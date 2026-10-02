Halle Berry y Olivier Martinez: un inicio complicado, un divorcio que duró ocho años y una nueva disputa judicial

La historia de amor entre Halle Berry y Olivier Martinez comenzó en 2010, cuando se conocieron durante el rodaje de Aguas profundas y terminó cinco años después con un proceso de divorcio que se extendió durante años. Para Berry, además, se trató de su tercer matrimonio, después de sus uniones con el beisbolista David Justice y el músico Eric Benét. Casados desde 2013 y padres de Maceo, los actores atravesaron desde entonces una serie de desacuerdos que continuaron incluso después de que su divorcio quedara formalmente resuelto, en 2023. Ahora, un nuevo conflicto relacionado con su hijo volvió a enfrentarlos y los colocó en el centro de la escena.

Halle Berry conoció a Olivier Martinez en el rodaje de Aguas profundas en 2010 y se casaron tres años más tarde AP

Un inicio complicado

La protagonista de Gatúbela y el intérprete francés se conocieron en el set de Aguas profundas, una película de acción que llegó a los cines en 2012. En ese momento, la actriz acababa de terminar su relación con Gabriel Aubry, el padre de su hija Nahla, y atravesaba con él una disputa por la custodia de la niña. Berry y Aubry se habían separado el mismo año en que ella comenzó su relación con Martinez.

En 2012, un enfrentamiento entre Aubry y el actor francés terminó en una pelea física en la casa de Berry. El altercado ocurrió cuando Aubry había ido a dejar a su hija Nahla y ambos hombres resultaron heridos. La policía acudió al lugar y Aubry fue detenido por un cargo menor de agresión. El episodio tuvo consecuencias judiciales y, poco después, Berry y Martinez anunciaron su compromiso.

Halle Berry y Olivier Martinez, una relación que empezó en los sets y terminó años después en muy malos términos Joe Alblas

Después de dos matrimonios truncos, Berry se volvió a casar. La pareja formalizó su unión el 13 de julio de 2013 en Francia, unos meses después de confirmar que esperaba su primer hijo juntos. En octubre de ese año nació Maceo, el segundo heredero de Berry y el primero de Martinez.

Berry y Martinez mantuvieron su vida familiar lejos del ojo público. Hasta que en octubre de 2015, ella presentó una demanda de divorcio y Martinez hizo lo propio al día siguiente. En paralelo, anunciaron la decisión en un comunicado conjunto que difundió la revista People. “Con el corazón triste hemos llegado a la decisión de divorciarnos”, señalaron entonces. “Seguiremos adelante con amor y respeto y nos deseamos felicidad. Esperamos que la prensa respete este momento y, lo más importante, la privacidad de nuestro hijo, mientras atravesamos este difícil período”, completaron.

Oliver Martínez y Halle Berry durante sus primeros años juntos, en un cóctel en Beverly Hills Getty Images

Cuando comenzó el proceso de divorcio, Martinez pidió compartir la custodia legal y física de Maceo, que por entonces tenía dos años. Berry, en cambio, no solicitó específicamente la custodia compartida o exclusiva, sino que pidió que se resolviera de acuerdo con lo que fuera mejor para el niño. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ellos comenzaron a trasladarse al terreno de la crianza.

Aquel deseo de mantener una relación cordial no impidió que, con el paso del tiempo, surgieran nuevos desacuerdos. En marzo de 2016, ya separados, fueron fotografiados durante unas vacaciones en Puerto Vallarta junto a Nahla y Maceo. La escena mostraba a la familia reunida, pero no significó una reconciliación: según reportes de entonces, el viaje se hizo pensando en los chicos y el proceso de divorcio continuaba.

Tras su divorcio en 2016, Martinez y Berry vacacionaron juntos por el bien de su hijo, y Nahla, por supuesto, también fue de la partida Grosby Group - LA NACION

Un divorcio que se extendió durante ocho años

Berry y Martinez tardaron casi ocho años en cerrar definitivamente su divorcio. En agosto de 2023, finalmente alcanzaron un acuerdo que estableció la custodia legal compartida de Maceo y fijó las condiciones económicas y prácticas para su crianza. El acuerdo estableció que Berry debía pagar US$8000 mensuales en concepto de manutención, además de hacerse cargo de determinados gastos escolares y extracurriculares de su hijo. También fijó reglas sobre vacaciones, fines de semana, traslados y decisiones relacionadas con la educación y la atención médica de Maceo.

Además, Berry debía pagar el 4,3% de cualquier ingreso anual superior a los US$2 millones. El acuerdo también contempló sesiones de counseling individual y familiar para Maceo. El cierre del divorcio, sin embargo, no significó el final de los desacuerdos.

Halle Berry y Olivier Martínez solicitaron el divorcio en 2015 Archivo

Los constantes enfrentamientos

En 2024, Berry volvió a recurrir a la Justicia y pidió la custodia legal exclusiva de Maceo. En su presentación cuestionó la participación de Martinez en decisiones relacionadas con la educación y las necesidades de su hijo y lo acusó de no asumir un rol activo en la crianza compartida. El actor rechazó esas acusaciones y sostuvo, a través de sus abogados, que Berry estaba construyendo una versión de los hechos para apartarlo de las decisiones sobre Maceo.

En mayo de ese año, ambos habían acordado participar en un proceso de terapia de coparentalidad para resolver sus conflictos y mejorar la manera en que tomaban decisiones sobre su hijo. El proceso contemplaba sesiones individuales y, luego, encuentros conjuntos con un profesional elegido por ambos. En agosto, Berry pidió que la Justicia interviniera porque, según sostuvo, Martinez había interrumpido el proceso y no había participado de las sesiones conjuntas previstas. Un juez rechazó entonces su pedido de intervención urgente.

Halle Berry junto a su hijo Maceo Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Así, aun con el divorcio formalmente resuelto, las diferencias entre ambos continuaron alrededor de la crianza de Maceo.

El confuso episodio con Maceo que los llevó de nuevo a las primeras planas

El último capítulo de la disputa entre Berry y Martinez comenzó el 26 de septiembre de 2026. Según una presentación judicial realizada por el actor, ese día Maceo lo llamó para pedirle que fuera a buscarlo a la casa de su madre porque había tenido un enfrentamiento físico con ella. “La situación se agravó y la demandante se abalanzó sobre nuestro hijo y comenzó a agredirlo físicamente”, sostuvo Martinez en los documentos judiciales.

Según el relato del actor, Berry habría tomado a Maceo del cuello durante la discusión. Martinez pidió la custodia exclusiva de su hijo y una orden de restricción contra su expareja. También incluyó en su presentación acusaciones sobre otros episodios anteriores. Todas estas afirmaciones forman parte de su presentación judicial y fueron rechazadas por Berry a través de su abogada.

Olivier Martinez, de paseo con su hijo Maceo Grosby Group - LA NACION

La letrada de la actriz, Marina Beck, calificó el planteo de “completamente infundado y deliberadamente engañoso” y sostuvo que existen antecedentes judiciales que, según ella, muestran incumplimientos de Martinez vinculados con las órdenes de la Justicia y con las intervenciones educativas y terapéuticas de Maceo.

El 1° de octubre, un juez de Los Ángeles concedió de manera temporal una orden de restricción solicitada por Martinez y modificó provisoriamente el régimen de visitas de Berry. La medida no determina la veracidad de las acusaciones y quedó prevista una nueva audiencia para el 16 de octubre.

Más de una década después de que Berry y Martinez se conocieran en el set de una película, la relación que alguna vez los llevó al altar vuelve a ocupar los titulares. Esta vez, el nuevo enfrentamiento tiene a Maceo en el centro de una disputa que continúa incluso después del divorcio.