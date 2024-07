Harrison Ford prefirió no prestarse al juego de un periodista: “No voy a responder una pregunta tan estúpida”

Escuchar

Harrison Ford carga con la mochila de un fandom que por momentos, puede ser algo puntilloso. A lo largo de una extensa carrera en la que interpretó a personajes enormemente populares como Indiana Jones, Han Solo o Rick Deckard, el actor se convirtió en la obsesión de muchos fans, que no dejan de hacerle mil consultas con respecto a esos y otros de sus largometrajes. Y durante una charla en la última San Diego Comic Con, Ford escuchó con mucha atención una pregunta de lo más curiosa, a la que se negó a contestar.

En el film Capitán América: un nuevo mundo, Harrison interpreta a Thaddeus “Thunderbolt” Ross, un militar que se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Al frente de la Casa Blanca, el político intentará establecer una alianza con el nuevo Capitán América, en un contexto caótico provocado por un nuevo villano. En una charla con el medio Entertainment Weekly, Ford y el elenco del film contestaron muchas preguntas del público. En ese contexto, el periodista le consultó: “¿Quién lidia mejor con las serpientes, Indy o Thaddeus Ross?”.

“Esto es como eso de quién disparó primero, si Greedo o Han Solo”, apuntó Harrison apenas escuchó la pregunta. Con mucho estilo, pero sin intención de sumarse a debates estériles que no conducen a ningún lado, luego aseguró: “Con estas preguntas, siempre me manejé con el máximo de los respetos, aunque sin embargo y al mismo tiempo, con total desdén. No voy a responder una pregunta tan estúpida”.

Harrison Ford, junto a Rob Delaney y Kevin Feige Jesse Grant - Getty Images North America

Ante la sorprendida mirada del periodista, quien supuso con muy mal tino que el actor se iba a sumar a ese juego con entusiasmo, Ford finalmente concluyó: “Pero desde ya muchas gracias. Encantado de decir esto”.

Un insólito homenaje

Indiana Jones Jonathan Olley

En agosto del año pasado, se descubrió en Perú a una nueva especie de serpiente, a la que se bautizó bajo el nombre de Tachymenoides Harrisonfordi en honor al actor estadounidense Harrison Ford, por su papel en Indiana Jones. Ante la tendencia, que dio su nombre también a una hormiga y a una araña, el actor se expresó ante la noticia, advirtió su desconcierto y señaló un detalle que no entiende.

El reptil, de cuarenta centímetros, fue encontrado en el Parque Nacional Otishi, a 3.248 metros de altitud en la reserva selvática de Perú, según informaron desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos este martes. Su descubrimiento se remontó a mayo de 2022, de la mano del biólogo germano-estadounidense Edgar Lehr. El nombre con el que se bautizó a la especie de serpiente, Tachymenoides Harrisonfordi, hizo referencia a la fobia a este animal, ofidiofobia, la cual Indiana Jones padece en sus películas.

La desopilante reacción de Harrison Ford al enterarse de que bautizaron con su nombre a una nueva especie de serpiente Archivo

“Estos científicos continúan poniendo mi nombre a las criaturas, pero siempre son las que aterrorizan a los niños. No lo entiendo”, expresó Harrison Ford, según consignó la revista Entertainment Weekly. En ese sentido hizo hincapié en un detalle que le generó confusión ante esta tendencia: “Paso mi tiempo libre haciendo punto de cruz y canto canciones de cuna a mis plantas de albahaca para que no teman a la noche”.

Más allá de la broma que hizo, destacó la importancia del hallazgo de la nueva fauna. “Con toda seriedad, este descubrimiento es una lección de humildad. Es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre nuestro mundo salvaje y que los humanos son una pequeña parte de una biosfera increíblemente vasta. También es una invitación a recuperar nuestra relación rota con la naturaleza”, sentenció.

En honor al actor, existen dos especies más: una hormiga, la Pheidole Harrisonfordi y una araña, la Alponia Harrisonfordi.

