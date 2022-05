Stranger Things: todo lo que tenés que saber de la cuarta temporada, la más oscura y terrorífica de la serie de Netflix

El portal abierto hacia el Otro Lado, una dimensión espejo poblada de monstruos. Laboratorios secretos donde se llevan adelante experimentos con niños y adolescentes. Una base militar rusa, operando a escondidas en el territorio norteamericano durante la Guerra Fría. Chicos que desaparecen, jóvenes con superpoderes, personas que mueren de manera horrible. Apenas un punteo de las cosas extrañas que sucedieron en el tranquilo pueblito de Hawkins, nada del otro mundo si uno lo compara con lo que va a pasar en la cuarta temporada de Stranger Things, la serie bandera de Netflix, que desembarca en la plataforma el 27 de mayo.

“Esta vez, revelaremos los secretos más importantes sobre la mitología del show -adelantaron los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de este nostálgico entramado ochentoso entre la ciencia-ficción de Steven Spielberg y el terror de Stephen King-. Vamos a aprender un montón sobre el Otro Lado y la naturaleza de la maldad que se ha estado cebando sobre los habitantes de Hawkins durante años. Es mucho lo que tenemos que contar; y no nos vamos a guardar nada”. Por eso, esta temporada suma cinco horas más de duración que las anteriores, divididas en nueve episodios de más de sesenta minutos cada uno. Que podrán verse en dos tandas: los primeros siete, desde este viernes 27; y los dos últimos, el 1º de julio.

La historia arranca seis meses después del final de la tercera temporada. Estamos en 1986 y, por primera vez, los protagonistas principales se encuentran separados. Joyce Byers (Winona Ryder), sus hijos Will y Jonathan (Noah Schnapp y Charlie Heaton), junto con Once (Millie Bobby Brown), se mudaron a California. El resto de los chicos se quedó en Hawkins, con Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McGaughlin) y Max (Sadie Sink) empezando la escuela secundaria; Nancy (Natalia Dyer) a cargo del diario estudiantil del pueblo; y Steve y Robin (Joe Keery y Maya Hawke) trabajando en un videoclub. Sin que nadie sepa cómo, porque todos lo creen muerto, el policía Jim Hopper (David Harbour) aparece en una cárcel soviética de alta seguridad, en la remota Kamchatka.

Las referencias a clásicos del terror más adolescente abundan en la nueva temporada de Stranger Things NETFLIX

Tiempos oscuros

“Esta va a ser la temporada más oscura de toda la serie -aseguran los Duffer-, porque elabora el horror desde otro lugar, más cercano al del cine de terror adolescente. Si al principio las referencias pasaban por la aventura de Los Goonies y Cuenta conmigo, ahora vamos por el lado macabro de la saga de Freddy Krueger, con un monstruo de aspecto humanoide que sigue la línea de los clásicos asesinos seriales sobrenaturales”. Se trata de un ser diabólico relacionado con la casa de la familia Creel, abandonada desde que en la década del 50 Victor Creel (interpretado por Robert Englund, el Freddie Krueger original) asesinara salvajemente a su esposa e hijos. Internado en un hospital psiquiátrico, la perturbada mente de Victor podría guardar la clave que permita entender la relación que une a Hawkins con el Otro Lado.

“No es el tipo de terror al que estábamos acostumbrados –dice Millie Bobby Brown–. Sigue siendo sangriento, espantoso y bastante gráfico, pero definitivamente pasa a otro nivel”. Abierto a una lectura existencialista y metafísica, más cercana al universo de Clive Barker (Hellraiser) que al de Stephen King. Y que al mismo tiempo funciona como reflejo psicológico de los miedos adolescentes. “Los chicos no sólo han crecido, sino que han cambiado –explica Noah Schnapp–. Pasaron por muchas situaciones de alto riesgo, de tanta presión, que ya no son chicos ‘normales’”. Están capacitados para enfrentar demonios interdimensionales, pero siguen teniendo dudas a la hora de relacionarse con sus pares, enfrentar el bullying y abrirse a nuevos grupos de pertenencia.

Once, sin sus poderes y haciéndose llamar Jane, la pasa realmente mal en su primer año de secundaria y lejos de sus amigos NETFLIX

En este sentido, una de las principales líneas argumentales sigue a Once, la joven que perdió sus poderes psicokinéticos en el final de la anterior temporada, revisando los hechos más traumáticos de su pasado. “Llegó el tiempo de las explicaciones –cuenta Millie Bobby Brown–. Empiezan a responderse todas las preguntas que puedan tener sobre la historia de Once, lo cual era necesario. Siento que los superpoderes siempre la eclipsaron como persona y, en verdad, aprecio que los Duffer se los hayan quitado. Son su cualidad más preciada, de la que es tan dependiente. ¿A dónde la lleva no tenerlos? Profundizaremos en su bienestar emocional, vamos a descubrir quién es ella en realidad”.

Otro que intentará purgar sus demonios íntimos es el policía Jim Hopper, presuntamente fallecido, aislado y prisionero en un campo ruso. “Si bien realmente no ha muerto, en cierto sentido sí ha muerto, porque una parte de él ya no está –confió David Harbour a LA NACION–. Y vamos a verlo resucitado como una persona distinta a la que fue. Ahora es un hombre brutal que tiene que hacer cosas brutales para salir de un entorno brutal. Con suerte, podrá expulsar estos oscuros secretos que lo perseguían y lo hacían sentir como una persona hechizada, maldita”.

El principio del fin

Por cuestiones relacionadas con la pandemia, Stranger Things 4 llega dos años después de lo esperado. Durante el aislamiento, los Duffer aprovecharon para avanzar en lo que será la quinta y última temporada de la serie. “Tuvimos mucho tiempo para trabajar el final que se viene -sentenciaron-, lo cual nos hizo modificar algunas cosas de la cuarta temporada, porque vislumbramos hacia dónde queríamos y debíamos ir. Básicamente, es el mismo cierre que habíamos imaginado cuando arrancamos, pero evolucionado por el desarrollo que alcanzaron los personajes. Podemos decir que quedó mucho más rico, complejo e interesante que antes. De acá a que lo filmemos algo puede cambiar, pero no tanto. Llegamos a uno de esos finales que se siente redondo y correcto. Y también inevitable, porque no todos los que estuvieron van a estar ahí”.

La atribulada Joyce consigue un nuevo trabajo vendiendo enciclopedias, mientras busca a Hopper, convencida de que no ha muerto Courtesy of Netflix - Netflix

Quién es quién en la serie

Joyce Byers (Winona Ryder): Madre de Jonathan y Will, verdadera fuerza motora de la saga después de la desaparición de su hijo menor. Decidida y algo embrollada, supo hacerle frente a todas las amenazas sobrenaturales de Hawkins. Enamorada de Jim Hopper, lo vio morir para salvar a los suyos del Otro Lado. Tomando la tutela legal de Once, se mudó con su familia a California para dejar atrás tanta pesadilla.

Jim Hopper (David Harbour): jefe de policía de Hawkins. Empezó la serie intentando exorcizar con alcohol y pastillas la prematura muerte de su hija y el colapso de su matrimonio. Y con el paso del tiempo, terminó enamorándose de Joyce Byers y adoptando legalmente a Once. Sobre el final de la tercera temporada, se sacrificó para cerrar el portal al Otro Lado. Pero, no se sabe cómo, apareció preso en una cárcel de alta seguridad rusa.

Se espera que Hopper vuelva muy cambiado, y no solo físicamente, de su inexplicable arribo en la Unión Soviética NETFLIX

Once (Millie Bobby Brown): quien abrió el portal entre Hawkins y el Otro Lado es esta adolescente con capacidades telepáticas y psicokinéticas, quien fue víctima de los experimentos secretos que realizaban en el laboratorio de Hawkins. Amiga de Will Byers, Mike Wheeler, Dustin Henderson y Lucas Sinclair, fue adoptada legalmente por Jim Hopper. Sobre el final de la temporada anterior, perdió sus poderes y se mudó a California con la familia Byers. Está enamorada de Mike.

Mike Wheeler (Finn Wolfhard): la primera persona en empatizar con Once, es también quién más se encarga de mantener unido al grupo de nerds que forma con Will, Dustin y Lucas, aunque a veces no se note. Es el hermano menor de Nancy y está enamorado de Once.

Dustin Henderson (Gaten Matarazzo): el alma del grupo de chicos protagonistas, gran amigo de Will, Mike y Lucas, es también el genio científico del equipo. Con el correr de las aventuras, ha forjado una relación de amistad y camaradería muy especial con Steve Harrington.

Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin): hábil en el uso de la hondera, fue mucho más escéptico que Mike, Dustin y Will al momento de conocer a Once. Con capacidades tácticas, se muestra muy preocupado por pertenecer al equipo de básquet de la secundaria. Es el hermano mayor de Erica y está enamorado de Max Mayfield.

Will Byers (Noah Schnapp): cuarta pata del grupo de amigos inseparables conformado por Mike, Dustin y Lucas, es el que peor la ha pasado en Stranger Things. Fue perseguido por un Demogorgón, hecho cautivo en el Otro Lado y poseído por el Desollamentes. Hijo de Joyce y hermano menor de Jonathan, se mudó con su familia a California para escapar de la maldición de Hawkins.

Steve Harrington (Joe Keery): uno de los alumnos más “populares” de la secundaria de Hawkins, estereotipo del galancito canchero. A partir de la segunda temporada, su actitud cambia y se transforma en una especie de hermano mayor para Dustin Henderson, a quien cuida y aconseja. Está enamorado de su gran amiga Robin Buckley, pero no es correspondido.

Nancy (Natalia Dyer), flamante estudiante de periodismo, continúa aprendiendo el oficio a través de la investigación de un crimen que dispara los hechos de esta nueva temporada NETFLIX

Nancy Wheeler (Natalia Dyer): hermana mayor de Mike, sumamente resolutiva y proactiva, funciona como eje moral de la serie. Periodista de vocación, siendo pasante en el Hawkins Post sufrió el acoso sexista de sus superiores varones. Actualmente dirige el periódico estudiantil del pueblo. Está enamorada de Jonathan Byers.

Jonathan Byers (Charlie Heaton): hijo de Joyce y hermano mayor de Will. Bastante callado, algo tímido y con vocación de fotorreportero. Se mudó con su familia a California; y la distancia está arruinando su relación sentimental con Nancy.

Sadie Sink, la gran revelación del elenco, como Max Mayfield NETFLIX

Maxine “Max” Mayfield (Sadie Sink): fanática del skate y gran jugadora de videogames, se hace muy amiga de Once. Está enamorada de Lucas Sinclair. Se siente culpable por la muerte de su hermanastro mayor, Billy, adolescente poseído y asesinado por las criaturas del Otro Lado.

Robin Buckley (Maya Hawke): valiente y decidida compañera de trabajo de Steve Harrington. Oculta su lesbianismo (estamos en los ‘80) bajo una fachada de autosuficiencia y sarcasmo.

Erica Sinclair (Priah Ferguson): hermana menor de Lucas. Tan inteligente como malhablada, es una nerd hecha y derecha que comparte las peligrosas aventuras del grupo protagónico de adolescentes.

Murray Bauman (Brett Gelman): experiodista, investigador privado y teórico especializado en la paranoia conspirativa. Casi nadie lo toma en serio, algo que cambiará a partir de los nuevos episodios.

Robert Englund, el Freddy Krueger original, interpreta a Victor Creel, asesino de su familia que puede tener las claves para entender la naturaleza del Otro Lado. Netflix

Además, la cuarta temporada de Stranger Things incorpora una serie de nuevos personajes. Los más importantes son Argyle (Eduardo Franco), nuevo amigo de Jonathan que ocupa su tiempo repartiendo pizza y fumando marihuana; Eddie Munson (Joseph Quinn), fan del heavy metal ochentoso y director del club de jugadores de rol de la secundaria de Hawkins; Sullivan (Sherman Augustus), líder de las Fuerzas Armadas estadounidenses que persigue a Once; Jason Carver (Mason Dye), carismático líder deportivo de Hawkins que encabezará una verdadera caza de brujas contra los jugadores de rol; Dimitri (Tom Wlaschiha), guardia de la prisión rusa donde está detenido Hopper; y Victor Creel (Robert Englund), hombre perturbado e intimidante que fue internado en un hospital psiquiátrico tras cometer un terrible asesinato en los años 50.

Portada del cómic Stranger Things: Kamchatka Nº 1, precuela oficial de la cuarta temporada de la serie. Ilustración de Marc Aspinall. Netflix

Stranger Things ataca Kamchatka

Una de las incógnitas que dejó el final de la tercera temporada de Stranger Things es la presencia de un Demogorgón en la cárcel de alta seguridad rusa de Kamchatka, la misma en la que un “resucitado” Jim Hopper se encuentra atrapado. ¿Cómo llegó a la Unión Soviética este depredador del Otro Lado? ¿Qué planes tiene el Ejército Rojo para semejante monstruo?

Las respuestas que no entregue la serie habrá que buscarlas en Stranger Things: Kamchatka, cómic de cuatro entregas que funciona como precuela oficial de la nueva temporada. A cargo de Michael Moresi (guion) y Todor Hristov (dibujos), la historia sigue los pasos del Dr. Boris Orlov, secuestrado por el Kremlin para que descubra cómo hacer del Demogorgon una poderosa arma de destrucción masiva con la que sojuzgar a los EE.UU. y al mundo entero. Corriendo contrarreloj, un exagente de la KGB conocido como Mr. Frost deberá rescatar al científico, resguardar la vida de sus hijos, cerrar viejas heridas personales e infringirle una grave derrota al régimen comunista.

Publicado por Dark Horse Comics, el primer número de Stranger Things: Kamchatka salió a la venta en los EE.UU. en marzo. El final de la historieta verá la luz a fin de junio, días antes de que los dos últimos episodios de la cuarta temporada se estrenen en Netflix.