Insultos, portazos y agresiones físicas: siete actores que abandonaron el set en medio de un rodaje

Escuchar

No todo lo que reluce es oro en Hollywood. Muchas veces, filmar una película o una serie puede volverse algo tedioso. Las extensas jornadas de grabación, los repentinos cambios de guion, el repetir la misma secuencia una y otra vez o, simplemente, la mala química entre los actores pueden contribuir a generar un mal clima en el set, haciendo que el equipo entre en tensión con facilidad.

Desde Joaquin Phoenix a Nicolas Cage, te contamos qué famosos perdieron la paciencia y dieron el portazo en medio de un ataque de furia. Eso sí, solo por un ratito ya que, como todos sabemos, “el show debe continuar”.

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix ha abandonado el set en más de una oportunidad: el actor se aleja cuando "no siente" la escena AFP

A veces ciertas escenas necesitan de más concentración que otras. De esto, Joaquin Phoenix puede dar cátedra, ya que el actor es famoso por abandonar el set cuando “no siente” del todo la letra. Tal fue el caso de Ella, el film de Spike Jonze en el que compartió protagónico con la voz de Scarlett Johansson. Según relató la actriz, ambos tenían que grabar una secuencia de sexo virtual y, en medio de la escena, Phoenix abandonó el plató repentinamente. “ Intentamos pasar una toma y él estaba como perdiendo el control. Salió del estudio. Necesitaba un descanso. Definitivamente no querés escuchar cómo suena tener un orgasmo ”, dijo Johansson en el podcast Armchair Expert, mientras calificó la situación de extraña. Al parecer, no fue la única vez que el actor tuvo este tipo de actitudes: según el director de Guasón, Todd Phillips, “Joaquín simplemente se alejaba y se marchaba porque ‘no lo sentía’”.

Christian Bale

Christian Bale necesita de mucha concentración a la hora de filmar Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Corría el año 2009 y Christian Bale se encontraba rodando Terminator: La Salvación. En una de las tantas secuencias, el actor fue captado por la cámara mientras despotricaba e insultaba al director de fotografía Shane Hurlbut. ¿La razón? Este hombre había pasado por detrás de la escena que estaba haciendo con su colega Bryce Dallas Howard y, sin querer, lo desconcentró. “ No voy a volver a este set a menos que lo despidan ”, fue una de las frases que se lo escuchó decir al intérprete en un video -de casi cuatro minutos- que rápidamente se viralizó. Sin embargo, con el correr de las horas, el intérprete de John Connor se disculpó: “ Es inexcusable. Me pasé (...). Me comporté como un vándalo ”.

Patrick Stewart

Patrick Stewart como el capitán Jean Luc Picard en Star Trek: la nueva generación

“ No disfruté que se rieran de mí. Salí furioso del set y me metí en mi trailer, cerrando la puerta de un portazo ”, confesó Patrick Stewart en su libro Making It So: A Memoir. El actor hacía referencia a la primera temporada de Star Trek: la nueva generación, cuando sus compañeros hacían tonterías y se equivocaban en sus textos. “Mis compañeros de reparto se reían a carcajadas cuando cometían errores en varias tomas y, en los ensayos, a veces improvisaban cosas que no estaban en el guion para hacer sus líneas más divertidas”, contó quien, por ese entonces, convocó a una reunión donde “sermoneó” al elenco. “A veces tenemos que divertirnos un poco, Patrick”, le dijo Denise Crosby. “No estamos aquí, Denise, para divertirnos”, respondió Stewart. Fueron sus coprotagonistas Jonathan Frakes y Brent Spiner quienes trataron de limar asperezas en el set. Y si bien con el paso del tiempo el intérprete reconoció que no manejó bien las cosas, le llevó toda la primera temporada “relajarse”.

Sharon Stone

Sharon Stone tiene fama de ser complicada a la hora de trabajar ODD ANDERSEN - AFP

Patrick Stewart no fue el único que abandonó furioso un rodaje. Algo parecido ocurrió en 2014 con Sharon Stone mientras filmaba la comedia italiana Un ragazzo d’oro. Sin embargo, a diferencia de su colega, la actriz no se enojó por el comportamiento de sus compañeros sino por la cantidad de gente que había en el set a la hora de rodar. “Ella desapareció inmediatamente. La buscamos por todas partes, pero nada. Entonces mi hermano recibió una llamada telefónica de su manager desde Los Ángeles diciendo que Sharon no volvería al set hasta que los fotógrafos y, sobre todo, esos malditos camarógrafos de televisión se hubieran ido . Obviamente lo hicimos y ella, como si nada hubiera pasado, filmó la escena”, le reveló Pupi Avati, director del film, a The Hollywood Reporter.

Thomas Gibson

Thomas Gibson fue echado de la serie Mentes criminales tras pelearse con el guionista

En el caso de Thomas Gibson, el actor no abandonó el set de manera momentánea sino que lo hizo para siempre, ya que fue despedido luego de protagonizar un hecho de violencia con un compañero. La serie en cuestión era Criminal Minds, donde Gibson encarnaba a un agente del FBI y, en ese capítulo, también estaba a cargo de la dirección. Dicen que el actor comenzó a discutir con el guionista, Virgil Williams, hasta que la pelea se descontroló y terminó con una patada . “Hubo diferencias creativas en el set y desacuerdos. Lamento lo que sucedió. Todos queremos trabajar como equipo y queremos hacer el mejor show posible. Siempre lo hemos hecho”, dijo el actor en un comunicado post agresión. Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes y Gibson fue despedido.

Emma Watson

A Emma Watson no le gustan los cambios de guion sin previo aviso GETTY

Emma Watson fue otra de las actrices que se enojó en medio de un rodaje. La actriz estaba haciendo Este es el fin cuando un inesperado cambio en el guion la sorprendió y se negó a realizar una escena bastante subida de tono sobre la que no tenía conocimiento. Si bien Watson nunca habló al respecto, quien sí lo hizo fue Seth Rogen, el director del film: “La escena no era lo que estaba planeado originalmente, se improvisó, se cambió drásticamente y no era lo que ella había acordado. Sin duda, debería haberme comunicado mejor y, como no lo hice, ella se vio en una situación incómoda”, escribió en la red social X Rogen, quien también actuó en la película. Si bien esa misma noche aclararon la situación, ambos acordaron que Emma no sea parte de la escena.

Nicolas Cage

Nicolas Cage se enfureció cuando el elenco de The Old Way corrió peligro durante una escena con armas Jordan Strauss - Invision

Un incidente similar al ocurrido en el set de Rust (donde Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película, perdió la vida luego de que Alec Baldwin disparara de forma accidental) hizo que Nicolas Cage abandone de imprevisto el rodaje de The Old Way. Al parecer, el actor habría enloquecido cuando vio que la seguridad del elenco estaba en peligro , ya que la armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed (la misma que en Rust) no siguió los protocolos necesarios a la hora de manipular las armas y disparó munición real sin previo aviso. “ ¡Tenés que avisar, acabás de volarme los tímpanos! ”, le habría gritado el actor antes de retirarse furioso del set. Tiempo después, una situación similar terminó con la vida de Halyna Hutchins en Rust, por lo que la armera fue sentenciada a 18 meses de prisión.