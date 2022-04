Rihanna, de su rechazo a la ropa de maternidad a su mayor miedo: la depresión post parto

Faltan tan solo algunas semanas para que Rihanna se convierta en madre por primera vez junto al rapero A$AP Rocky, y en medio de los preparativos finales para la llegada de su beb茅, la cantante se hizo tiempo para posar para la revista Vogue en una glamorosa producci贸n de tapa.

En la entrevista, la estrella cont贸 como vive este momento y revel贸 que no estaba buscando tener un hijo , pero que tampoco estuvo en contra del embarazo una vez que se enter贸 que el beb茅 ven铆a en camino.

鈥淣o s茅 cu谩ndo ovulo ni nada sobre ese tipo de cosas. Simplemente nos divertimos鈥, le cont贸 a la revista. 鈥淟uego, de repente, estaba ah铆 haciendo la prueba. No perd铆 mucho tiempo, lo llam茅 enseguida a A$AP para que entrara al ba帽o y se la ense帽茅. A la ma帽ana siguiente estaba en la consulta del m茅dico y ah铆 empez贸 nuestro viaje鈥, revel贸 sobre el momento en que se enter贸 que iba a ser madre.

Embarazada, Rihanna pos贸 para Vogue Vogue

Rihanna y A$AP Rocky llevan aproximadamente un a帽o y medio en pareja. Los m煤sicos se conoc铆an por sus respectivos trabajos, ya que han compartido alguna que otra colaboraci贸n, pero les tom贸 un tiempo comenzar una relaci贸n formal. En enero, con una dulce producci贸n de fotos, la pareja confirm贸 que estaba esperando un hijo.

A pesar de que confiesa haber tenido siempre una mentalidad m谩s tradicional con respecto a la familia, y que se ve铆a primero cas谩ndose y despu茅s quedando embarazada , la estrella admiti贸 que hoy eso no le importa. 鈥溌縌ui茅n m... dice que tiene que ser de ese modo? Definitivamente no voy a limitarme a la hora de ser madre por esas costumbres鈥, afirm贸.

Mientras espera la llegada de su primer heredero, Rihanna ya comienza a hacer planes para lo que se viene. 鈥淓stoy rezando para que mi cuerpo me permita amamantar鈥, asegur贸 durante la charla y tambi茅n confes贸 que solo le tiene miedo a una cosa: la depresi贸n post parto . 鈥溌縈e sentir茅 fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan鈥.

Dejando de lado los miedos, la estrella disfruta de los beneficios que trae este estado, como los antojos. 鈥淣ormalmente odio los postres, pero de repente te acercas a m铆 con una donut cubierta de chocolate y ten茅s mi coraz贸n para siempre鈥, cont贸 entre risas. Las mandarinas tambi茅n son algo que come por docenas 煤ltimamente. 鈥淭ienen que ser con sal y solo con sal, porque en Barbados llevamos nuestras frutas al oc茅ano y las remojamos鈥, revel贸 sobre las rarezas con las que se alimenta hoy.

La moda en el embarazo

鈥Cuando me enter茅 de que estaba embarazada pens茅: 鈥楧e ninguna manera voy a ir de compras en la secci贸n de 麓Maternidad鈥. Lo siento, pero es muy divertido vestirse y no voy a dejar que esa parte desaparezca solo porque mi cuerpo est谩 cambiando鈥, se sincer贸 Rihanna, uno de los grandes 铆conos de la moda dentro de la industria musical.

Desde el momento en que anunci贸 su embarazo, la cantante comenz贸 a divertirse a la hora de vestirse, llevando looks sensuales y marcando tendencia, tal como lo hizo siempre. 鈥淢i cuerpo est谩 haciendo cosas incre铆bles ahora mismo, y no voy a avergonzarme de ello. Este momento deber铆a sentirse como una celebraci贸n 驴Por qu茅 una deber铆a estar ocultando su embarazo? 鈥, a帽adi贸 y remarc贸 que tiene un objetivo: redefinir lo que se considera 鈥渄ecente鈥 para una mujer embarazada en t茅rminos de moda.

Para la semana de la moda en Par铆s, que se realiz贸 a comienzos de marzo, Rihanna luci贸 un vestido transparente negro, con el que llam贸 la atenci贸n de todos durante el desfilo de Oto帽o-Invierno 2022 de Dior. 鈥淓s lo m谩s parecido a la ropa de maternidad que he llevado hasta ahora鈥, afirm贸 entre risas.

Rihanna en el desfile de Dior, en Paris Marc Piasecki