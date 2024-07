Hillbilly, una elegía rural: la película que cuenta la historia del candidato a vicepresidente de Donald Trump

Escuchar

Luego de que este lunes Donald Trump anunciara a J.D. Vance como su compañero de fórmula y candidato a vicepresidente, la película basada en sus memorias, Hillbilly, una elegía rural, obtuvo un 1179% más de espectadores en Netflix .

El largometraje estrenado en 2020 para la plataforma , que se basa en el libro escrito por el actual candidato, fue visto durante 19,2 millones de minutos el lunes . La curiosidad por la misma había comenzado el domingo, en donde fue reproducida durante 1,5 millones de minutos luego de que el rumor sobre la candidatura de Vance comenzara a sonar muy fuerte. Se estima que un total de 163.836 espectadores acudieron a Netflix para ver el film en el día de ayer.

Tras su lanzamiento en 2016, las memorias de Vance fueron ampliamente debatidas por dar contexto a la razón por la que los votantes blancos de clase trabajadora se han sentido atraídos por Trump. La película se estrenó en Netflix en noviembre de 2020 después de un pase limitado en cines y recibió críticas negativas. Este film sobre un grupo familiar de clase trabajadora en decadencia, en los Estados Unidos, está basado en el libro de homónimo con el que el político obtuvo el Audie Award for Non-Fiction.

La revista Variety escribió que la interpretación de Gabriel Basso, quien se puso en la piel de Vance, era “tan agradablemente sana que el destino de su alma nunca parece estar en juego. Puede que su pueblo esté atormentado por los demonios de los Apalaches, pero él parece un yuppie cuya vida se ha reducido a eso: ¿se interpondrán esos demonios en mi carrera? No, si él no se lo permite. Eso no es drama, es terapia para sentirse bien”.

Hillbilly, una elegía rural fue dirigida por Ron Howard. Además de Basso, el reparto incluye a Amy Adams, Glenn Close, Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins y Owen Asztalos. Los personajes de madre e hija, interpretados por Close y Adams en el film, son dos de las hillbillies del título. Con ese término peyorativo se alude a los habitantes de la cordillera de los Apalaches, empobrecidos y castigados durante decenios y que encontraron cierto reconocimiento durante la presidencia de Trump.

J.D. Vance

Vance nació y creció en Middletown, una ciudad ubicada en el condado de Butler, Ohio, que se caracterizó por su progreso industrial y que fue próspera, sin embargo, con el tiempo, muchos de los buenos empleos desaparecieron y la familia del ahora candidato a la vicepresidencia sufrió las consecuencias.

“En casa y en la escuela, la turbulencia era algo habitual. Su abuela, llamada Mamaw, fue su salvación. Su amor y disciplina lo mantuvieron en el buen camino”, relata su biografía para describir sus orígenes. En el mismo se explica que era una demócrata ‘blue dog’, que poseía 19 pistolas y cultivaba una profunda fe cristiana. La mujer, que lo cuidó en su infancia, murió en 2005, poco después de que Vance se enlistara en el Cuerpo de Marines.

Vance fue elegido senador de los Estados Unidos, por el estado de Ohio, en 2022 y asumió el cargo el 3 de enero de 2023. Sirvió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos en la guerra de Irak y luego se graduó en la Universidad Estatal de Ohio y en la Facultad de Derecho de Yale.

Tras el éxito de su libro, se convirtió en un conocido comentarista en las cadenas de televisión que defendía a la clase trabajadora estadounidense. Regresó a Ohio en 2017 para iniciar una empresa con sede en Cincinnati que se centraba en hacer crecer emprendimientos que generaran empleos bien remunerados. Vance actualmente vive en Ohio con su esposa, de nombre Usha y sus tres hijos.

