Hayden Christensen cuenta cómo fue revivir a Darth Vader, los haters, y qué futuro le espera dentro (y fuera) del universo Star Wars

Hayden Christensen no pensó nunca que Darth Vader iba a marcar un quiebre en su vida profesional, e incluso personal. Con poco más de diez años, a comienzos de los noventa, este actor canadiense comenzó una tímida carrera en cine y televisión, marcada más por la constancia que por la popularidad. Sin embargo, todo cambió en 2000, cuando los medios anunciaron que George Lucas lo había elegido para interpretar a un joven Anakin Skywalker, el Jedi destinado a convertirse en Darth Vader.

En 2002, el estreno de Episodio II: El ataque de los clones y su feroz campaña publicitaria hizo de la figura de Christensen una de las más conocidas para el público. Pero pronto, eso que parecía un trampolín, se convirtió en un yunque. Incluso en una época sin redes sociales ni haters anónimos, las voces que se pronunciaban en contra de la actuación de Christensen parecían multiplicarse. Una larga fila de fans y periodistas especializados, en primitivos foros de Internet o en grandes medios por igual, se cansaban de atacar su interpretación del temible villano.

En 2005, la llegada de Episodio III: La venganza de los Sith, para muchos fue la confirmación del terrible error de casting cometido por Lucas, al contar nuevamente con Christensen en el rol de Darth Vader. Pero el tiempo, pareció cambiarlo todo. Su vuelta al papel de Skywalker para la serie Obi-Wan Kenobi fue inesperadamente bien recibido por los fans, algo que sorprendió gratamente a Hayden, como le reconoció a LA NACION en una entrevista mano a mano.

Hayden Christensen

-Cuando los fans se enteraron que ibas a ser Darth Vader nuevamente, todos estaban muy entusiasmados. Sos Darth Vader para muchas generaciones, ¿sentís esta vuelta como una especie de venganza? ¿Esta es la venganza de Hayden?

–La devolución que recibí en mi vuelta a Star Wars fue muy cálida. Este es un personaje que me importa mucho, y siendo yo mismo un fan de Star Wars, estoy muy emocionado por volver a ser nuevamente parte de este mundo.

-Durante todos estos años en los que vos creciste, ¿empezaste a ver a Anakin de un modo distinto, quizás empatizando con él de un modo diferente?

–Sí, yo siempre empaticé con Anakin. Creo que eso es en parte lo que hace a este personaje tan atractivo. Su descenso hacia el lado oscuro, y el modo en el que George Lucas trazó su camino, fue muy entendible desde mi punto de vista. Es un personaje muy interesante sobre el cual reflexionar, con respecto al bien y el mal, el destino y el libre albedrío. Hay mucho material ahí.

LONDRES, INGLATERRA - 12 DE MAYO: Hayden Christensen y Ewan McGregor posan en una sesión fotográfica para "Obi-Wan Kenobi" de Disney en el Corinthia Hotel London el 12 de mayo de 2022 en Londres, Inglaterra. (Foto de David M. Benett/Dave Benett/WireImage) David M. Benett - WireImage

Durante los años posStar Wars, Hayden no terminó de encontrar su lugar dentro de la industria. Su camino profesional lo llevó a componer un personaje basado en Bob Dylan, en el film Factory Girl, a pasear por el cine de aventuras con Jumper, o por fallidos proyectos como Awake, en donde trabajó junto a Jessica Alba. Pero su figura no parecía despegar, y poco a poco, los protagónicos se convirtieron en cosa del pasado. Aunque nunca dejó de actuar, los proyectos eran más pequeños, y en 2008 se instaló muy lejos de Hollywood, en una zona rural de Canadá. A partir de ese momento, Hayden se limitaba a colaborar en títulos de bajo calibre, en los que las grandes estrellas parecían un sueño lejano. De ese modo, la serie Obi-Wan Kenobi no solo le significa volver a un mundo que lo vio nacer, sino también trabajar nuevamente codo a codo, con uno de los actores más prestigiosos de la industria.

-Quisiera preguntarte por tu reencuentro con Ewan McGregor, ¿cómo fue volverlo a ver?

-Fue maravilloso. Ewan y yo nos hicimos muy amigos durante la filmación de las precuelas, y hacía mucho que no lo veía. Por eso, tener la posibilidad de volver e interpretar a estos personajes opuestos, fue una oportunidad increíble . Y creo que los dos estamos muy agradecidos por ella.

-¿Qué fue lo que más disfrutaste y lo que más sufriste de este nuevo rodaje en el mundo Star Wars?

-Disfruté absolutamente todo, realmente. Y si hubo algún momento de sufrimiento, fue por una buena causa. El solo hecho de volver y poder actuar en este universo nuevamente, es algo muy emocionante.

-¿Al momento de interpretar nuevamente a Vader, volviste a ver Episodio II y Episodio III?

-Desde luego. Volví a ver esos films, y traté de familiarizarme con el personaje todo lo posible. Sentí que era mi responsabilidad para con el personaje. Él es alguien a quien conozco mucho, y con el que pasé mucho tiempo en el pasado, y gracias a eso es que el proceso no fue difícil para mí.

-¿Cuál pensás que es el corazón de esta nueva ficción?

-En muchos sentidos, esta historia gira alrededor de personajes reconciliándose con su pasado, y ese es un concepto muy poderoso. No quiero adelantar nada, pero creo que puedo decir eso, y que me emociona mucho que los fans puedan ver esta nueva historia.

Hayden Christensen en una foto tomada durante el rodaje de Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith |

El futuro se presenta como un gran interrogante para Hayden Christensen. Ser nuevamente Anakin Skywalker, esta vez con el apoyo de los fans, le permitirá regresar a ese personaje que tanto significa en su vida. Y debido a eso, es que este proyecto no deja de sentirse como una segunda oportunidad, para encontrar un camino más afín a su búsqueda como actor. Por ese motivo, le resulta imposible no hacer un balance personal, contemplando a Darth Vader como una puerta abierta que quizá, esté ligada a su carrera durante muchos años más.

-¿Te entusiasmaría la posibilidad de protagonizar una ficción centrada en Darth Vader?

-Bueno, no puedo hablar de proyectos futuros, más allá de Obi-Wan Kenobi. Pero este es un gran personaje, y si la oportunidad se presentara, me gustaría continuar interpretándolo.

-¿Estás familiarizado con los dibujos animados de Star Wars? Porque en esas series, el personaje de Anakin es importante.

-Realmente disfruté el mundo que Dave Filoni y su equipo crearon para la serie animada, y ellos exploraron mucho la relación que tiene Anakin con Obi-Wan. Para mí fue muy informativo ver esas historias, y pensar cómo podían afectar mi interpretación, porque a un nivel inconsciente, creo que lo hicieron.

-¿Qué sentís que le diste a Anakin, pero más importante aún, qué pensás que Anakin te dio a vos?

-Creo que nos dimos muchas cosas el uno al otro. Anakin me dio mucho; mi rol en esta franquicia y la posibilidad de interpretarlo, fue muy significativo para mí. Y a Anakin le di todo lo que pude. Yo crecí jugando hockey sobre hielo, y una de las cosas que mi padre solía decirme, era que “una vez que rompiera el hielo, debía dejarlo todo”. Esa fue siempre mi filosofía para todo, y la apliqué especialmente en lo referido a este personaje.

Los primeros dos episodios de Obi Wan Kenobi se estrenan el viernes 27, por Disney+