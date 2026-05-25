Mery del Cerro: los nervios de debutar en un musical que promete ser un tanque, el recuerdo de Casi ángeles y su familia soñada

Empezó como modelo de pura casualidad. Claro, si las casualidades existieran. Dio sus primeros pasos como actriz en Casi ángeles y ahora, veinte años después, vuelve a subirse al escenario del Teatro Gran Rex con Charlie y la fábrica de chocolate, que se estrena el 4 de junio próximo, y que protagoniza Agustín “Rada” Aristarán.

Mery del Cerro charló con LA NACION sobre las sorpresas de su destino, su trabajo con Cris Morena hace muchos años y también ahora en Margarita, y la familia soñada que formó junto al DJ Meme Bouquet y sus hijas Mila, de 10, y Cala, de seis.

Junto a Agustín Aristarán, su compañero en Charlie y la fábrica de chocolate Gentileza Soy Prensa

-Es tu primer musical, ¿cómo se dio?

-El año pasado mi representante me dijo que me querían ver para Charlie y la fábrica de chocolate. Todavía no había tomado dimensión de lo grande que iba a ser este proyecto. Fui a una audición, hice un monólogo, una canción, y, de repente, me di cuenta de que iban a estar los número uno de la comedia musical, empezando por el director Ariel Del Mastro. Nervios totales. Pero me gustan mucho los desafíos personales, y este es uno más. Y un día me dijeron que estaban para avanzar conmigo. Estoy muy feliz, muy contenta.

-¿Habías visto la película?

-Había visto la película alguna vez, y obviamente la volví a ver ahora con el diario del lunes y con mis hijas Mila y Cala. Les dije que íbamos a verla porque mamá va a interpretar a la mamá de Charlie. Es muy gracioso el nombre de mi personaje: Señora Bucket. Porque mi marido es Bouquet y si bien se escribe diferente, se pronuncia igual. Estoy disfrutando el proceso, muy orgullosa y con mucha expectativa porque vuelvo al Gran Rex. Estar ahí otra vez después de tantos años y con mis hijas mirándome es maravilloso. Una ocasión increíble. Valoro el presente que vivo, con todas las complicaciones que a veces conlleva poder trabajar en lo que a uno le gusta en este momento de nuestro país. Agradezco las oportunidades que me da la vida.

Parte del elenco de Charlie y la fábrica de chocolate

-Estuviste en ese escenario hace veinte años con Casi ángeles. ¿Qué recuerdos tenés?

-Los mejores. Siempre digo que Casi ángeles fue un antes y un después en mi vida. Hay cosas que te van marcando, y ese programa fue, sin lugar a dudas, algo muy fuerte. Porque me dejó un montón de amigos, mucho aprendizaje y porque ahí fue donde realmente arranqué con la actuación. Había hecho otras cosas, pero eso explotó. Es un personaje que me lo guardo para siempre en mi corazón. Aparte, hoy la tira se sigue viendo por YouTube y me conocen las nenas que son hijas de las mujeres de mi edad que me veían en ese momento. Es muy loco. El público se va renovando. Saber que fui parte de un proyecto que lo siguen viendo otras generaciones no deja de sorprenderme.

-Ahora estás en Margarita, trabajando otra vez con Cris Morena. ¿Cómo es la relación?

-Ya se está viendo la segunda temporada de Margarita en HBO Max, y mi personaje tiene un desarrollo interesante. Después de un montón de tiempo volvimos a trabajar juntas con Cris, cada una en su propio momento de la vida. Le tengo un cariño inmenso y también lo disfruto, hoy desde otro lugar. Estoy súpercontenta con el trabajo actoral que estoy haciendo en Margarita, apostando a la comedia. Y le di a fondo.

Charlie y la fábrica de chocolate desembarca este invierno en Calle Corrientes

-En un momento dejaste de actuar, ¿por qué fuiste mamá o por otra razón?

-Un poco yo creo que sí. Fue una elección porque quería dedicarme a la crianza de mis hijas. Y también fue una elección volver. Cuando grabé la primera temporada de Margarita nos mudamos a Uruguay con mi marido y mis hijas. Las cambié de colegio y fue una movida importante. Y el año pasado, para la segunda temporada, mi decisión fue ir sola, y viajar para verlas. Ellas iban y venían también, pero teniendo su base y su colegio acá. Fue una gran decisión. Obviamente que fue muy agotador para todos, pero fue mejor porque yo estuve a full concentrada en lo que tenía que hacer, en las grabaciones. Y cuando me veía con ellas era un disfrute total.

Charlie y la fábrica de chocolate desembarca este invierno en Calle Corrientes

-Se complementan con el papá…

-Meme es un gran compañero. Y los dos formamos un gran equipo. Siempre tuvimos trabajos muy diversos, él en la noche siendo DJ, poniendo boliches y restaurantes, y yo actuando. No me gusta decir que nos hacemos el aguante, porque no es exactamente eso sino acompañarnos con amor, tratando de que el otro pueda disfrutar lo que quiere hacer en la vida… Porque, al fin y al cabo, la vida es una sola y está bueno que cada uno pueda cumplir sus propios sueños, más allá de los que nos podamos cumplir juntos como familia y como pareja. A eso es a lo que apuntamos siempre, que ninguno se quede con las ganas de algo.

-¿Esa es la fórmula en 16 años de pareja?

-Quizá. Cuando tenés una familia no estás siempre increíble; vamos a decir la cosa como son. No todo es color de rosa, pero si hay algún secreto para estar bien es ese. Somos muy disfrutadores de la vida, y muy independientes en un montón de cosas. Cada uno tiene sus planes, cada uno tiene sus viajes con sus amigos, y me parece que es, un poco, el secreto. Para poder estar juntos y estar bien, es fundamental que cada uno pueda ser feliz por separado, también. Siempre digo que no nos casamos, pero estamos desde hace 16 años juntos y tenemos dos hijas, y ese es un compromiso mucho más grande. Me acuerdo que a los 15 días de conocernos él me dijo “yo con vos me voy a casar”. Fue raro (risas). Estaba muy decidido. Y creo que esa frase era mucho más profunda que el matrimonio… Hablaba de una familia.

Mery del Cerro, en su paso por MasterChef Celebrity

-La boda se fue postergando, ¿por qué?

-No sé si es que nunca va a suceder… Llegaron nuestras hijas, la pandemia, el trabajo. Lo nuestro es mucho más fuerte que un casamiento. Puede suceder en algún momento. Hasta ahora no fue prioridad.

-Habías arrancado en Super M que fue un concurso que buscaba modelos. Y luego hiciste otros realities como Bailando por un sueño, Masterchef Celebrity y también actuaste. ¿Buscabas tu propio espacio en el medio?

-Los desafíos me gustan mucho. Nunca había querido ser modelo, y menos meterme en un reality de modelos, que en ese momento fue una novedad. Fui a acompañar a una amiga que se había anotado, y la acompañamos con su hermana. La esperamos afuera, en el Hipódromo de Palermo, y en ese momento no había celulares así que necesitábamos entrar para decirle a mi amiga que nos íbamos. Cuando entramos nos sentamos en unas escalinatas y Ricardo Piñeiro me señaló y una persona se acercó a pedirme mi teléfono. Y así se fue dando, mágicamente, Super M y todo lo que sucedió después. En realidad, quería estudiar teatro.

María del Cerro @merydelcerrok

-Ah, ya sabías que querías ser actriz.

-Sí. Toda mi vida fui fanática de todo lo que hacía Cris Morena. Era de las que iba al Gran Rex para ver Chiquititas y soñar con estar sobre el escenario. Por eso, es tan significativa esta vuelta al Gran Rex, porque mis hijas van a estar en la platea mirándome como yo miraba Chiquititas. Ver ahí a mi familia es como verme a mí a esa edad. Muy fuerte. Es el destino. No reniego de nada de lo que hice porque todo me ayudó a sumar herramientas y llegar a donde estoy, y me enseñó algo.

-Sos madrina de un Hogar de niños, ¿cómo llegó eso a tu vida?

-Con Meme somos padrinos del Hogar María del Rosario. Somos muy amigos de quienes son parte del hogar que alberga niños que son hermanos y no separan a las familias. Todos los años, cuando hacen algún evento a beneficio, formamos parte y hacemos la conducción. Siempre que podemos nos gusta dar una mano. Está buenísimo involucrarse porque tenemos llegada a las redes sociales y a un montón de empresas que se puedan sumar a una buena causa que conocemos bien de cerca.

Con su pareja, Meme Bouquet, y sus hijas Cala y Mila Gerardo Viercovich - LA NACION

-Alguna vez contaste que tenés el sueño de recorrer el país con tu familia en motorhome, ¿sigue en pie?

-Sí, y en algún momento se va a dar. Tenemos hasta fotos guardadas de cómo sería el motorhome. Nos encantan las aventuras, y a Mila y a Cala también. Sería increíble hacer la experiencia en familia y compartir desde ese lugar. Me gusta visualizar lo que tengo ganas de que me suceda.