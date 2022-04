Insólita revelación: Ben Affleck le pidió matrimonio a Jennifer Lopez en el baño

Jennifer Lopez reveló el insólito lugar que eligió Ben Affleck para proponerle matrimonio por segunda vez, 20 años después del primer compromiso que tuvieron. En uno de los newsletter que le manda a sus seguidores, la artista relató como fue que su novio le pidió que se casara con él mientras ella estaba tomando un baño de espuma.

“ El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito de la tierra (dándome un baño de burbujas), mi hermoso amor se puso de rodillas y me propuso matrimonio ”, le contó a sus seguidores. “Me tomó totalmente desprevenida y solo me limité a mirarlo a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo, intentando hacerme la idea de que después de 20 años esto volvía a suceder”, continuó.

La emoción hizo que JLo no pudiera responderle nada al actor. “Me quedé literalmente sin palabras y él me dijo: ‘¿es un sí?’ Y yo le contesté: ‘¡por supuesto que es un sí!’”, reveló. “Sonreía mucho y se me caían las lágrimas, me sentía increíblemente feliz y completa. No fue nada del otro mundo, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado ”, confesó.

“Una tranquila noche de sábado en casa, dos personas que prometen estar siempre ahí para el otro. Dos personas muy afortunadas que consiguieron una segunda oportunidad para el amor verdadero”, culminó en el mensaje.

El newsletter fue acompañado de un video en donde la cantante aseguró que la propuesta de matrimonio fue totalmente inesperada. “¡Estoy comprometida! Fue totalmente inesperado. Mi amor vino... Ben vino y se arrodilló y dijo algunas cosas que nunca olvidaré, sacó un anillo y me preguntó: ‘¿Quieres casarte conmigo? Y fue el momento más perfecto de todos”, dijo en el clip.

Lopez también explicó el significado del diamante verde que tiene el anillo que le regaló Affleck. “Me entregó un anillo y me dijo que es un diamante verde. El verde es mi color favorito y también es mi color de la suerte ”, cuenta en el vídeo. “Obviamente, ahora será mi color de la suerte para siempre. Significa mucho que alguien piense en ti, te quiera y te vea. Fue el momento más perfecto que podía vivir, me siento muy afortunada. No es frecuente tener una segunda oportunidad de amor verdadero”, culminó.

Jennifer López y Ben Affleck comenzaron a salir nuevamente a comienzos de 2021

Affleck, de 49 años, y Lopez, de 52 volvieron a darle una oportunidad al amor a 20 años de su primer noviazgo. En el 2004 la pareja tenía todo listo para pasar por el altar, pero, un día antes de la boda, decidieron posponerla. Cinco meses más tarde, J-Lo celebró su casamiento con Marc Anthony. De esa unión, que se extendió durante una década, nacieron Emme Maribel y Maximilian David. Affleck hizo lo propio y formó una familia con Jennifer Garner, con quien tuvo a Seraphine, Violet y Samuel.

El tiempo pasó y ambos siguieron sus vidas como si nada pero, cuando nadie se lo esperaba, a mediados 2021, volvieron a reencontrarse. Las fotos que los registraban juntos se volvieron cada vez más frecuentes y, de un día para el otro, anunciaron que estaban en pareja nuevamente.

La pareja "Bennifer" (como se hizo conocida en su primera relación), en un reciente paseo por Hollywood .

La revista Page Six consultó a un especialista en la materia para tener una idea de cuánto cuesta el anillo de compromiso de Jennifer Lopez. Mike Fried, CEO de Diamond Pro, aseguró que estaba “atónito” por el diamante verde que Ben Affleck le dio a su novia, pues señaló que es “raro”.

“Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior”, explicó. ¿Y cuánto es que valdría en el mercado tamaña joya? El experto en diamantes valuó la pieza con una exorbitante cifra: “Tendría una valor de más de 5 millones de dólares y hasta más de 10 millones”.

Teniendo en cuenta el valor aproximado de la joya, Affleck habría superado el precio del anillo que le dio en 2002. Hace unos años, el actor que dio vida a Batman en la saga de La Liga de la Justicia le entregó un anillo de compromiso que tenía un diamante rosa de 6.1 quilates de Harry Winston, que fue valorado en ese entonces en 2,5 millones de dólares.