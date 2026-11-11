Iliana Calabró saludó a su novio por su cumpleaños en medio de su prolongada internación

Con un emotivo video, Iliana Calabró saludó a su novio, Luis Alberto De Stefano, en el día de su cumpleaños. A través de imágenes de distintos momentos compartidos juntos, la actriz expresó su amor al empresario, quien permanece internado por complicaciones de salud.

“Feliz cumpleaños, Luis”, escribió la artista en sus historias de Instagram junto a distintas fotografías de viajes, eventos y momentos de ocio vividos por la pareja. La canción “Un año más de vida”, del cantautor peruano Braulio, fue el tema elegido por Calabró para musicalizar la publicación.

Iliana Calabró celebró el cumpleaños de su novio

De Stefano atraviesa el tercer mes de una internación que comenzó a principios de agosto, cuando sufrió una descompensación respiratoria que derivó en un cuadro de neumonía grave. Aunque ya superó la etapa más crítica, continúa con un proceso de recuperación y rehabilitación.

El empresario, que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fue en ese momento ingresado en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, en Palermo. Su estado llegó a ser delicado y, durante los primeros días, permaneció intubado mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarlo.

Con el correr de los días, logró superar la etapa más delicada, aunque las complicaciones respiratorias y el tiempo que lleva internado hicieron que su recuperación requiriera una rehabilitación gradual.

Calabró y el empresario iniciaron su noviazgo en 2023 GViercovich

Semanas atrás, Calabró habló sobre su evolución y explicó que, aunque logró superar la etapa más crítica, todavía necesita tiempo para recuperarse por completo.

“Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso”, explicó la actriz en diálogo con el programa Infama (América TV).

En esa misma oportunidad, se refirió a las dificultades que implica permanecer tanto tiempo internado y contó que uno de los principales obstáculos para su pareja es la ansiedad por regresar a su casa. “Lo que le falta es paciencia porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura”, expresó.

La artista también recordó el temor que sintieron sus seres queridos durante los momentos más delicados del cuadro respiratorio. “Todos nos asustamos. Estuvo ahí, al borde, y todavía no es del todo consciente de todo lo que pasó”, manifestaba sobre la gravedad de su cuadro.

Tiempo atrás, al referirse a la situación que atravesó su novio, Calabró había utilizado una frase que resumía la magnitud de la preocupación familiar: “Estuvo a un paso de pasar al otro lado”.

Además, la actriz habló sobre los antecedentes de salud de De Stefano y explicó que su diagnóstico de EPOC, sumado a su historial como fumador, habría influido en las complicaciones respiratorias. “Costaba mucho que dejase de fumar”, comentó al recordar las dificultades que había tenido su pareja para abandonar ese hábito.

La historia de amor entre Iliana Calabró y Luis Alberto De Stefano comenzó en 2023 y, desde entonces, la pareja construyó una relación que avanzó rápidamente. Apenas dos meses después de iniciar el noviazgo, decidieron dar el paso y formalizar su convivencia.

A lo largo de estos años compartieron viajes, celebraciones y distintos momentos de su vida cotidiana, muchos de los cuales quedaron registrados en las redes sociales de ambos a través de distintas publicaciones.