Insólito: una mujer irrumpió en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard y exclamó a gritos que el actor es el padre de su hijo

Mientras Johnny Depp y Amber Heard continúan presentando testimonios en la corte durante su juicio por difamación, un extraño incidente volvió a desconcertar al tribunal. Una mujer irrumpió en la sala con un bebé en brazos y le gritó al actor que el niño era suyo.

Antes de ser retirada del recinto, la persona levantó al nene y expresó: “¡Este bebé es tuyo!”. Las palabras recibieron la indiferencia de la estrella de Piratas del Caribe.

Los hechos ocurrieron cuando comenzó el receso matutino de la corte el pasado lunes, en el momento en que el nominado al Oscar, de 58 años, y su equipo legal se preparaban para salir de la sala del tribunal. “De repente, esta mujer se para en la parte de atrás con su bebé y dice: ‘Johnny, te amo, nuestras almas están conectadas’”, contó Angelette Levy de Law & Crime en un segmento informativo para el medio de noticias.

Depp se dio vuelta para observar a la fan y fue entonces cuando la mujer le dijo que él era el padre de su hijo. “Levantó al bebé y dijo: ‘Este bebé es tuyo’”, contó Levy, y agregó que un oficial luego acompañó a la mujer en su retirada.

El incidente no fue captado en la transmisión en vivo desde el interior del juicio porque las cámaras ya se habían apagado durante el descanso, pero Levy tuiteó que la mujer luego le dijo a un asistente de Law & Crime que estaba “bromeando”.

Amber Heard y Johnny Depp continúan con el juicio que el actor de Piratas del Caribe le inició a su exesposa por difamación (Crédito: Law & Crime Channel)

El primer testigo el lunes en el juicio fue el doctor Richard Moore, un cirujano ortopédico que se especializa en cirugía de la mano. En su testimonio, el médico afirmó que la apariencia del dedo amputado de Depp, que según él se debió a una herida por una botella rota que Heard le habría arrojado mientras la pareja estaba en Australia, “no era concordante” con las afirmaciones del actor.

“No es consistente con lo que vemos en el patrón de lesiones descrito o fotografías clínicas”, remarcó Moore, quien dijo que durante sus 25 años de carrera operó lesiones en los dedos como las de Depp “cientos de veces”.

Heard sostiene que Depp sufrió las lesiones después de sufrir una herida en la punta del dedo con un teléfono. El tribunal escuchó a otros testigos que dijeron que el artista les dijo que se cortó él mismo, algo que también admitió en mensajes de texto.

Frente a las palabras de Moore, Depp levantó la vista y sacudió la cabeza con incredulidad. La abogada del actor, Camille Vásquez, también cuestionó al doctor durante el contrainterrogatorio.

El juicio entre Depp y Heard ha estado colmado de momentos impactantes desde que comenzó a celebrarse a principios de este año. El actor demandó a su exesposa por difamación en relación con un artículo de opinión de 2018 que ella escribió para The Washington Post. La protagonista de Aquaman no mencionó a Depp por su nombre en el texto, en el que se describió a sí misma como una víctima de abuso doméstico.

Un representante de Depp negó las acusaciones en un comunicado en ese momento y dijo: “Dada la brevedad de este matrimonio y la pérdida más reciente y trágica de su madre, Johnny no responderá a ninguna de las historias falsas lascivas, chismes, desinformación y mentiras sobre su vida personal. Esperemos que la disolución de este breve matrimonio se resuelva rápidamente”.

La semana pasada, la ex novia de Depp, Ellen Barkin testificó sobre su romance con el actor. El músico de Hollywood Vampires y la actriz salieron en 1994. En su testimonio, la intérprete calificó a su ex de “controlador” y “celoso”. Sobre ello, dijo: “Simplemente es un hombre celoso, de esos que te dicen cosas como: ‘¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste anoche?’ Tenía un rasguño en la espalda que una vez lo hizo enojar mucho, porque insistió en que se debía a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era él”, contó.

El juicio está ahora en su sexta semana de celebración. Los testimonios presentados el lunes fueron relativamente mundanos en un juicio que ha brindado una visión impactante de la relación tóxica que mantuvo la célebre pareja. También llama cada vez más la atención del público la duración que está alcanzando el juicio.