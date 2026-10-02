Halle Berry perdió la custodia de su hijo, luego de haber sido denunciada por violencia física

Halle Berry perdió la custodia compartida de su hijo de 12 años, Maceo, después de que su exmarido, Olivier Martinez, la acusara ante la Justicia de haber agredido físicamente al preadolescente. El tribunal otorgó al actor francés la custodia y modificó el régimen que ambos mantenían desde la finalización de su divorcio, en 2023.

Una imagen de 2024: Halle Berry y Olivier Martinez mantienen las distancias en el partido de fútbol de su hijo Maceo. Halle vio el partido con su novio, Van Hunt, que se acercó y saludó a Olivier. Sin embargo, Halle no le acompañó y se quedó sola a varios metros de distancia. La ex pareja vio todo el partido en extremos opuestos del campo. Cuando terminó, Halle fue a buscar a Maceo y le dijo que se despidiera de su padre. Ella se quedó mirando, pero no habló con Olivier Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

A partir de ahora, la protagonista de Gatúbela podrá ver a su hijo dos días por semana y durante fines de semana alternos, en el marco de un régimen de visitas diurnas.

La medida fue acompañada por una orden de alejamiento que establece que Berry debe mantenerse a una distancia de al menos 100 metros de Martinez. La próxima audiencia entre los exesposos fue fijada para el 16 de octubre, por lo que la situación podría volver a modificarse a partir de lo que determine el tribunal.

La decisión judicial se conoció después de que Martinez, de 60 años, presentara documentos en los que acusó a Berry, también de 60, de haber estrangulado a Maceo durante una discusión ocurrida el sábado 26 de septiembre. El actor francés describió el episodio como “el incidente de abuso más reciente” y sostuvo que hubo otros hechos similares durante los últimos años.

Halle Berry y su hijo Maceo, esa misma tarde de 2024 Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Según la presentación judicial, la discusión comenzó cuando Berry le habría dicho a Maceo que parecía “estúpido” y que era “un idiota” por jugar con sus gafas de realidad virtual. De acuerdo con el relato de Martinez, la situación escaló hasta que la actriz se abalanzó sobre su hijo, le rodeó el cuello con las manos y comenzó a estrangularlo mientras le gritaba: “¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?”.

El contenido de los documentos judiciales fue acompañado por mensajes de texto intercambiados entre Martinez y Berry después del supuesto episodio. En uno de ellos, el actor le comunicó a su exmujer que Maceo le había pedido que fuera a buscarlo antes de tiempo.

Olivier Martinez, de paseo con su hijo Maceo en 2020 Grosby Group - LA NACION

Berry, según esos mensajes, se opuso inicialmente a que el adolescente se quedara con su padre. “No, no estoy de acuerdo. ¿Quiere pelearse con su madre? ¿Qué clase de niño estamos criando?”, habría escrito la actriz.

En otro mensaje, Berry manifestó su enojo por la situación y por la actitud de su hijo. “¡Soy su madre y esto está mal!”, escribió. También sostuvo que Maceo no la respetaba y que sentía que para él ella era solamente “una fuente de dinero”.

Martinez respondió que no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, aunque afirmó que las discusiones entre madre e hijo eran frecuentes. “¿Así que lo mantienes en tu casa? ¿Aunque él no quiera quedarse?”, le preguntó.

Tras su divorcio en 2016, Martinez y Berry vacacionaron juntos por el bien de su hijo Grosby Group - LA NACION

Al día siguiente, Berry volvió a comunicarse con su exmarido. “Oliver, me comuniqué con Maceo y le pedí hablar con él. Sé que creés que él toma sus propias decisiones, pero te agradecería mucho que lo animaras a hablar conmigo hoy”, escribió, según los mensajes incorporados a la presentación judicial. “Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también”, agregó la actriz.

La versión de Martinez, sin embargo, es mucho más grave. En los documentos sostuvo que Berry había agredido físicamente a Maceo en otras oportunidades y afirmó que, durante el último año y medio, la actriz había derribado al adolescente y lo había obligado a “rendirse” durante una pelea. También aseguró que el supuesto maltrato le había provocado al menor un daño emocional y mental.

Halle Berry de paseo con Maceo y Nahla Grosby Group - LA NACION

El actor llegó incluso a acusar a Berry de haber realizado comentarios de contenido racial frente a su hijo durante las disputas relacionadas con el divorcio y la manutención. Según su presentación, en 2023 la actriz se habría referido a él como “un perro blanco que intentaba robar a una mujer negra” y luego le habría preguntado a Maceo qué opinaba de esa situación “como hombre negro”.

Todas estas acusaciones fueron rechazadas por Berry a través de su abogada, Marina Beck, quien calificó la presentación de Martinez como “totalmente infundada y deliberadamente engañosa”. La representante legal de la actriz sostuvo que existen antecedentes judiciales que, según su versión, muestran que Martinez violó reiteradamente órdenes judiciales e interfirió con intervenciones terapéuticas y educativas destinadas a su hijo “en detrimento de su hijo menor con Halle Berry”.

La abogada también cuestionó el comportamiento de Martinez y aseguró que existe un historial documentado de conductas “erráticas, posesivas y violentas” por parte del actor. Berry, según el comunicado, está decidida a continuar peleando por lo que considera el bienestar de su hijo.

Martinez, Berry y Maceo, vacacionando años atrás; su hijo ya tiene trece años Grosby Group - LA NACION

En cambio, el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians sostuvo que la prioridad de su cliente es la seguridad y el bienestar de Maceo. También señaló que su cliente considera necesario que Berry reciba la ayuda adecuada para abordar los problemas que, según su planteo, afectan la relación con su hijo. “Nuestra principal preocupación ahora mismo es una sola: proteger a este niño maravilloso”, afirmó.

El cambio en la custodia representa una modificación significativa del acuerdo que Berry y Martinez habían alcanzado después de casi ocho años de conflicto por su divorcio. La pareja se casó en 2013 y Berry presentó la demanda de divorcio en octubre de 2015. La separación terminó convirtiéndose en un extenso enfrentamiento judicial que recién quedó formalmente resuelto en 2023.

Halle Berry y Olivier Martinez, una relación que empezó en los sets y terminó años después en muy malos términos Joe Alblas

Como parte del acuerdo alcanzado entonces, ambos conservaron la custodia legal compartida de Maceo. Berry también aceptó pagarle a Martinez 8.000 dólares mensuales en concepto de manutención infantil, además del 4,3% de cualquier ingreso anual que superara los 2 millones de dólares.

La actriz asumió además otros gastos vinculados a la crianza de Maceo: la matrícula, los uniformes y los útiles de la escuela privada a la que asiste el menor, así como sus actividades extracurriculares. El acuerdo contemplaba también el reembolso de determinados gastos correspondientes al ciclo escolar 2023/2024.

Berry es además madre de Nahla, de 18 años, fruto de su relación anterior con el modelo Gabriel Aubry. Maceo es su único hijo con Martinez.