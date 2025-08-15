Icono sexual, amante de los perros y fan de River: quién es Karen Reichardt, potencial candidata a diputada de LLA

Un fuerte rumor comenzó a sonar este jueves: una rubia despampanante, ícono sexual de finales del siglo pasado, podría quedarse con el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, encabezada por José Luis Espert. Se trata de Karen Reichardt, quien saltó a la fama por ser una chica “cola less” y participar de ciclos televisivos como Peor es nada y Brigada Cola.

Actualmente, la exvedette conduce su propio programa en la Televisión Pública, Amores Perros. El ciclo, que se emite los sábados de 13 a 15, desembarcó en el canal estatal el 12 de abril, y en 2015 se había emitido por América TV. Según explica la gacetilla oficial, con su programa, Reichardt “busca generar conciencia sobre el buen trato a los animales promoviendo la adopción responsable”.

En 2015, la exmodelo y conductora le explicaba a LA NACION: “Siempre me gustaron los animales. Y el programa me volvió más consciente, aun cuando siempre estuve muy comprometida con la causa del proteccionismo. Es un trabajo de hormiga esto de ir despertando conciencias. Pero a mí el camino de hormiga nunca me asustó; cuando hice Fanáticas, parecía imposible que las mujeres hablaran de fútbol, pero saqué el programa y estuvo siete años al aire. Los desafíos siempre me gustaron“.

Fanáticas fue un programa televisivo donde un grupo de mujeres analizaban instancias del torneo de fútbol local. Reichardt, fanática confesa de River Plate, era conductora del ciclo, pero su recorrido en los medios había comenzado mucho antes.

A finales de los años ochenta, Raúl Portal conducía NotiDormi, un programa que se emitía en vivo por ATC de lunes a viernes, pasada la medianoche. A pesar del horario, el ciclo se convirtió en un éxito, y noche a noche decenas de personas de todas las edades poblaban las gradas del estudio.

Reichardt fue una de esas personas que se acercó al canal para presenciar el programa. “Me sacaste de una tribuna, en NotiDormi, donde yo tenía mi entrada para ir y de golpe me señalaste y me hiciste bajar a mandar un beso a un televidente“, recordó la misma exvedette en su cuenta de Instagram, en un emotivo mensaje de despedida a Portal, fallecido en 2020.

“Ahí comencé. Fue la primera vez que estaba en la televisión. Me elegiste y ese fue el comienzo de muchos programas juntos. Gracias por tu generosidad y la de tu familia. Siempre me trataron muy bien. Cuando estuve enferma en Mar del Plata, me acompañaron y me cuidaron hasta que pude sentirme mejor. Fue una hermosa convivencia con vos y con Lucía", agregó.

De allí pasó inmediatamente a formar parte de un programa de verano, conducido por el hijo del creador de Semanario Insólito, Gastón Portal. Eran tiempos en los que la “cola less” marcaba tendencia y generaba tanta polémica como fascinación. Y entonces, se decidió darle un papel protagónico dentro del programa, con un juego en que la gente debía elegir entre una decena de chicas que se encontraban dándole la espalda a la cámara. Si elegían a la “correcta”, se llevaban un premio. Reichardt formaba parte de ese plantel femenino, y con el correr de las semanas fue ganando protagonismo, al tiempo que se confirmaba su romance con el conductor.

Cuando Jorge Guinzburg la convocó para formar parte del elenco femenino, junto a Marixa Balli y María Fernanda Callejón entre otras, del ciclo Peor es Nada, Reichardt ya era conocida por buena parte del público por su nombre de pila.

En el recordado programa de Canal 13, pudo demostrar su desenfado y su frescura para la actuación. Su popularidad seguía en aumento y la revista Playboy la convocó junto a Callejón para protagonizar una producción de fotos que remitía, en cierta manera, a la dupla de “rubia y morocha” que en la pantalla grande habían formado años atrás Susana Giménez y Moria Casán primero, y Susana Traverso y Luisa Albinoni después.

Ese mismo año, se cruzó de pantalla y se sumó al elenco de Brigada Cola, el programa que parodiaba a Brigada A, y que protagonizaban en Telefe Emilio Disi, Guillermo Francella, Gino Renni, Florencia Canale, Mónica Guido y Raquel Mancini.

Luego, formaría parte del elenco de varias obras picarescas con títulos como Chupame los huesitos, filmaría con Tristán Tachero nocturno (1993) y participaría de Pasión de multitudes (1995), junto a Luis Luque, Edward Nutkiewitz, Judith Gabbani y Silvia Peyrou.

“Lo viví con mucha normalidad. Viendo ahora el fenómeno de las redes sociales, las cosas que te puede poner un admirador de toda la vida... Capaz que me doy cuenta ahora. En ese momento no dimensionaba lo que estaba pasando. Jamás me la creí”, le contaba la conductora a este medio hace algún tiempo. En esa misma entrevista, aseguraba que no se arrepentía de ninguno de sus trabajos; “Al contrario. Capaz que en su momento tendría que haber sido un poquito más osada”.

Si bien se mantuvo siempre alejada de los escándalos, en 2014 se sumó a las voces que denunciaron a Tristán por haber tenido comportamientos inapropiados, “La pasé horrible. En Tachero nocturno teníamos escenas donde él estaba cerca y… ¡Me volvía loca! Yo era muy chica; no era boluda, pero me faltaba todo un camino", le contó a Intrusos.

Mientras filmaban, los dos protagonizaban por las noches una obra teatral y, según su testimonio, allí la situación se ponía más complicada. “Me pegó arriba del escenario”, aseguró.

Después de un bache, decidió volver a los medios con un nuevo rol y otro perfil. Su reinvención como moderadora de periodistas y comentaristas deportivas fue un éxito. Fanáticas estuvo al aire durante siete años. “Recuerdo el programa con mucho cariño. Fue un éxito, llegamos a estar nominadas al Martín Fierro. Fue un enorme placer, siete años haciendo ese programa en vivo... Lo disfruté muchísimo. Además, amo el fútbol y hoy lo sigo disfrutando desde otro lugar, aunque siempre está latente la posibilidad de volver", contaba.

En los últimos tiempos, formó parte de varios programas, con el rol de panelista especializada en fútbol, y en 2015 su amor por los animales la llevó a encarar dos nuevos proyectos: la creación de una marca de ropa para perros y la conducción del programa con el que este año desembarcó en el canal estatal.

Que buena onda en Amores perros de 13 a 15 hs x @TV_Publica gracias a todas las marcas q nos acompañaban y hacen posible el programa !!!! pic.twitter.com/ngAQp4okSw — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) August 9, 2025

Si bien desde el comienzo del mandato de Milei Reichardt comparte en sus redes sociales mensajes de apoyo al presidente y a otros referentes de La Libertad Avanza, en el último tiempo, los mensajes referidos a la política que la exvedette publica en X tienen un tema casi excluyente: las próximas elecciones de medio término, sobre todo en terreno bonaerense.

Importante que son las elecciones del 7 de septiembre! Bonaerenses despierten 🦁. #LLA pic.twitter.com/1qIFEZcSsb — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) August 6, 2025

Reichardt es madre de dos hijos, Martina y Juan Marcos, pero no hay registro de ellos en sus redes sociales. “Es una decisión que tomamos. A mi exmarido no le gusta que los muestre y, aparte, a ellos tampoco les copa aparecer. Mi hijo varón capaz cuando vamos a la cancha o algo, se saca una foto conmigo y la subo”, explicó hace algún tiempo.