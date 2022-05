Internaron de urgencia a Chano Charpentier

Chano Moreno Charpentier debió ser internado de urgencia este lunes en el Sanatorio Otamendi, según pudo saber LA NACION. Los médicos trabajan para estabilizar al excantante de Tan Biónica para luego poder derivarlo a una institución psiquiátrica con su conformidad. Consultados por este medio, las autoridades del Otamendi indicaron que no realizarán comentarios sobre la internación.

El músico se encuentra en la misma clínica donde fue ingresado diez meses atrás con una herida de bala, a finales de julio de 2021. En pleno brote psicótico, Chano se negó a ser trasladado en una ambulancia y reaccionó violentamente, tras lo cual recibió una herida de bala de uno de los oficiales que se encontraba en su domicilio de Capilla del Señor.

La internación tendría que ver con una descompensación que habría sufrido recientemente. Recordemos que el músico inició el año pasado, tras ser dado de alta, un nuevo tratamiento contra sus adicciones.

En abril, Chano retornó a Entre Ríos, a la clínica de rehabilitación Vida Sana Puiggari. En aquél momento fuentes cercanas al artista señalaron que estaba dentro de lo previsto, ya que el músico ingresa y salía del sitio periódicamente, según su calendario de shows y compromisos laborales.

“Tuve que secar los platos y al mediodía hice ñoquis para todos mis compañeros, un compa me enseñó”, había revelado el músico en octubre al hablar de cómo eran sus días en plena rehabilitación en la clínica de rehabilitación de Boulogne donde se dirigió tras el alta médica.

Chano en el Luna Park en noviembre del año pasado DIEGO SPIVACOW / AFV - .

Amigo de Jorge Lanata, Chano acudió al casamiento del periodista con Elba Marcovecchio en Exaltación de la Cruz, muy cerca de la residencia del excantante de Tan Biónica.

Tras la internación del 25 de julio de 2021, el cantante de “Ciudad mágica” permaneció varios días en terapia intensiva luchando por su vida. Como consecuencia de la herida de bala, le tuvieron que extirpar su riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas. Además, los médicos debieron suturarle una perforación en el colon a raíz del incidente.

En agosto del año pasado, el artista grabó un video en el que le contó a sus fans que iba a ir a otro lugar para continuar su tratamiento. En el mensaje, grabado desde la habitación que ocupaba en el sanatorio, el exlíder de Tan Biónica rompió el silencio por primera vez para dar cuenta de su recuperación. “Queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente”, comenzó diciendo el artista. “Gracias a todo el plantel de médicos, enfermeros, gerentes, que me han tratado como nunca me han tratado en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas”, continuó.

En noviembre, casi milagrosamente el músico volvió a los escenarios e inició una gira por el país que tuvo sus paradas porteñas en el Luna Park. Como señaló la crónica del show de LA NACION, Chano “eligió un clásico para abrir el recital, que, a pesar de algunas quejas en relación al sonido, quedará en la memoria de sus seguidores: ‘Hola, mi vida’, de Tan Biónica, la banda que compartió junto a su hermano Bambi, invitado de lujo en la velada. Luego vendrían ‘Mis noches de enero’, también de la banda que lo tuvo como líder, ‘Sonatina en sí sostenido’, ‘Amor y Roma’, ‘La despedida al sol’ y ‘Loca’”.

Con la colaboración de Pablo Montagna