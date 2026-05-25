Pedro Almodóvar fue a ver “en secreto” a Lorena Vega y quedó impactado con su talento

Lorena Vega vive, sin dudas, uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de años de construir un recorrido sólido en teatro, cine y televisión, la actriz alcanzó una popularidad masiva gracias a su papel de psicóloga en Envidiosa y a su participación en En el barro, el spin-off de El marginal. Actualmente protagoniza Sottovoce junto a Adrián Suar, Fernán Mirás y Carla Peterson, una de las grandes apuestas de Calle Corrientes.

En medio de este gran presente, Cecilia Roth contó que fue a verla junto a Pedro Almodóvar y que el cineasta quedó deslumbrado con su trabajo. Según recordó la actriz, el director la definió como “La Chavela Vargas del teatro”.

Lorena Vega cautivó a Pedro Almodovar con su talento Julieta Horak / Netflix, Julieta Horak - Netflix

La revelación salió a la luz en Destellos en la oscuridad, el podcast conducido por Ana Cacopardo. En la última entrega del ciclo, Cecilia Roth y Lorena Vega mantuvieron una extensa charla sobre la cultura, el teatro y sus distintas miradas sobre la vida. Fue en ese contexto que la actriz —considerada una de las grandes musas de Pedro Almodóvar— recordó un episodio particular para destacar el talento de su colega.

En medio de la conversación, Roth sorprendió al revelar una anécdota hasta ahora desconocida. La actriz contó que el director español vio a Vega en La cautiva durante una función en Madrid y quedó impactado por su desempeño.

Lorena Vega en la obra de teatro La Cautiva Carlos Furman

“Todo lo que hace Lore es de una profundidad y de un talento... Me queda corto decir talento”, comenzó diciendo Roth. Y enseguida recordó el momento exacto en el que Almodóvar descubrió a la actriz argentina: “Estaba Pedro Almodóvar en la función. Ellos no lo sabían. Cinco minutos antes de que termine, fue corriendo al camarín a decirle: ‘Vos sos la Chavela Vargas del teatro’”.

La comparación no pasó inadvertida. Chavela Vargas, la legendaria cantante mexicana nacida en Costa Rica, fue una figura profundamente admirada por Almodóvar, quien la convirtió en un símbolo recurrente dentro de su universo cinematográfico. Por eso, la frase elegida por el director español se convirtió en un elogio artístico de enorme peso hacia la artista argentina.

Envidiosa, un éxito que la hizo popular

Lorena Vega como Fernanda durante una sesión de terapia con Griselda Siciliani en su rol de Vicky, la protagonista de Envidiosa Alina Schrwarcz / Netflix - Netflix

En noviembre de 2025, después del estreno de la tercera temporada de Envidiosa, Lorena Vega habló del desafío de haberse convertido en la célebre psicóloga de Vicky, el personaje de Griselda Siciliani y confesó que los fans le suelen pedir que los atienda. “Me piden mucha consulta, eso, por un lado, y lo tomo como una señal de afecto”, contó en diálogo con Dame una señal (Radio del Plata),

Unos meses antes, en una entrevista con LA NACION, Vega reveló que la sorprendió el nivel de popularidad que cobró con su aparición en la comedia: “Nunca había vivido algo así. Yo hago muchas obras de teatro y siento que son materiales súper populares también, que la gente sigue un montón y que generan adhesión. Pero no se puede comparar con una escala como esta, en la que pueden ver la serie en todas partes del mundo, y donde de pronto me escribe gente por las redes para hacerme comentarios y agradecerme. Me escriben de México, de Brasil, me dicen: ‘Acá en Buzios es furor Envidiosa, nos encantan las terapias’. En Madrid también, después alguien me vino a ver al teatro y a la salida me presenta a su hermana y me dice: ‘Vení a Miami que ahí sos famosa, Fernanda es furor’. Me pasan ese tipo de cosas. La verdad es que no había vivido algo así“.

Lorena Vega como La Zurda de En el barro Consuelo Oppizzi / Netflix

Además de ser actriz, Vega se destaca como directora y dramaturga. En teatro, Precoz, Las cautivas, La vida extraordinaria, El picadero y Civilización son algunos de los títulos de los que forma parte. Pero como si fuese poco, el año pasado su nombre también cobró relevancia al aparecer en la serie En el barro (Netflix), la ficción de Sebastián Ortega donde interpreta a La Zurda, una mujer decidida que cumple condena por trata de personas.