoras negras del colegio. Ella me hizo comprender desde muy temprano que nada te sucede a ti, sino que sucede contigo”, reveló. “Si no asumes tu parte de responsabilidad, volverás a cometer el mismo error una y otra vez, hasta que lo hagas”, agregó.

Mientras disfruta de la tranquilidad en su vida personal, Berry se prepara para otra etapa en su vida: dejar ir a su hija mayor a la universidad. “Tiene 17 años. Va a asistir a un programa universitario de verano, en la universidad a la que espera ir el año que viene”, dijo Berry sobre Nahla.

“No soy una de esas madres que piensan: ‘Oh, se va’. ¿Si me preocuparé? Por supuesto", continuó Berry. “¿Estoy emocionada por que empiece su vida y descubra quién va a ser? Por supuesto. Me muero por ver quién va a ser, qué va a hacer y qué va a descubrir", añadió.

Berry continuó diciendo que es madre soltera y tiene que trabajar. Explicó que cree que es bueno para sus hijos ver eso, ya que ellos también tendrán que trabajar en poco tiempo. “He sentido cierta culpa, pero quiero enseñarle a mi hija: ‘No te sientas culpable. Tené una familia, si querés, tené una carrera, si querés. Podés hacerlo todo, pero quizá no todo al mismo tiempo”, explicó la actriz.