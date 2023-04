Hugh Jackman se somete a dos nuevas intervenciones y hace un vehemente pedido a sus fans

escuchar

Hugh Jackman anunció que se sometió a dos nuevas biopsias en la nariz ante el riesgo de padecer un carcinoma de células basales, una forma de cáncer de piel que lo persigue desde hace años. Desde 2013, el protagonista de la saga X-Men se ha sometido a seis intervenciones quirúrgicas de este mismo tipo. La mayoría de las operaciones han sido en la nariz, como en esta ocasión, precisamente la parte más expuesta del cuerpo a los rayos del sol.

En un video publicado en su cuenta en Instagram, el actor de 54 años aparece con un pequeño apósito en la nariz y en él explica que acudió recientemente al médico, quien detectó dos pequeños puntos que “podrían o no” ser células basales y por eso se sometió de nuevo a las pruebas. “Lo sabré dentro de dos o tres días y se los haré saber”, precisó el actor a sus más de 31,1 millones de seguidores en esta red social. Un video que también se animó a hacer por ser él mismo quien cuente las novedades sobre su salud, antes de que alguien lo vea por la calle o pueda elucubrar sobre qué le pasa en la nariz.

Hugh Jackman siempre se mostró abierto a hablar sobre su enfermedad y por ello ha ido publicando en sus redes sociales las fotos y los videos tras sus distintas operaciones para concientizar sobre la importancia de hacerse revisiones médicas y también sobre la importancia de usar cremas de protección solar, especialmente las de pantalla total. “La gente puede aprender de esto. Yo era un tipo normal australiano, con padres ingleses, o sea que la genética no era genial, pero iba a la playa sin protección solar y todas las cosas que me han pasado a mí son daños de hace 25 o 30 años. He tenido cinco o seis episodios y tendré más. Ninguno pone en peligro mi vida, pero tengo que hacer revisiones cada tres meses. Pienso que los jóvenes deben saberlo. Si ven que Wolverine lleva protección solar, ellos también se la ponen”, explicaba en una entrevista a la revista Icon en diciembre de 2017, año que tuvo la sexta intervención.

Jackman, quien actualmente se prepara para encarnar en el film Deadpool 3 de nuevo a Wolverine, personaje de la saga cinematográfica X-Men, quiso aprovechar el anuncio de su nueva intervención para hacer un alegato, otra vez, en favor del uso de cremas solares. “El verano está llegando en el hemisferio norte. Por favor, usar protector solar. No importa cuánto quieran lucir un bronceado. Créanme”, remarcó el australiano. “Sé que me escucharon hablar sobre mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si le recuerda a una sola persona ponerse protector solar con un SPF alto, entonces estoy feliz”, dice el mensaje con el que acompaña el video el ganador de un Globo de Oro por su papel en Los miserables (2012).

Hugh Jackman junto a su esposa, Deborra-Lee Furness

Australia es el país del mundo en donde su población registra un mayor número de cáncer de piel, dos de cada tres personas presentan este tipo de patología, según la ONG Skin Check Champions. Este carcinoma, que suele aparecer como un bulto ligeramente transparente en la cabeza o el cuello, y se cree que se produce por una exposición prolongada a los rayos ultravioleta, es en el mundo de los cánceres de piel “el menos peligroso” y de mejor pronóstico, según cuenta en el mismo video el artista.

Esta enfermedad ha marcado tanto al actor, casado desde hace 27 años con Deborra-Lee Furness y con dos hijos, Oscar y Ava, de 22 y 17 años, que en 2015 Jackman se animó a lanzar su propia marca de crema solar de factor 50 para niños, Pure Sun Defense. “Siempre es un poco impactante escuchar la palabra ‘cáncer’”, aseguró el intérprete en 2015 a la revista People. “Estaba tratando de mantener la calma al respecto, pero no fue hasta que el médico Michael Albom [su cirujano] me explicó que era lo que tenía cuando me calmé, ya que era el tipo de cáncer de piel que querés tener cuando te lo diagnostican”, añadió el protagonista de Van Helsing.

EL PAIS