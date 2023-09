escuchar

Este fin de semana, Harry Styles no fue noticia ni por su música, ni por interrumpir alguno de sus shows con un anuncio especial, ni por ser descubierto en una nueva cita romántica con la actriz Taylor Russell sino que ocupó los principales portales por una cuestión más frívola: sus abdominales y su físico tonificado . Es que el ex One Direction fue capturado dándose un chapuzón en una pileta pública de Londres y arrasó con todos los suspiros y ¡los flashes!

Con motivo de la gran ola de calor que azota a gran parte de Europa y el Reino Unido, el compositor de “As it was” decidió pasar gran parte del domingo en Hampstead Heath, un parque ubicado al noroeste de Londres. Sin camisa y en un traje de baño verde oscuro, el cantante de 29 años hizo alarde de su torso musculoso y sus más de 50 tatuajes mientras caminaba por el muelle del lugar.

Harry Styles se refrescó del calor en las piletas de Hampstead Heath Mega/The Grosby Group

El cantante llamó la atención no sólo por su torso musculoso sino también por sus tatuajes que ya llegan a 55. El gran diseño de mariposa, las dos golondrinas y el corazón negro en la parte superior de su brazo son en referencia a sus queridos familiares Mega/The Grosby Group

A pesar de ser una pileta, en donde habitan muchos patos y donde hay carteles que advierten sobre la presencia de algas tóxicas, Styles no dudó en zambullirse para refrescarse de las altas temperaturas Mega/The Grosby Group

Luego se zambulló de lleno en el agua y estuvo nadando durante un largo tiempo ante la mirada de los más curiosos. Según los testigos que se encontraban en el lugar, el cantante estaba solo y se quedó durante varias horas disfrutando del día de sol y tratando de hacerle frente a los 33 grados de sensación térmica.

Con un clavado perfecto, Harry demostró sus habilidades acuáticas Mega/The Grosby Group

El ex One Direction está disfrutando de unos días de relax en su tierra natal antes de retomar su agenda laboral Mega/The Grosby Group

El artista se encuentra de vacaciones en la capital londinense después de concluir los conciertos de Love On Tour por el mundo . De hecho, en las últimas semanas se lo ha visto haciendo deporte al aire libre y pasando tiempo con su nueva novia, la actriz Taylor Russell.

No solo sus músculos llamaron la atención de los presentes sino también la gran cantidad de tatuajes que el cantante lleva impresos en su piel. Mientras que la gran mariposa, las dos golondrinas y el corazón negro que tiene en uno de sus brazos están dedicados a sus seres queridos, otros diseños tienen que ver con su postura sobre cuestiones políticas o su costado espiritual.

Nuevo amor

Harry Styles asistió en secreto a la noche de prensa de la obra de Taylor 'The Effect' en el Teatro Nacional de Londres y luego, fue visto muy cerca de la actriz en la fiesta posterior al espectáculo Splash News/The Grosby Group

Después de su mediático romance con Olivia Wilde, Harry Styles parece haber encontrado de nuevo el amor. Esta vez, la elegida es la actriz Taylor Russell, con quien se lo vinculó en junio de este año al salir de un museo en Londres tomados de la mano. Si bien ellos no dijeron nada al respecto, la presencia de la intérprete de Bones and All en uno de sus conciertos en Viena terminaron por confirmar las sospechas.

Camuflada en la carpa técnica del recital, la canadiense no paró de bailar y cantar los hits del ex One Direction durante toda la noche mostrándose como una fanática más. Al otro día, una excursión que los artistas compartieron por la capital austríaca terminó con los rumores.

Ya en tierra londinense, él fue a verla al estreno de The Effect, una obra que se realiza en el Teatro Nacional. Post función, la pareja no dejó de coquetear y hablarse al oído y hasta hubo presentación formal: se los vio hablar con James Corden y su esposa Julia Carey, íntimos amigos del músico.

Harry Styles aprovechó la ocasión para presentarle su nuevo amor a su amigo cercano James Cordon y su esposa Julia Carey. Luego, la pareja se retiró junta en el vehículo del actor Splash News/The Grosby Group

LA NACION

